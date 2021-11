BioAgilytix bemachtigt omvangrijke nieuwe investeringen van mondiaal investeerder Cinven voor verdere langetermijngroei

De investering biedt BioAgilytix aanvullende middelen om te investeren in kernactiviteiten en groeistimulans

DURHAM, N.C. en BRUSSEL, België en LONDEN, 19 november 2021 /PRNewswire/ -- (CRO) BioAgilytix, de prominente mondiale contract research organisatie, maakte vandaag melding van een akkoord over verdere kapitalisatie door Cinven, een toonaangevende internationale onderneming voor private investeringen, die zich richt op de opbouw van bedrijven van wereldklasseformaat. Cinven verwerft daarmee een meerderheidsbelang in BioAgilytix, terwijl Cobepa, S.A., een in Brussel gevestigde firma in particuliere investeringen en nu nog houder van het meerderheidsbelang, een belangrijk minderheidsbelang in de onderneming houdt.

Cobepa en GHO Capital, een belangrijke gespecialiseerde belegger in mondiale gezondheidszorg, hebben BioAgilytix in november 2018 overgenomen en het bedrijf weten op te bouwen tot een erkende globale marktleider op het gebied van CRO's, met de focus op hoogmoleculaire bioanalytische tests. De investering van Cinven biedt BioAgilytix meer financiële armslag en middelen om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar hun hoogwaardige bioanalytische diensten, baserend op hun stevige wetenschappelijke reputatie en toonaangevende expertise in de ondersteuning van de ontwikkeling en commercialisering van nieuwe therapieën.

'Onze succesformule is onze focus op het bieden van baanbrekende wetenschappelijke expertise aan onze klanten, in combinatie met een superieure dienstverlening gedurende het gehele proces van farmaceutische ontwikkeling,' aldus Jim Datin, directeur en CEO van BioAgilytix. 'In de volgende fase van ons groeiproces biedt Cinven de aanvullende middelen, waarmee we niet alleen ons geografische bereik kunnen uitbreiden, maar ook verder kunnen investeren in talent en faciliteiten wereldwijd, opdat we kunnen blijven voldoen aan de veranderende behoeften van onze klanten.'

Peter Connolly, algemeen directeur en hoofd Noord-Amerika van Cobepa beweert: 'We zijn erg verheugd, zowel over de duurzame samenwerking met Jim en het hele managementteam van BioAgilytix, als over de komst van Cinven als nieuwe investeerder in het bedrijf. Het succes van BioAgilytix wordt bepaald door hun voortdurende focus op zowel kwalitatief hoogwaardige wetenschap en een klantgerichte aanpak. Dit zijn precies de kenmerken die wij zoeken voor onze investeringen. We kijken uit naar onze samenwerking met Cinven en het managementteam om de volgende groeifase van het bedrijf te realiseren.'

Volgens Mike Mortimer, Managing Partner van GHO Capital, geldt BioAgilytix inmiddels als een toonaangevende innovator binnen de mondiale CRO's. 'Gedurende onze samenwerking hebben Jim en zijn team een grandioze impact gehad op het bereiken van internationale groei, met omvangrijke investeringen in operationele capaciteit en uitbreiding van de mogelijkheden van het platform, om klanten zo meer en betere oplossingen te bieden. Gezien de op wetenschap en kwaliteit gestoelde, klantgerichte benadering, hebben wij er het volste vertrouwen in dat zij baanbrekende oplossingen blijven bieden voor mondiale biofarmaceutische ondernemingen, die de veilige en doeltreffende ontwikkeling van nieuwe biologische geneesmiddelen stimuleren en de komende jaren de resultaten bij patiënten gaan verbeteren.'

Alex Leslie, partner, afdeling Healthcare en hoofd VS, zei: 'Cinven is heel blij met deze investering in BioAgilytix. De organisatie beschikt over heuse expertise en onderscheidende mogelijkheden in de aantrekkelijke markt van bioanalytische testen en biedt uitstekende diensten aan een groot aantal klanten in de farmaceutische en biotechnologische industrie. Cinven wil de zeer vaardige managementteams en wetenschappelijke teams ondersteunen en investeren in capaciteit en deskundigheid, om de belangrijke groeimogelijkheden in de markt te benutten, wat voor patiënten wereldwijd uiteindelijk het aanbod aan nieuwe therapieën zal vergroten. We verheugen ons over de samenwerking met het hele team van BioAgilytix en over onze eigen bijdrage om het volledige potentieel in het bedrijf te realiseren."

BofA Securities was de belangrijkste financieel adviseur van BioAgilytix, en William Blair en Lazard waren mede-adviseurs. White & Case trad op als juridisch adviseur en Deloitte LLP als BioAgilytix's financieel en fiscaal adviseur. Ropes & Gray trad op als juridisch adviseur van GHO, met Deloitte LLP als fiscaal adviseur.

