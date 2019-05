binx health erhält CE-Zeichen für Schnelltest auf Chlamydien und Gonorrhö für Massenmärkte

Mehrfachtest-Panel für Behandlungsplattform binx io ® für radikale Reduzierung der Zeit bis zur Behandlung und bessere Versorgung

BOSTON, 1. Mai 2019 /PRNewswire/ -- binx health™, führend im Bereich der Versorgung überall, hat heute bekannt gegeben, dass sein gesetzlich geschützter Test auf Chlamydien und Gonorrhö (CT/NG) die europäische CE-Zertifizierung erhalten hat. Der neue Mehrfachtest nutzt die Plattform binx io, um in ca. 30 Minuten ein Ergebnis in Laborqualität bereitzustellen. Dies ist ein neues Modell für Test und Behandlung in der Versorgung für zwei der häufigsten sexuell übertragbaren Erkrankungen dieser Tage.

Täglich gibt es weltweit mehr als eine Million Ansteckungen sexuell übertragbarer Krankheiten. Chlamydien und Gonorrhö gehören zu den häufigsten.1 Kürzlich vom Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) veröffentliche Daten verzeichnen mit 17 % zwischen 2016 und 2017 eine große Steigerung der Fälle von Gonorrhö in den Ländern von EU/EWR. Einige Länder verzeichnen im Jahresvergleich Steigerungen von über 40 %.2 Ähnlich sind die Infektionsraten in den USA seit 2013 um erstaunliche 67 % gestiegen. In der Altersgruppe von 20-24 Jahren sind die Zahlen weiterhin am höchsten.3

Derzeit wird der Großteil der Tests auf CT/NG an zentrale Labors gesendet. Das bedeutet, dass vom ersten Besuch bis zur Behandlung bis zu sieben Tage vergehen können, in denen Patienten die Infektion weitergeben könnten. Bis zu 40 % der Patienten mit positiven Ergebnissen kehren zudem nicht zur Behandlung zurück.4 binx hat sich positioniert, diese Rahmenbedingungen radikal zu ändern. Patienten und Verbraucher können Drogerien, Arztpraxen, Kliniken, Notaufnahmen und andere Stationen der Gesundheitsversorgung nach einem einzelnen Besuch mit der Behandlung in der Hand wieder verlassen. (Die Behandlungsplattform von binx ist zwar in den USA noch nicht verfügbar, das Unternehmen hat aber kürzlich seine klinische Studie an mehreren Standorten zwecks Zulassung durch die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA gemäß Paragraf 510(k) abgeschlossen.) Die Plattform binx io ist benutzerfreundlich und ermöglicht auch Personen ohne Schulung im Labor die Durchführung eines Tests mit derselben Genauigkeit wie Tests im Zentrallabor. Damit ist sie ideal zur Verwendung in einer Vielzahl zulässiger Umfelder für Medizin und Verbraucher.

„Innerhalb von 30 Minuten eine Diagnose für zwei der häufigsten, sexuell übertragbaren Erkrankungen zu erreichen, ist ein wichtiger Durchbruch im Bereich der Volksgesundheit", sagte Dr. Howard Heller, MPH, Chief Medical Officer von binx health. „Schnelle Ergebnisse bedeuten schnelle und angemessene Behandlung. Dieses neue Panel weist den Weg zu Tests und Behandlung nicht nur am selben Tag, sondern beim selben Besuch. Damit wird eine große Hürde für Behandlung und Heilung niedergerissen."

„Moderne Gesundheitsversorgung benötigt Werkzeuge, die dem Bedarf der Konsumenten dort entsprechen, wo sie leben, arbeiten und einkaufen", sagte Jeffrey Luber, CEO von binx health. „Dies effektiv zu tun, bedeutet Bereitstellung schneller, genauer und kostengünstiger Lösungen an unterschiedlichsten Standorten wie auch medizinisch indizierte Tests online, mit denen Konsumenten dort von Sorgen befreit und gesund werden, wo es für sie am bequemsten ist. Wir beginnen jetzt mittels wissenschaftlicher Genauigkeit, standardisierter Tests und Fokus auf den Kunden damit, Versorgung hoher Qualität auf allen Wegen für die Allgemeingesundheit zu liefern. Als Startpunkt dienen uns junge Menschen und sexuell übertragbare Krankheiten."

Informationen zu binx health

binx health™ ist Pionier in der Versorgung von Patienten überall dort, wo sie leben, arbeiten und einkaufen. Wir erreichen dies durch: (1) rechtlich geschützte, schnelle Desktop-PCR-Instrumente für Drogerien, Notfallbehandlung, Arztpraxen, Kliniken und sämtliche weiteren Standorte, an denen Tests vor Ort und schnelle Ergebnisse mit vergleichbarer Genauigkeit zu Labortests überragende Wichtigkeit besitzen, und (2) mobile Lösungen für von Ärzten angeordnete Tests zuhause, die es in die Hände der Konsumenten legt, sich von Sorgen zu befreien und gesund zu werden. Wir beginnen mit sexuell übertragbaren Krankheiten und zielen darauf ab, den Trend steigender Infektionszahlen unter jungen Menschen umzukehren. Es folgt allgemeinere Gesundheitsversorgung durch Expansion unserer Angebote für Praxis und Heim. Zu den Investoren von binx health gehören die Finanzinvestoren Johnson & Johnson Innovation, Novartis Venture Fund, LSP Venture Capital, BB Biotech, RMI Investments und Technology Venture Partners sowie die strategischen Investoren Consort Medical (dessen hundertprozentige Tochtergesellschaft Bespak Hersteller der kostengünstigen, rechtlich geschützten Mehrfachpatronen des Unternehmens ist) sowie die chinesische Wondfo Biotech.

