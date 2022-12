BingX publiceert zijn door Mazars geverifieerde Bewijs van reserve

SINGAPORE, 2 december 2022 /PRNewswire/ -- BingX, een van de toonaangevende cryptobeurzen, nam het voortouw en publiceerde zijn Bewijs van reserve-rapport, geverifieerd door Mazars, een vertrouwde externe auditor, die de klanten van BingX extra transparantie en geruststelling biedt dat hun bezit aan cryptovaluta gedekt wordt door onderpand, met onderpandpercentages van 132%, 122%, 186% en 112% voor respectievelijk BTC, ETH, USDC en USDT op de blockchain en onder de controle van BingX.

Mazars is een internationaal toonaangevend bedrijf dat gespecialiseerd is in audit, accountancy, tax en consultancy en vestigingen heeft in meer dan 90 landen en gebieden. Met ruime ervaring in de cryptosector heeft Mazars Zuid-Afrika met BingX een verificatie bij derden uitgevoerd en heeft geholpen ervoor te zorgen dat alleen geloofwaardige platforms in de crypto-industrie. "Mazars is er trots op toonaangevende cryptobeurzen zoals BingX te helpen om de crypto-industrie transparanter te maken. Onze attestdiensten zorgen ervoor dat BingX transparanter is, zodat hun gebruikers zich veilig en vertrouwd kunnen voelen over hun activa en hun fondsen en andere digitale activa beter kunnen volgen." Wiehann Olivier, Digital Asset Lead en Partner bij Mazars.

BingX wil de transparantie van de sector bevorderen en een solide basis van vertrouwen tussen investeerders en beurzen creëren. De ineenstorting van FTX en het verlies van activa van klanten hebben geleid tot bezorgdheid en vragen over de crypto-industrie. In een poging om het vertrouwen van beleggers in cryptovaluta te herstellen, publiceerde BingX het Bewijs van reserve om de ontwikkeling van een betrouwbaarder en opener ecosysteem te ondersteunen. Verificatie van een Bewijs van reserve geeft een onbevooroordeeld en volledig eerlijk beeld van de financiële steun van een crypto-uitwisseling, waardoor klanten beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. BingX herhaalt zijn absolute inzet voor duurzame ontwikkeling waarbij de veiligheid van de klant altijd de hoogste prioriteit heeft.

Bewijs van reserve is een verifieerbare attesteringsprocedure die helpt de transparantie van gecentraliseerde reserves van cryptovaluta te verbeteren. Een Bewijs van reserve hanteert een cryptografische methode met behulp van de "Merkle Tree"-techniek, controleert het eigendom van openbare portemonnee-adressen en terugkerende verificatie door derden om de fondsreserves van een gecentraliseerd platform te certificeren. Het wordt gebruikt om gegevens te verifiëren die tussen computers zijn verwerkt, verzonden of opgeslagen. Nu kunnen BingX-klanten gegevens controleren op BingX Merkle Tree Verifier-pagina in real-time en ervan verzekerd zijn dat hun activa veilig worden bewaard.

"Het is onze verantwoordelijkheid om onze klanten te helpen hun platform te leren kennen en zich veilig te voelen. Ze mogen alleen handelen in gereguleerde en onder licentie opererende beurzen of een beurs die hen bewijs tonen wanneer ze het nodig hebben", aldus Elvisco Carrington, PR en communicatiedirecteur bij BingX. "Een Bewijs van reserve biedt klanten meer zekerheid voor hun activa. Het is niet het enige hulpmiddel om te bewijzen dat alles in orde is. Maar we zullen nooit aarzelen om iets te bieden dat het vertrouwen van klanten kan bevorderen en de transparantie kan verbeteren. We hopen dat dit door Mazars geverifieerde Bewijs van reserve kan helpen de sector te legitimeren en opnieuw het vertrouwen in de investeerdersgemeenschap te winnen. Hoewel invloeden van buitenaf veel onrust kunnen veroorzaken, richt BingX zich op een vaste koers."

