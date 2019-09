binx health anuncia a los primeros pacientes que se benefician de una prueba y tratamiento en una sola visita para curar la clamidia y la gonorrea

La doctora Emily Mabonga, una consultora clínica del Fideicomiso Lewisham y Greenwich del NHS, dijo: "Hasta ahora, hemos hecho pruebas a unas 90 pacientes, hemos tenido 17 CT y dos NG positivos y fuimos capaces de suministrar el antibiótico correcto en una sola visita. Las normas de calidad de la Asociación Británica de Salud Sexual y VIH sugieren el tratamiento en las tres semanas posteriores a la prueba. Ahora podemos suministrar el antibiótico correcto en una visita. Esto es revolucionario para nosotros".

"Estamos encantados de ver estos resultados desde escenarios del mundo real beneficiando a las primeras pacientes", comentó Jeff Luber, director ejecutivo de binx health. "El flujo de trabajo de binx abarca la recolección de muestras al principio de una visita a la consulta, con los resultados disponibles con poco o ningún tiempo de espera antes de que la paciente se marche con la receta en la mano. Para los 35.000 ginecólogos obstetras en los Estados Unidos, esto ofrece la promesa de un importante cambio de paradigma en el control de la salud sexual y en el compromiso del proveedor con la satisfacción de la paciente".

"La capacidad de diagnosticar con precisión y tratar a una cantidad considerable de personas con clamidia o gonorrea en una sola visita ha sido una necesidad real para las pacientes y para la comunidad del cuidado de la salud sexual que las atiende", dijo el profesor Tariq Sadiq, de SGUL, que dirigió el trabajo de implementación. "La plataforma binx io proporciona un resultado en unos 30 minutos con una precisión a la par de sistemas de laboratorios centrales; la respuesta que estamos recibiendo de los clínicos es muy alentadora. Seguimos muy entusiasmados con esta colaboración efectiva con el equipo de binx para atender esta importante necesidad clínica".

Teniendo en cuenta la duración de la visita médica promedio en los Estados Unidos1, la binx io puede proporcionar constantemente un resultado en el lapso de una sola visita, antes de que la paciente se vaya de la consulta. Esto ofrece la oportunidad de hacer una prueba en el punto de atención del paciente y tratar, con la precisión de un laboratorio central, a millones que requieren un examen de detección bajo pautas médicas. En el recién terminado estudio clínico de multicentro de la Compañía con 1.523 personas, el 96% de las muestras de pacientes fueron procesadas en la binx io por personal no laboratorista en un escenario de punto de cuidado. El estudio clínico mostró una sensibilidad del 96,1% y una especificidad del 99,1% para la clamidia y una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99,9% para la gonorrea en las mujeres a las que se les hizo la prueba. binx recibió su Marca CE para CT/NG en abril de 2019 y la aprobación 510(k) de la FDA en agosto de 2019. El Análisis CT/NG de binx health io, cuando se prueba usando el Instrumento binx health io, es una prueba cualitativa, totalmente automatizada, con el fin de usarse en escenarios de punto de cuidado o de laboratorio clínico para la detección rápida del ADN de Clamidia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae en especímenes recogidos con torunda vaginal femenina por un clínico o recogidos por una paciente en un ambiente clínico.

Para los que se enfocan en la salud de las mujeres, una detección y tratamiento rápidos es de importancia fundamental. Las ITS no detectadas pueden dar lugar a una serie de resultados de salud negativos, como infertilidad, enfermedad inflamatoria pélvica, embarazos ectópicos y otras comorbilidades que con frecuencia se pueden evitar mediante una detección oportuna y rápida en puntos de atención de pacientes. Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) estiman que las ITS no tratadas causan anualmente infertilidad en 24.000 mujeres solo en los Estados Unidos. Las pautas del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología (American College of Obstetrics and Gynecology) recomiendan que todas las mujeres embarazadas y las que tratan de quedar embarazadas se hagan la prueba de detección de CT/NG. La prueba y el tratamiento rápidos para esas infecciones puede ser una herramienta fundamental en la salud reproductiva y el bienestar general de millones anualmente.

