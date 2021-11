BioAgilytix : nouvel investissement important de la part de l'investisseur mondial Cinven pour une croissance continue à long terme

Cet investissement permettra à BioAgilytix de disposer de ressources supplémentaires pour investir dans ses activités principales et stimuler sa croissance

DURHAM, Caroline du Nord et BRUXELLES, Belgique et LONDRES, 19 novembre 2021 /PRNewswire/ -- BioAgilytix, une organisation mondiale de recherche sous contrat (CRO) de premier plan, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord en vue d'une capitalisation supplémentaire par Cinven, une société internationale d'investissement privée de premier plan axée sur le développement d'entreprises mondiales de premier ordre. Cinven va acquérir une participation majoritaire dans BioAgilytix, tandis que l'investisseur majoritaire actuel, Cobepa, S.A., une société d'investissement privée basée à Bruxelles, restera un investisseur minoritaire important dans la société.

Cobepa et GHO Capital, une société d'investissement de premier plan spécialisée dans les soins de santé mondiaux, ont acquis BioAgilytix en novembre 2018 et ont fait de l'entreprise un leader mondial reconnu dans le secteur des organisations de recherche sous contrat, en se concentrant sur les essais bioanalytiques de grandes molécules. Grâce à cet investissement de Cinven, BioAgilytix disposera d'un financement et de ressources accrus pour répondre à la demande croissante de ses services bioanalytiques de haute qualité, portés par sa solide réputation scientifique et son expertise de pointe dans le soutien au développement et à la commercialisation de nouvelles thérapies.

« Notre objectif d'offrir à nos clients une expertise scientifique de pointe couplée à un service de qualité supérieure tout au long du parcours de développement pharmaceutique est notre formule de succès », a déclaré Jim Datin, président et PDG de BioAgilytix. « Au fur et à mesure que nous entrons dans le prochain chapitre de notre évolution, Cinven fournira les ressources supplémentaires qui nous permettront non seulement de renforcer notre couverture géographique, mais aussi d'investir davantage dans nos talents et nos installations dans le monde entier pour répondre aux besoins toujours croissants de nos clients. »

Peter Connolly, directeur général et responsable de l'Amérique du Nord chez Cobepa, a déclaré : « Nous sommes enchantés de continuer à travailler avec Jim et toute l'équipe de direction de BioAgilytix et nous sommes ravis d'accueillir Cinven comme nouvel investisseur dans la société. Le succès de BioAgilytix repose sur son attachement indéfectible à une science de haute qualité et à une orientation client. Ce sont exactement les caractéristiques que nous recherchons dans nos investissements. Nous sommes impatients de nous associer à Cinven et à la direction pour la prochaine étape de la croissance de la société. »

Mike Mortimer, associé directeur de GHO Capital, a déclaré : « BioAgilytix est maintenant un innovateur de premier plan parmi les organisations mondiales de recherche sous contrat (CRO). Tout au long de notre partenariat, Jim et son équipe ont eu un impact phénoménal pour stimuler la croissance internationale, investir de manière significative dans la capacité opérationnelle et renforcer les capacités de la plateforme pour fournir aux clients des solutions plus nombreuses et de meilleure qualité. Grâce à une approche axée sur la science et la qualité et centrée sur le client, nous sommes tout à fait convaincus qu'ils continueront à fournir des solutions révolutionnaires à l'industrie biopharmaceutique mondiale, soutenant la découverte et le développement sûrs et efficaces de nouveaux médicaments biologiques afin d'améliorer les résultats des patients dans les années à venir. »

Alex Leslie, associé, segment de la santé, et responsable des États-Unis, a déclaré : « Cinven est ravie de réaliser cet investissement dans BioAgilytix. L'entreprise possède une véritable expertise et des capacités différenciées sur le marché prometteur des essais bioanalytiques, fournissant un excellent service à de nombreux clients des secteurs pharmaceutique et biotechnologique. Cinven entend soutenir les équipes de direction scientifique et de gestion hautement qualifiées afin qu'elles investissent dans les capacités et les compétences nécessaires pour saisir l'occasion de croissance irrésistible qu'offre le marché et, en fin de compte, soutenir la fourniture de nouvelles thérapies aux patients du monde entier. Nous sommes impatients de travailler avec l'ensemble de l'équipe de BioAgilytix pour les aider à réaliser le plein potentiel de l'entreprise. »

BofA Securities a été le principal conseiller financier de BioAgilytix, et William Blair et Lazard ont été ses co-conseillers. White & Case a agi en tant que conseiller juridique et Deloitte LLP en tant que conseiller comptable et fiscal de BioAgilytix. Ropes & Gray a agi en tant que conseiller juridique de GHO et Deloitte LLP en tant que conseiller fiscal.

