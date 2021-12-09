BingX запускает социальную функцию «Лента», облегчающую взаимодействие в рамках мирового сообщества трейдинга

News provided by

BingX

Dec 09, 2021, 19:19 ET

BingX запускает социальную функцию "Feed", облегчающую взаимодействие в рамках мирового сообщества трейдинга 

СИНГАПУР, 10 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- Криптосоциальная биржа BingX официально запустила социальную функцию "Feed", предоставляющую трейдерам со всего мира платформу для обмена идеями и обсуждения последних рыночных тенденций в режиме реального времени.

BingX — криптобиржа, работающая в сфере социального трейдинга и нацеленная на объединение трейдеров и инвесторов. Торговое сообщество BingX подчеркнуло важность социальных функций в инвестиционном процессе, поэтому компания запустила ленту в ответ на эти отзывы, обеспечивая трейдерам более прозрачный и гибкий опыт.

BingX Launches Social “Feed” Function to Facilitate Interaction within the Global Trading Community
BingX Launches Social “Feed” Function to Facilitate Interaction within the Global Trading Community

Лента BingX позволит профессиональным трейдерам делиться и публиковать свои мнения о криптовалютном рынке. Они могут быстрее обмениваться и передавать информацию, а также изучать торговые стратегии друг у друга.

Кроме того, эта функция дает инвесторам представление об инвестиционных стратегиях и истинном мышлении лучших трейдеров мира. Лента BingX передает комментарии трейдеров в режиме реального времени в виде удобочитаемых графических сообщений, позволяя пользователям быть в курсе последних событий на мировом криптовалютном финансовом рынке, получая информацию от тех, кто находится в его гуще. Контент включает в себя, помимо прочего, новости о криптовалютных новостях, технический анализ и перспективы ключевых событий, формирующих рынок.

Запуск этой функции способствует развитию инвестиций в криптоактивы интеллектуальным и профессиональным образом, помогая большему числу новичков получать прибыль и самоценность.

Инновации BingX предоставляют пользователям больше возможностей для демонстрации своей деятельности и взаимодействия с другими, позволяя им лучше понимать рынок и получать прибыль. В силу географических ограничений, времени и других сопутствующих факторов у каждого трейдера может возникнуть несколько узкое понимание рынка. С помощью коммуникации можно осуществлять обмен информацией и ресурсами.

Что касается опыта трейдинга, то профессиональные трейдеры, которые работали в игре дольше, скорее всего имеют более точную стратегию, чем средний инвестор. Этот опыт полезен для управления рисками и просвещения среднестатистического пользователя.

«Важно, чтобы компания BingX продолжала изучать различные пути, направленные на сближение криптовалютного сообщества, и мы делаем это именно так. Криптовалютное пространство развивается быстрыми темпами, и в результате трейдерам, возможно, будет немного трудно не отставать от всего происходящего. Информация — это сила, и мы хотим, чтобы наши трейдеры и пользователи были хорошо осведомлены и могли взаимодействовать друг с другом. Эта лента изменит способы взаимодействия пользователей, делая информацию более доступной для них»,менеджер по коммуникациям компании BingX, Элвиско Каррингтон (Elvisco Carrington)

Перед запуском социальной ленты BingX приступил к реализации плана создания мирового сообщества трейдинга, целью которого является оказание помощи высококвалифицированным трейдерам и инвесторам по всему миру в формировании профессиональных услуг и установлении значимых социальных отношений. Эта программа позволяет трейдерам получить более широкий доступ по всему миру, рекомендации от источников трафика, более высокие комиссионные с доходом от одного обслуживания, а также более удобные и интересные новые социальные функции для раннего доступа наряду с вознаграждениями в виде случайного выбора.

Информация о BingX

Глобальная платформа BingX для торговли цифровыми активами, спотами и деривативами, основанная в 2018 году, предоставляет открытую и ориентированную на пользователей экосистему с интуитивно понятными функциями социального трейдинга. BingX — это безопасное, надежное и удобное для пользователей место, созданное с целью обеспечения им возможности торговли своими любимыми активами, такими как BTC, ETH & TRX.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1705735/image.jpg

SOURCE BingX

Also from this source

BingX lanza la función social "Feed" para facilitar la...

BingX lanza la función de "Feed" social para facilitar la...

Explore

More news releases in similar topics