BingX запускает социальную функцию «Лента», облегчающую взаимодействие в рамках мирового сообщества трейдинга

Лента BingX позволит профессиональным трейдерам делиться и публиковать свои мнения о криптовалютном рынке. Они могут быстрее обмениваться и передавать информацию, а также изучать торговые стратегии друг у друга.

Кроме того, эта функция дает инвесторам представление об инвестиционных стратегиях и истинном мышлении лучших трейдеров мира. Лента BingX передает комментарии трейдеров в режиме реального времени в виде удобочитаемых графических сообщений, позволяя пользователям быть в курсе последних событий на мировом криптовалютном финансовом рынке, получая информацию от тех, кто находится в его гуще. Контент включает в себя, помимо прочего, новости о криптовалютных новостях, технический анализ и перспективы ключевых событий, формирующих рынок.

Запуск этой функции способствует развитию инвестиций в криптоактивы интеллектуальным и профессиональным образом, помогая большему числу новичков получать прибыль и самоценность.

Инновации BingX предоставляют пользователям больше возможностей для демонстрации своей деятельности и взаимодействия с другими, позволяя им лучше понимать рынок и получать прибыль. В силу географических ограничений, времени и других сопутствующих факторов у каждого трейдера может возникнуть несколько узкое понимание рынка. С помощью коммуникации можно осуществлять обмен информацией и ресурсами.

Что касается опыта трейдинга, то профессиональные трейдеры, которые работали в игре дольше, скорее всего имеют более точную стратегию, чем средний инвестор. Этот опыт полезен для управления рисками и просвещения среднестатистического пользователя.

«Важно, чтобы компания BingX продолжала изучать различные пути, направленные на сближение криптовалютного сообщества, и мы делаем это именно так. Криптовалютное пространство развивается быстрыми темпами, и в результате трейдерам, возможно, будет немного трудно не отставать от всего происходящего. Информация — это сила, и мы хотим, чтобы наши трейдеры и пользователи были хорошо осведомлены и могли взаимодействовать друг с другом. Эта лента изменит способы взаимодействия пользователей, делая информацию более доступной для них», — менеджер по коммуникациям компании BingX, Элвиско Каррингтон (Elvisco Carrington)

Перед запуском социальной ленты BingX приступил к реализации плана создания мирового сообщества трейдинга, целью которого является оказание помощи высококвалифицированным трейдерам и инвесторам по всему миру в формировании профессиональных услуг и установлении значимых социальных отношений. Эта программа позволяет трейдерам получить более широкий доступ по всему миру, рекомендации от источников трафика, более высокие комиссионные с доходом от одного обслуживания, а также более удобные и интересные новые социальные функции для раннего доступа наряду с вознаграждениями в виде случайного выбора.

Информация о BingX

Глобальная платформа BingX для торговли цифровыми активами, спотами и деривативами, основанная в 2018 году, предоставляет открытую и ориентированную на пользователей экосистему с интуитивно понятными функциями социального трейдинга. BingX — это безопасное, надежное и удобное для пользователей место, созданное с целью обеспечения им возможности торговли своими любимыми активами, такими как BTC, ETH & TRX.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1705735/image.jpg

SOURCE BingX