La transaction devrait être conclue après les conditions de clôture habituelles et les approbations réglementaires.

À propos de BioAgilytix

BioAgilytix est une organisation mondiale de recherche sous contrat de premier plan axée sur le soutien aux partenaires pharmaceutiques et biotechnologiques dans toutes les phases du développement de médicaments. Avec des laboratoires situés dans le Research Triangle Park de Caroline du Nord, à Cambridge, dans le Massachusetts, à San Diego, en Californie, à Melbourne et à Brisbane, en Australie, et à Hambourg, en Allemagne, BioAgilytix fournit des services de pharmacocinétique, d'immunogénicité, de biomarqueurs et de tests cellulaires soutenant le développement et les tests de libération de produits thérapeutiques dans un certain nombre d'industries et d'états pathologiques.

BioAgilytix offre le développement, la validation et l'analyse d'échantillons dans le cadre de tests non BPL, BPL et BPC, ainsi que des tests de contrôle de la qualité BPF (c.-à-d. tests de libération du produit, tests de stabilité, etc.) BioAgilytix offre également des services de tests de diagnostic dans son laboratoire de Boston certifié CLIA et accrédité CAP.

L'équipe de BioAgilytix, composée de scientifiques et de professionnels de l'assurance qualité très expérimentés, garantit une science de haute qualité, l'intégrité des données et la conformité réglementaire à travers toutes les phases du développement clinique. BioAgilytix est le partenaire de confiance de nombreuses entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan. Pour plus d'informations, visitez le site www.bioagilytix.com.

À propos de Cinven

Cinven est une société internationale de capital-investissement de premier plan, axée sur le développement d'entreprises mondiales de premier ordre. Ses fonds investissent dans six secteurs clés : services aux entreprises, consommation, services financiers, santé, industries et technologies, médias et télécommunications (TMT). Cinven dispose de bureaux à Londres, Francfort, Paris, Milan, Madrid, New York, Guernesey et Luxembourg.

Cinven adopte une approche responsable envers les entreprises de son portefeuille, leurs employés, leurs fournisseurs, les communautés locales, l'environnement et la société.

Cinven Capital Management (V) General Partner Limited, Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited, Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited et Cinven Capital Management (SFF) General Partner Limited sont tous autorisés et réglementés par la Commission des services financiers de Guernesey, et Cinven Limited, le conseiller des fonds Cinven, est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority.

Dans le présent communiqué de presse, « Cinven » désigne, selon le contexte, l'un ou l'autre ou collectivement, Cinven Holdings Guernsey Limited, Cinven Partnership LLP, Cinven (LuxCo1) S. ὰ.r.l., et leurs entités associées respectives (telles que définis dans la Loi sur les sociétés de 2006) et/ou les fonds gérés ou conseillés par l'une des entités précitées.

Pour de plus amples informations sur Cinven, veuillez consulter www.cinven.com et www.linkedin.com/company/cinven/.

À propos de Cobepa

Basée à Bruxelles, New York et Munich, Cobepa est une société d'investissement privée soutenue par des familles européennes. Cobepa gère un portefeuille diversifié d'investissements de capital investissement évalué à environ 4 milliards de dollars. Cobepa investit dans des sociétés de premier plan dotées de modèles d'affaires supérieurs, de positions durables sur le marché et d'équipes de direction de premier plan. Cobepa North America se concentre principalement sur les investissements dans les secteurs de la santé, des services aux entreprises et des services technologiques, ainsi que sur les situations qui pourraient tirer parti d'un partenaire d'investissement agile. Pour plus d'informations, consultez le site www.cobepa.com.

À propos de GHO Capital

Global Healthcare Opportunities ou GHO Capital Partners LLP, est une société de conseil en investissement spécialisée dans les soins de santé, basée à Londres. Nous appliquons des capacités et des perspectives globales pour tirer parti d'opportunités à forte croissance dans le secteur des soins de santé, en ciblant une internationalisation paneuropéenne et transatlantique pour développer des entreprises leaders sur le marché et présentant une valeur stratégique globale. Notre expérience avérée dans le domaine de l'investissement témoigne de la profondeur inégalée de notre expertise sectorielle et de notre réseau. Nous nous collaborons avec des équipes de direction solides pour générer une valeur durable à long terme, en améliorant l'efficacité de la prestation pour des soins de santé meilleurs, plus rapides et plus accessibles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.ghocapital.com

