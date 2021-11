BioAgilytix sichert sich eine bedeutende neue Investition des globalen Investors Cinven, um sein langfristiges Wachstum weiter voranzutreiben

Investition wird BioAgilytix zusätzliche Ressourcen zur Verfügung stellen, um in das Kerngeschäft zu investieren und das Wachstum voranzutreiben

DURHAM, North Carolina und BRÜSSEL, Belgien und LONDON, 18. November 2021 /PRNewswire/ -- BioAgilytix, ein weltweit führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO), gab heute eine Vereinbarung zur weiteren Kapitalisierung durch Cinven bekannt, eine führende internationale private Investmentfirma, die sich auf den Aufbau globaler Unternehmen von Weltklasse konzentriert. Cinven wird eine Mehrheitsbeteiligung an BioAgilytix erwerben, während der derzeitige Mehrheitsinvestor Cobepa, S.A., eine private Investmentgesellschaft mit Sitz in Brüssel, ein bedeutender Minderheitsinvestor des Unternehmens bleiben wird.

Cobepa und GHO Capital, ein führender Spezialinvestor im Bereich des globalen Gesundheitswesens, haben BioAgilytix im November 2018 übernommen und das Unternehmen zu einem anerkannten Weltmarktführer im Bereich der Auftragsforschungsinstitute mit Schwerpunkt auf bioanalytischen Tests für große Moleküle aufgebaut. Durch die Investition von Cinven erhält BioAgilytix mehr Finanzmittel und Ressourcen, um die wachsende Nachfrage nach seinen hochwertigen bioanalytischen Dienstleistungen zu befriedigen, die auf seinem guten wissenschaftlichen Ruf und seiner führenden Expertise bei der Unterstützung der Entwicklung und Vermarktung neuartiger Therapeutika beruht.

„Unser Fokus auf die Bereitstellung von branchenführender wissenschaftlicher Expertise in Verbindung mit hervorragendem Service über den gesamten pharmazeutischen Entwicklungspfad hinweg ist unser Erfolgsrezept", sagte Jim Datin, Präsident und CEO von BioAgilytix. „Cinven wird uns die zusätzlichen Ressourcen zur Verfügung stellen, die es uns ermöglichen, nicht nur unsere geografische Reichweite zu erweitern, sondern auch weiter in unsere Talente und Einrichtungen rund um den Globus zu investieren, um den ständig wachsenden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden."

Peter Connolly, Managing Director und Head of North America von Cobepa, sagte: „Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Jim und dem gesamten Managementteam von BioAgilytix fortzusetzen, und sind begeistert, Cinven als neuen Investor im Unternehmen zu begrüßen. Der Erfolg von BioAgilytix beruht auf der konsequenten Ausrichtung auf hochwertige Wissenschaft und Kundenorientierung. Dies sind genau die Merkmale, die wir bei unseren Investitionen suchen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Cinven und dem Management für das nächste Kapitel des Unternehmenswachstums."

Mike Mortimer, Managing Partner bei GHO Capital, sagte: „BioAgilytix ist jetzt ein führender Innovator unter den globalen CROs. Während unserer Partnerschaft haben Jim und sein Team einen phänomenalen Einfluss darauf gehabt, das internationale Wachstum voranzutreiben, erheblich in die Betriebskapazität zu investieren und die Fähigkeiten der Plattform zu erweitern, um den Kunden mehr und bessere Lösungen anzubieten. Wir sind zuversichtlich, dass sie mit ihrem wissenschafts- und qualitätsbasierten, kundenorientierten Ansatz auch in Zukunft bahnbrechende Lösungen für die globale Biopharmazie liefern und die sichere und effektive Entdeckung und Entwicklung neuer biologischer Arzneimittel unterstützen werden, um die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern."

Alex Leslie, Partner, Healthcare und Head of US, sagte: „Cinven ist hocherfreut, diese Investition in BioAgilytix zu tätigen. Das Unternehmen verfügt über echtes Fachwissen und differenzierte Fähigkeiten auf dem attraktiven Markt für bioanalytische Tests und bietet zahlreichen Kunden aus der Pharma- und Biotechnologiebranche hervorragende Dienstleistungen. Cinven plant, die hochqualifizierten Management- und wissenschaftlichen Führungsteams dabei zu unterstützen, in Kapazitäten und Fähigkeiten zu investieren, um die überzeugenden Wachstumschancen auf dem Markt zu nutzen und letztlich die Bereitstellung neuer Therapien für Patienten weltweit zu unterstützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team von BioAgilytix, um das volle Potenzial des Unternehmens auszuschöpfen."

BofA Securities fungierte als leitender Finanzberater von BioAgilytix, und William Blair und Lazard fungierten als Co-Berater. White & Case fungierte als Rechtsberater und Deloitte LLP als Buchhaltungs- und Steuerberater von BioAgilytix. Ropes & Gray fungierte als Rechtsberater von GHO, während Deloitte LLP als Steuerberater diente.

