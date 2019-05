binx health recibe la marca CE para su prueba rápida de clamidia y gonorrea para mercados masivos

BOSTON, 1 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- binx health™, el pionero en atención médica en cualquier lugar, anunció en el día de hoy que su prueba patentada para Clamidia y Gonorrea (CT/NG) ha recibido la aprobación de la marca CE europea. La nueva prueba multiplex trabaja con la plataforma binx io, proporcionando un resultado con calidad de laboratorio en alrededor de 30 minutos y creando un nuevo modelo de atención "prueba-y-tratamiento" (test-and-treat) para dos de las infecciones de transmisión sexual (STI, por sus siglas en inglés) más prevalentes a nivel mundial.

Cada día, más de un millón de STI se contraen en todo el mundo y la clamidia y la gonorrea representan dos de las más prevalentes1. Datos recientes divulgados por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) señalan un importante aumento en los casos de gonorrea –17% entre 2016 y 2017 en todos los países informantes de la UE y el AEE- mientras que en algunos países se observan picos interanuales de más del 40%2. De modo similar, en Estados Unidos los índices de infección han aumentado un asombroso 67% desde 2013 y continúan siendo los más altos en el grupo de personas con edades entre 20 y 24 años3.

Al día de hoy, la mayoría de las pruebas CT/NG se envían a laboratorios centrales, lo que significa que puede haber un período de espera de hasta siete días entre la primera visita y el tratamiento, durante el cual los pacientes pueden continuar propagando la infección y hasta un 40% de los pacientes positivos nunca regresan a tratarse4. binx está posicionada para cambiar radicalmente este paradigma, posibilitando que pacientes y consumidores salgan de una farmacia minorista, un consultorio de atención primaria, una clínica, un centro de urgencias o cualquier local de venta al menudeo, con el tratamiento en sus manos tras una sola visita (si bien la plataforma binx point-of-care todavía no está disponible en Estados Unidos, la compañía acaba de completar un estudio clínico multicentro para presentar ante la FDA a efectos de obtener la autorización 510(k)). La plataforma binx io está diseñada para ser fácil de usar, permitiendo a los usuarios que carecen de capacitación en laboratorios realizar una prueba con la misma precisión que la de un laboratorio central, lo que la hace ideal para usar en una diversidad de entornos médicos y de consumo aprobados.

"Lograr un tiempo de diagnóstico de 30 minutos para dos de las STI más comunes constituye un importante avance en la salud pública", explica Howard Heller, MD MPH, director médico de binx health. "Los resultados rápidos equivalen a un tratamiento veloz y apropiado. Este nuevo panel posibilita la prueba y el tratamiento no solo en el mismo día, sino también en la misma visita, eliminando una inmensa barrera para la atención médica y la cura".

"La atención a la salud moderna requiere herramientas que satisfagan las necesidades de los consumidores en el lugar donde viven, trabajan y compran", afirmó Jeffrey Luber, director ejecutivo de binx health. "Hacer esto de un modo efectivo significa suministrar soluciones rápidas, precisas y económicas en sitios de venta al menudeo, así como pruebas online ordenadas por médicos y basadas en lineamientos médicos, que funcionen para llevar a los consumidores desde la 'preocupación al bienestar' en los lugares que les resulten más convenientes. A través del rigor científico, las pruebas basadas en lineamientos médicos y una mentalidad de 'en cualquier lugar' que pone al consumidor en el centro de todo lo que hacemos, hoy emprendemos un camino que implica ofrecer una atención omnicanal y de excelente calidad en salud familiar, comenzando con los jóvenes y las STI como nuestro punto de partida".

Acerca de binx health

binx health™ es pionera en atención a la salud de los consumidores en cualquier parte donde vivan, trabajen o vayan de compras. Hacemos esto con (1) instrumentos de PCR de escritorio rápidos y patentados para farmacias minoristas, centros de urgencias, consultorios de atención primaria, centros de salud y cualquier otro local de venta al menudeo donde las pruebas in situ, las pruebas bajo pedido y los resultados rápidos a la par de las pruebas de los laboratorios centrales resultan fundamentales y (2) soluciones móviles para las pruebas en domicilio ordenadas por el médico, que ponemos en manos de los consumidores con el propósito de llevarlos desde la "preocupación al bienestar". Comenzando con las infecciones de transmisión sexual, apuntamos a revertir las tendencias de aumento de las infecciones entre los jóvenes y pasar a una atención a la salud de toda la familia con la expansión de nuestras ofertas de puntos de atención (points of care) y atención en el hogar. Entre los inversores de binx health se incluyen los inversores financieros Johnson & Johnson Innovation, Novartis Venture Fund, LSP Venture Capital, BB Biotech, RMI Investments and Technology Venture Partners y los inversores estratégicos, Consort Medical (cuya subsidiaria de propiedad integral, Bespak, es la creadora de los cartuchos multiplex patentados y de bajo costo de la empresa) y Wondfo Biotech, con sede en China.

1 OMS Hechos clave (WHO Key facts) 28 Feb 2019

2EDCD

3 Division of STD Prevention (División de prevención de ETS), National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention (Centro Nacional para el VIH/SIDA, Hepatitis viral y prevención de TB), Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)

4 Gift, Thomas L. et al. Sex Tran Dis: Abril de 1999 - Volumen 26 - Tema 4 – págs. 232–240

