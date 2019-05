binx health reçoit la marque CE pour son test rapide de dépistage de la chlamydia et de la gonorrhée destiné aux marchés de masse

Le panel de tests multiplex pour la plateforme au point de service binx io ® est positionné pour réduire radicalement le temps d'accès aux traitements et élargir l'accès aux soins

BOSTON, 1er mai 2019 /PRNewswire/ -- binx health™, le pionnier des soins en tout lieu, a annoncé aujourd'hui que son test propriétaire pour la chlamydia et la gonorrhée (CT/NG) a reçu l'autorisation de marque CE européenne. Le nouveau test multiplex fonctionne avec la plateforme binx io et fournit des résultats de qualité laboratoire en 30 minutes environ, créant un nouveau modèle de soins « test et traitement » pour deux des infections sexuellement transmissibles (IST) les plus répandues au monde.

Plus d'un million d'IST sont contractées chaque jour dans le monde, la chlamydia et la gonorrhée constituant deux des plus répandues.1 De récentes données publiées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) font état d'une augmentation saisissante des cas de gonorrhée, en hausse de 17 % entre 2016 et 2017 dans les pays de l'UE/EEE déclarants, certains pays enregistrant des pics de plus de 40 % d'année en année.2 De même, aux États-Unis, les taux d'infection ont augmenté de façon stupéfiante de 67 % depuis 2013, les taux demeurant les plus élevés dans le groupe des 20-24 ans.3

Aujourd'hui, la majorité des tests CT/NG sont envoyés aux laboratoires centraux, ce qui signifie qu'il peut y avoir jusqu'à sept jours d'attente entre la première visite et le traitement, pendant lesquels les patients peuvent continuer à propager l'infection, jusqu'à 40 % des patients positifs ne revenant jamais pour le traitement.4 binx est positionné pour changer radicalement ce paradigme, permettant aux patients et consommateurs de quitter une pharmacie de détail, un service de soins primaires, une clinique, un service des urgences et tout autre site physique, avec un traitement à disposition en une seule visite (bien que la plateforme binx ne soit pas encore disponible aux États-Unis, la société a récemment achevé son étude clinique multicentrique pour soumettre une demande d'agrément 510(k) auprès de la FDA). La plateforme binx io est conçue pour une utilisation facile, permettant aux utilisateurs non formés en laboratoire d'effectuer un test avec la même précision qu'un test de laboratoire central, ce qui en fait une solution idéale pour une utilisation dans divers environnements médicaux et de consommation approuvés.

« Obtenir un délai de 30 minutes pour le diagnostic de deux des IST les plus courantes est une avancée majeure en matière de santé publique », a expliqué Howard Heller, MD MPH, directeur médical de binx health. « Des résultats rapides sont synonymes d'un traitement rapide et approprié. Ce nouveau panel permet un parcours non seulement le même jour, mais également la même visite, pour les tests et le traitement, éliminant ainsi un immense obstacle aux soins et à la guérison. »

« L'administration moderne des soins de santé nécessite des outils qui répondent aux besoins des consommateurs là où ils vivent, travaillent et font leurs courses », a déclaré Jeffrey Luber, le président-directeur général de binx health. « Pour y parvenir efficacement, il faut offrir des solutions rapides, précises et rentables dans des lieux physiques, ainsi que des tests en ligne, demandés par des médecins et fondés sur des orientations médicales, qui permettent aux consommateurs de passer de l'inquiétude au bien-être dans les endroits qui leur conviennent le mieux. Grâce à la rigueur scientifique, aux tests fondés sur des lignes directrices et à un état d'esprit "en tout lieu" qui place le consommateur au centre de tout ce que nous faisons, nous nous engageons aujourd'hui sur la voie de l'administration omnicanal et de haute qualité de soins de santé pour toute la famille, en commençant par les jeunes et les IST comme point de départ. »

À propos de binx health

binx health™ est le pionnier des soins destinés aux consommateurs où qu'ils vivent, travaillent et font leurs courses. Nous le faisons avec (1) des instruments de PCR de bureau propriétaires et rapides pour les pharmacies de détail, les soins d'urgence, les soins primaires, les centres de santé et tout autre lieu physique où les tests sur place, à la demande et les résultats rapides au même titre que les tests de laboratoires centraux sont primordiaux, et (2) des solutions mobiles pour les tests à domicile demandés par les médecins, qui permettent aux consommateurs d'avoir entre les mains les moyens de passer de l'inquiétude au bien-être. Commençant par les infections sexuellement transmissibles, nous entendons inverser la tendance croissante des infections chez les jeunes, puis de passer à la santé de la famille au sens large à travers l'expansion de nos offres au point de service et à domicile. Johnson & Johnson Innovation, Novartis Venture Fund, LSP Venture Capital, BB Biotech, RMI Investments et Technology Venture Partners comptent parmi les investisseurs financiers de binx health, alors que Consort Medical (dont la filiale en propriété exclusive Bespak est le fabricant des cartouches multiplex à bas coût et propriétaires de la société) et la société chinoise Wondfo Biotech en sont les investisseurs stratégiques.

SOURCE binx health