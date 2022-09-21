BingX создает благотворительное подразделение с фондом в 10 млн долларов

СИНГАПУР, 21 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая биржа социального трейдинга, объявила о создании благотворительной организации с фондом в размере 10 млн долларов США на гуманитарные цели.

Цель этого фонда заключается в том, чтобы выделять средства благотворительным организациям, на мероприятия, вносящие вклад в общественное благосостояние, на оказание помощи в случае стихийных бедствий в различных регионах мира и т.д.

BingX Establishes A $10 Million Charity Arm, Reaching Out to Networks of Beneficiaries

«В последние годы ни одна другая технология не характеризовалась более стремительным ростом и более высоким потенциалом для решения всевозможных проблем, чем технология криптовалют. Мы надеемся, что наши усилия по оказанию непосредственной поддержки гуманитарным начинаниям смогут повысить эффективность того, как мы распределяем ценность и как мы можем сделать финансовые системы более инклюзивными», — отметил Элвиско Каррингтон (Elvisco Carrington), директор по связям с общественностью и коммуникациям компании BingX.

Компания BingX активно занимается благотворительной деятельностью с 2019 года. Мы гордимся тем, что поддерживаем усилия по восстановлению лесов в Турции, донорство крови и защиту окружающей среды в Азии, благотворительные кампании во Вьетнаме, а также усилия по оказанию помощи в случае стихийных бедствий на островах Палаване и Лейте.

BingX охватывает различные рынки, и благодаря глобальному сообществу пользователей мы продолжим развивать и создавать открытые, инклюзивные сети по всему миру.

Информация о компании BingX

Компания BingX, основанная в 2018 году, представляет собой социальную криптобиржу, предлагающую торговлю на спотовых рынках, рынках деривативов, а также copy trade более чем в 100 странах мира; у компании насчитывается свыше 3 миллионов пользователей. BingX связывает пользователей с высококвалифицированными трейдерами и платформой безопасным, простым и прозрачным способом. На фоне роста числа криптоинвесторов BingX также запустила Партнерская программа, криптостекинг и сеточную торговлю для инвесторов с низким аппетитом к риску.

Посетите страницу BingX Bitcoin Guide по адресу: https://bingx.com/ru-ru/prices/bitcoin/

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