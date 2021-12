BingX uruchamia funkcję kanału społecznościowego w celu poprawy komunikacji w ramach globalnej społeczności handlowców

Kanał społecznościowy BingX umożliwi profesjonalnym handlowcom dzielenie się przemyśleniami na temat rynku kryptowalut poprzez zamieszczanie postów. Będą mogli szybciej wymieniać się informacjami i je upowszechniać, jak również wzajemnie uczyć się strategii handlowych.

Funkcja ta również zapewnia inwestorom wgląd w strategie inwestycyjne i prawdziwe poglądy najlepszych handlowców na świecie. Kanał BingX przesyła komentarze handlowców w czasie rzeczywistym w formie łatwych do odczytania wiadomości graficznych, zapewniając użytkownikom dostęp do najnowszych informacji o rynku kryptowalut od tych, którzy znajdują się w centrum wydarzeń. Treści obejmują, m.in., aktualizacje wiadomości o kryptowalutach, analizy techniczne i prognozy dotyczące kluczowych wydarzeń napędzających rynek.

Uruchomienie tej funkcji przyspiesza rozwój inwestycji w aktywa cyfrowe w inteligentny i profesjonalny sposób, pomagając początkującym w generowaniu zysków i budowie poczucia własnej wartości.

Innowacja BingX przynosi użytkownikom więcej możliwości pokazania ich działań i interakcji z innymi, pozwalając im na lepsze zrozumienie rynku i generowanie zysków. Ze względu na ograniczenia geograficzne i czasowe oraz inne powiązane z tym czynniki, poszczególni handlowcy mogą mieć w pewnym sensie zawężoną perspektywę poglądu na rynek. Poprzez komunikację, można urzeczywistnić wymianę informacji i dzielenie się zasobami.

Jeżeli chodzi o doświadczenie handlowe, profesjonalni handlowcy, którzy są uczestnikami rynku przez dłuższy czas, mogą mieć bardziej trafne strategie niż przeciętny inwestor. Doświadczenia te są przydatne w kontekście zarządzania ryzykiem i kształcenia przeciętnego użytkownika.

„Istotne jest, aby BingX kontynuowała badanie różnych możliwości w celu zbliżenia do siebie członków społeczności kryptowalut, i właśnie to robimy. Przestrzeń kryptowalut przemieszcza się w zawrotnym tempie i z tego względu handlowcy mogą mieć trudności z nadążeniem za wszystkim, co się dzieje. Informacja to potęga i chcemy, aby nasi handlowcy i użytkownicy byli dobrze poinformowani i mogli budować między sobą interakcję. Kanał społecznościowy zmieni sposób komunikacji poprzez zwiększenie dostępności informacji dla użytkowników" - dyrektor ds. komunikacji w BingX, Elvisco Carrington

Przed uruchomieniem kanału społecznościowego, BingX opublikował globalny plan na rzecz sieci społecznościowej dla handlowców, w celu wsparcia wysokiej jakości handlowców i inwestorów na całym świecie w opracowaniu profesjonalnych usług i budowaniu znaczących relacji społecznych. Program umożliwia handlowcom większą widoczność na całym świecie, polecenia od podmiotów stanowiących źródła ruchu na stronie, wyższe prowizje z przychodami z jednej usługi, jak również dogodniejsze i bardziej interesujące nowe funkcje społecznościowe umożliwiające wczesny dostęp, oraz losowo przyznawane premie-niespodzianki.

BingX

BingX, to utworzona w 2018 roku międzynarodowa platforma handlu aktywami cyfrowymi, spot i instrumentami pochodnymi, która zapewnia skoncentrowany na użytkowniku i otwarty ekosystem z intuicyjnymi funkcjami handlu społecznościowego. Powstała w celu wzbogacenia całego sektora kryptowalutowego, jest bezpiecznym, niezawodnym i przyjaznym dla użytkownika miejscem, w którym mogą oni handlować swoimi kluczowymi aktywami, takimi jak BTC , ETH i TRX.

