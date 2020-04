BioCHEK adquire BIOTECON, gerando líder global em soluções Veterinárias e de Segurança Alimentar

REEUWIJK, Holanda, 24 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A BioCHEK, empresa especializada em ferramentas de diagnóstico veterinários fáceis de usar e inovadoras, anunciou hoje a aquisição da bem-sucedida BIOTECON, especializada no desenvolvimento e fabricação de soluções baseadas em PCR para diagnóstico de segurança alimentar.

A fusão dá origem a um novo líder global em soluções Veterinárias e de Segurança Alimentar, visando principalmente os mercados de Carne, Ovo, Laticínios, Alimentação Neonatal, Chocolate,Cerveja e Bebidas. Os portfólios de produtos sinérgicos de ambas as empresas criam uma gama única de serviços no setor.

"Isso nos permite oferecer uma solução completa de gerenciamento de diagnóstico "do Campo ao Prato" para nossos clientes", disse Barend van Dam, Fundador e CEO da BioCHEK, parte do Grupo EW. "A segurança alimentar começa com animais saudáveis. Estamos orgulhosos de que com a aquisição da BIOTECON podemos agora cobrir toda a cadeia, começando pelo monitoramento da saúde animal, seguido pela gestão do processamento seguro e finalmente, o produto final ao consumidor."

BioCHEK agora pode fornecer tecnologia de ponta com um amplo portfólio de testes ELISA, teste qPCR, kits de extração, robótica e software de análise de dados. A aquisição faz parte da estratégia de crescimento a longo prazo.

Dr. Berghof Jäger, Fundador e CEO da BIOTECON GmbH, está satisfeito: "Estamos entusiasmados por fazer parte da BioChek. Com sua presença global, podemos ainda mais servir e dar suporte, de uma melhor forma aos nossos clientes e subir nossa posição no mercado global."

BioCHEK e BIOTECON desenvolveram um conceito de longo alcance para fortalecer ambas as empresas. Isso também inclui planos abrangentes a longo prazo para investimentos fortes em novas pesquisas e desenvolvimento de produtos e serviços inovadores. Isso permitirá que ambas as empresas ofereçam serviços confiáveis e direcionados aos seus clientes a longo prazo.

Para mais informações, entre em contato conosco através do email:

Barend van Dam

Phone: +31 182 582 592

[email protected]

FONTE BioChek; Biotecon

SOURCE BioChek; Biotecon