De transactie zal naar verwachting worden afgerond na de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en de goedkeuring van de regelgevende instanties.

Over BioAgilytix

BioAgilytix is een toonaangevende mondiale contract research organisatie, die zich richt op de ondersteuning van farmaceutische en biotechpartners in alle fasen van de geneesmiddelenontwikkeling. Met laboratoria in Cambridge, San Diego en het Research Triangle Park van North Carolina in de VS, en in Melbourne, Brisbane en Hamburg, biedt BioAgilytix analysediensten voor PK-, immunogeniciteit-, biomarker- en cellulaire bepalingen, die voor diverse branches en medische aandoeningen de ontwikkeling en introductie van geneesmiddelentesten bevorderen.

BioAgilytix biedt analyseontwikkeling, validering en monsteranalyse ten behoeve van non-GLP, GLP en GCP, evenals testen voor GMP-kwaliteitscontrole (m.a.w. testen productlancering, stabiliteit, enz.) Daarnaast biedt BioAgilytix diensten t.b.v. diagnostische testen in hun CLIA-gecertificeerde, CAP-geaccrediteerde laboratorium in Boston.

BioAgilytix's team van uiterst ervaren wetenschappelijke en QA-professionals garandeert hoogwaardige wetenschapsbeoefening, integriteit van gegevens en naleving van de regelgeving in alle fasen van klinische ontwikkeling. BioAgilytix is een vertrouwde partner voor een groot aantal mondiale farmaceutische en biotech-bedrijven. Ga voor meer informatie naar www.bioagilytix.com.

Over Cinven

Cinven is een toonaangevende internationale private equity-firma die zich richt op het opbouwen van bedrijven van wereldklasseformaat. Het bedrijf investeert in zes hoofdsectoren: zakelijke dienstverlening, consumentendiensten, financiële dienstverlening, gezondheidszorg, industrie en technologie en media en telecommunicatie (TMT). Cinven heeft kantoren in Londen, Frankfurt, Parijs, Milaan, Madrid, New York, Guernsey en Luxemburg.

Cinven beroept zich op een verantwoordelijke benadering van de bedrijven in hun portfolio, diens medewerkers, leveranciers, lokale gemeenschappen, het milieu en de maatschappij.

Cinven Capital Management (V) General Partner Limited, Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited, Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited en Cinven Capital Management (SFF) General Partner Limited zijn ieder voor zich gemachtigd door en onderhavig aan de Guernsey Financial Services Commission, en Cinven Limited, de consulent aangaande Cinven-fondsen, is gemachtigd door en onderworpen aan Financial Conduct Authority.

In dit persbericht betekent 'Cinven', afhankelijk van de context, een van of de gezamenlijke ondernemingen van Cinven Holdings Guernsey Limited, Cinven Partnership LLP, Cinven (LuxCo1) SARL en hun respectieve partners (zoals gedefinieerd in de Companies Act 2006) en/of de fondsen waarbij een van bovenstaande optreden als beheerder of consulent.

Ga voor meer informatie over Cinven naar www.cinven.com en www.linkedin.com/company/cinven/.

Over Cobepa

Cobepa is een particuliere beleggingsgroep van Europese families en gevestigd in Brussel, New York en München. Cobepa beheert een gediversifieerde portefeuille met beleggingen in private equity ter waarde van ongeveer 4 miljard dollar. Cobepa investeert in bedrijven van topklasse met superieure bedrijfsmodellen, duurzame marktposities en invloedrijke managementteams. Cobepa Noord-Amerika richt zich met name op investeringen in de sectoren gezondheidszorg, zakelijke dienstverlening en op technologie gebaseerde dienstensectoren en op situaties, die baat kunnen hebben bij een vaardige beleggingspartner. Ga voor meer informatie naar www.cobepa.com.

Over GHO Capital

Global Healthcare Opportunities, of GHO Capital Partners LLP, is een toonaangevend specialist in beleggingen in de gezondheidszorg en gevestigd in Londen. We wenden mondiale vaardigheden en perspectieven aan om aanzienlijke groeimogelijkheden mogelijk te maken op het gebied van gezondheidszorg, en richten ons op Pan-Europese en transatlantische internationalisering voor het opbouwen van marktleidende bedrijven met een strategische, mondiale waarde. Onze bewezen beleggingsresultaten vormen een weerspiegeling van de ongeëvenaarde diepte van onze branche-expertise en ons netwerk. We werken samen met gedegen managementteams om duurzame langetermijnwaarde te genereren, voor een meer doeltreffend gezondheidszorgaanbod dat leidt tot een betere, snellere en meer toegankelijke gezondheidszorg. Ga voor meer informatie naar www.ghocapital.com

