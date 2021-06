BIO Asia-Taiwan 2021 adopte un format entièrement en ligne

Des participants de 34 pays et régions se sont déjà inscrits, dont plus de 500 fabricants d'Asie et du monde entier qui participent au programme en ligne d'exposition et de présentation d'entreprises. Notez que l'exposition a maintenant été prolongée de quatre jours supplémentaires. Elle commencera donc le 19 juillet et se terminera le 28 juillet.

Le thème de la conférence de cette année porte sur cette nouvelle ère qui s'ouvre, « la meilleure qui soit pour la biotechnologie », selon le titre annoncé : A Brave New Era for Biotechnology. Un parterre d'invités exceptionnels sera au rendez-vous : plus de 100 orateurs ont été invités, dont Robert Langer du MIT, surnommé le « Thomas Edison de la médecine », Michael Houghton, lauréat du prix Nobel en 2020, Graham Lewis d'IQVIA et Claire Love de PwC. Parmi les thèmes abordés, citons les technologies révolutionnaires, les dernières innovations médicales, les mesures et stratégies de lutte contre les pandémies dans le monde post-pandémique, la santé numérique, les thérapies géniques et cellulaires, et la coopération et l'investissement dans la bio-industrie.

Chunhuei Chi, directeur du centre de santé CGH (Center for Global Health) de l'université d'État de l'Oregon, Asher Yeshaihu Salmon, du ministère israélien de la Santé, et Li Bingying, de l'université nationale de Taïwan, prendront la parole sur le thème « Combattre la pandémie ».

« Pendant la pandémie, nous avons continué à travailler avec les parties prenantes locales pour aider à mettre l'industrie biotechnologique nationale à niveau avec les normes internationales », a déclaré Herbert Wu, président de la Taiwan Bio Industry Organization (Taiwan BIO), l'un des organisateurs de BIO Asia-Taïwan 2021 avec la Biotechnology Innovation Organization (BIO). « BIO Asia-Taiwan 2021 maintiendra cet élan et nous nous attendons à ce que l'industrie non seulement surmonte la pandémie mais qu'elle en sorte renforcée, profitant d'une vague de coopération internationale et de collectes de fonds à la suite de cet événement », a-t-il ajouté.

L'inscription à la conférence est actuellement ouverte et la remise proposée en cas de préinscription prendra fin le 18 juillet.

Site Web : bioasiataiwan.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1550924/BIO_Asia_Taiwan_2021_Virtual_Lobby_Preview.jpg

SOURCE Taiwan Bio Industry Organization