Der Abschluss der Transaktion wird nach den üblichen Abschlussbedingungen und der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden erwartet.

Informationen zu BioAgilytix

BioAgilytix ist ein weltweit führendes Auftragsforschungsinstitut, das sich auf die Unterstützung von Pharma- und Biotech-Partnern in allen Phasen der Arzneimittelentwicklung konzentriert. Mit Laborstandorten im Research Triangle Park in North Carolina, in Cambridge (Massachusetts), in San Diego (Kalifornien) und in Hamburg (Deutschland) bietet BioAgilytix PK-, Immunogenitäts-, Biomarker- und zellbasierte Assay-Dienstleistungen an, die die Entwicklung und Freigabetests von Therapeutika in einer Reihe von Branchen und Krankheitszuständen unterstützen.

BioAgilytix bietet Assay-Entwicklung, Validierung und Probenanalyse unter Nicht-GLP, GLP und GCP sowie GMP-Qualitätskontrolltests (d. h. Produktfreigabetests, Stabilitätstests usw.) BioAgilytix bietet auch diagnostische Testdienste in seinem CLIA-zertifizierten und CAP-akkreditierten Labor in Boston an.

Das Team von BioAgilytix besteht aus erfahrenen Wissenschaftlern und Qualitätssicherungsexperten, die in allen Phasen der klinischen Entwicklung eine hohe wissenschaftliche Qualität, Datenintegrität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten. BioAgilytix ist ein vertrauensvoller Partner für viele globale Top-Pharma- und Biotech-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.bioagilytix.com .

Informationen zu Cinven

Cinven ist ein führendes internationales Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Aufbau globaler Unternehmen von Weltrang konzentriert. Die Fonds investieren in sechs Schlüsselsektoren: Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrieunternehmen und Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT). Cinven hat Büros in London, Frankfurt, Paris, Mailand, Madrid, New York, Guernsey und Luxemburg.

Cinven verfolgt einen verantwortungsvollen Ansatz gegenüber seinen Portfoliounternehmen, deren Mitarbeitern, Lieferanten, lokalen Gemeinden, der Umwelt und der Gesellschaft.

Cinven Capital Management (V) General Partner Limited, Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited, Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited und Cinven Capital Management (SFF) General Partner Limited sind jeweils von der Guernsey Financial Services Commission zugelassen und werden von ihr beaufsichtigt, und Cinven Limited, der Berater der Cinven-Fonds, wird von der Financial Conduct Authority zugelassen und beaufsichtigt.

In dieser Pressemitteilung bezeichnet der Begriff „Cinven" je nach Kontext einzelne oder alle Cinven Holdings Guernsey Limited, Cinven Partnership LLP, Cinven (LuxCo1) S. ὰ.r.l. und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen (gemäß der Definition im Companies Act 2006) und/oder Fonds, die von einem der vorgenannten Unternehmen verwaltet oder beraten werden.

Für weitere Informationen über Cinven besuchen Sie bitte www.cinven.com und www.linkedin.com/company/cinven/ .

Informationen zu Cobepa

Die Cobepa mit Sitz in Brüssel, New York und München ist eine private Investmentgesellschaft, die von europäischen Familien getragen wird. Die Cobepa verwaltet ein diversifiziertes Portfolio von Private-Equity-Beteiligungen im Wert von rund 4 Milliarden Dollar. Die Cobepa investiert in führende Unternehmen mit überlegenen Geschäftsmodellen, nachhaltigen Marktpositionen und führenden Managementteams. Die Cobepa North America konzentriert sich in erster Linie auf Investitionen in den Bereichen Gesundheitswesen, Unternehmensdienstleistungen und technologiegestützte Dienstleistungen sowie auf Situationen, die von einem flexiblen Investitionspartner profitieren könnten. Weitere Informationen finden Sie unter www.cobepa.com .

Informationen zu GHO Capital

Global Healthcare Opportunities, oder GHO Capital Partners LLP, ist ein führender spezialisierter Berater für Investitionen im Gesundheitswesen mit Sitz in London. Wir setzen globale Fähigkeiten und Perspektiven ein, um wachstumsstarke Chancen im Gesundheitswesen zu erschließen, und zielen auf eine paneuropäische und transatlantische Internationalisierung ab, um marktführende Unternehmen von strategischem globalem Wert aufzubauen. Unsere nachweisliche Erfolgsbilanz bei Investitionen spiegelt die unübertroffene Tiefe unserer Branchenkenntnisse und unseres Netzwerks wider. Wir arbeiten mit starken Managementteams zusammen, um einen langfristigen und nachhaltigen Wert zu schaffen und die Effizienz der Gesundheitsversorgung zu verbessern, um eine bessere, schnellere und besser zugängliche Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ghocapital.com

Pressekontakt:

Mark Bethers

BioAgilytix

919-381-6097

[email protected]

