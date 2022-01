BingX schließt sich mit Sumsub zusammen, um seine Compliance und KYC zu verbessern

SINGAPUR, 28. Januar 2022 /PRNewswire/ -- BingX ist stolz darauf, seine Partnerschaft mit Sumsub bekannt zu geben, einer All-in-One-Suite für Identitätsüberprüfung, Compliance und automatisierten Betrugsschutz.

Als soziale Kryptobörse operiert BingX in einem regulatorisch sensiblen Bereich, in dem Sicherheit, Compliance und KYC an erster Stelle stehen. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, wird BingX das KYC-System von Sumsub integrieren, das fortschrittliche KI-Technologie zur Erkennung und Verhinderung potenzieller Cyberkriminalität einsetzt.