BingX uzyskuje licencje na potwierdzenie przestrzegania przepisów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w celu dalszej poprawy globalnego systemu bezpieczeństwa

Rynki finansowe krajów rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone i Kanada, charakteryzują się surowymi i złożonymi ekosystemami regulacyjnymi. Zyskanie pozycji w tych krajach jest kluczem do zabezpieczenia przyszłego rozwoju BingX, a ponadto zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla wszystkich aktywów użytkowników BingX.

Obecnie BingX US Limited jest zarejestrowana jako MSB w ramach Sieci ds. ścigania przestępstw finansowych (FinCEN) Departamentu Skarbu USA i posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transakcji walutowych. BingX CA Limited jest zarejestrowana jako MSB w kanadyjskim Centrum Analizy Transakcji i Sprawozdań Finansowych (FINTRAC), zarówno w zakresie transakcji z udziałem walut tradycyjnych, jak i wirtualnych. Uzyskując status autoryzowanego MSB, BingX będzie mógł dostarczać produkty i usługi zgodne z przepisami i zatwierdzone przez rząd zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Kanadzie.

„USA i Kanada to niewątpliwie ogromne rynki, które będą korzystne dla BingX na wielu płaszczyznach. Być może największą korzyścią jest fakt, że możemy dotrzeć do nowych użytkowników w obu krajach. Wybór platformy handlowej o wysokim stopniu zgodności regulacyjnej jest jedną z najważniejszych decyzji dla użytkowników. BingX realizuje swoje globalne inicjatywy i podejmuje działania, aby nadal utrzymywać ścisłe standardy zgodności i regulacji w odniesieniu do nowych produktów i usług. Naszym priorytetem jest budowanie wysokiego poziomu zaufania w branży, aby użytkownicy korzystający z naszej platformy transakcyjnej czuli się pewnie i bezpiecznie" - powiedział kierownik ds. komunikacji globalnej w BingX, Elvisco Carrington.

Działalność BingX opiera się na szerszym rynku globalnym i cieszy się zaufaniem inwestorów na całym świecie. Społecznościowa giełda kryptowalut pracuje nad tym, aby zabezpieczyć licencje finansowe w większej liczbie krajów z nadzieją na zbudowanie otwartego, zintegrowanego rynku inwestycji kryptowalutowych o wysokiej wartości netto, obsługującego wszystkich inwestorów na całym świecie, prowadząc do zmiany paradygmatu w dziedzinie inwestowania społecznościowego.

BingX to utworzona w 2018 roku międzynarodowa platforma handlu aktywami cyfrowymi, spot i instrumentami pochodnymi, która zapewnia skoncentrowany na użytkowniku i otwarty ekosystem z intuicyjnymi funkcjami handlu społecznościowego. BingX ma oddziały w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Unii Europejskiej, Australii, Hongkongu i Tajwanie. Firma BingX dokonała rejestracji lub uzyskała pozwolenia w krajach i regionach swojej działalności i podlega regulacjom rządów lokalnych. Powstała w celu wzbogacenia całego sektora kryptowalutowego, jest bezpiecznym, niezawodnym i przyjaznym dla użytkownika miejscem, w którym mogą oni handlować swoimi kluczowymi aktywami, takimi jak Safemoon, ATOM , BAT , Ripple , Celsius i Luna Coin .

