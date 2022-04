BIO KOREA, a maior convenção de biossaúde da Ásia, será inaugurada em maio de 2022

Em 2021, a Convenção internacional enfrentou o desafio de organizar um evento híbrido on-line - off-line em meio à pandemia, mas, contra todas as probabilidades, cimentou sua reputação como a principal convenção internacional de biossaúde da Coreia, atraindo 7.000 participantes de 800 empresas e organizações em 69 países. Com grandes esperanças para a era pós-COVID em 2022, a convenção deste ano é organizada sob a bandeira de "Além da pandemia, em uma próxima onda". Os programas são centrados em negócios no setor de biossaúde, por exemplo, pós-COVID, saúde digital e tecnologias terapêuticas de ponta a ponta.

Com a presença de algumas das mentes, investidores, executivos, especialistas em negócios e pesquisadores mais brilhantes do mundo, a BIO KOREA 2022 oferecerá importantes oportunidades de negócios e parcerias globais por meio de fóruns de negócios, exposição, conferência e feira de investimentos.

A exposição apresentará as mais recentes tecnologias e produtos de saúde com uma grande variedade de demonstrações. Empresas e instituições do setor de saúde e muitas embaixadas estabeleceram pavilhões nacionais, onde grandes empresas participarão como expositoras. Destaque para a zona do metaverso, onde algumas das tecnologias futuras mais atraentes serão demonstradas. Os visitantes terão oportunidades de testemunhar o futuro do setor global de biossaúde e ter experiência em primeira mão com as mais recentes tecnologias.

Outro programa importante, o Fórum de Negócios, consiste em parceria e BIO LIVE. Desenvolvido para oferecer oportunidades potenciais de parceria e promover tecnologias e produtos, o Fórum também oferece oportunidades para encontros individuais para discutir cooperação comercial, pesquisa e networking. O Centro de Parcerias foi aberto no site oficial da BIO KOREA 2022 (www.biokorea.org) em 2 de março, onde as empresas do metaverso, ingredientes de vacinas e expositores de tecnologias de diagnóstico, que estão atraindo forte atenção na Coreia, startups promissoras, laboratórios de estudos clínicos, empresas farmacêuticas e instituições de pesquisa estão procurando parceiros de negócios. Devido a muitos pedidos de todo o mundo, o organizador da convenção planeja administrar o Centro de Parcerias on-line e off-line 24 horas por dia, 7 dias por semana para maximizar as oportunidades de parcerias globais. Criada para fomentar negócios, a BIO LIVE tem como objetivo fazer conexões bidirecionais entre participantes on-line e off-line para relações públicas e correspondência de negócios.

A conferência oferece seminários com vários temas, incluindo licenciamento de tecnologia, propriedades biointelectuais, dispositivos médicos e produtos farmacêuticos, onde acadêmicos e especialistas de renome internacional compartilharão suas percepções com os participantes e discutirão os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos. Os principais temas a serem abordados incluem vacinas, imunoterapia para câncer, microbioma, Alzheimer e medicina regenerativa. As sessões são bem organizadas em tópicos principais, como saúde digital e negócios tecnológicos, acompanhando os mais recentes desenvolvimentos e as melhores práticas, e discutindo perspectivas futuras para a biossaúde.

A feira de investimentos servirá como um marco para empresas farmacêuticas, biológicas e de saúde avançarem nos mercados globais, onde apresentarão seus pipelines de desenvolvimento de medicamentos, tecnologias avançadas, visões e estratégias.

A BIO KOREA faz parte do desenvolvimento do setor de biossaúde do país. Este ano, a convenção internacional está pronta para solidificar ainda mais sua posição como a principal convenção de biossaúde da Coreia, oferecendo um fórum para compartilhar inteligência no mercado global de biossaúde e negociar tecnologias futuras inovadoras para assumir a liderança no mercado global.

Para mais informações sobre a Bio Korea 2022, acesse nosso site. https://www.biokorea.org/index.asp?pLn=Eng ou https://www.youtube.com/watch?v=4oVP6waOc7Y

Comitê Organizador da BIO KOREA

+82-1661-0810

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1779513/Bio_Korea_2022_Poster.jpg

FONTE BIO KOREA Organizing Committee

SOURCE BIO KOREA Organizing Committee