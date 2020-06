Biocobre®, um herói e a nova esperança na luta contra a COVID-19

A utilização do cobre chega como um aliado nesse momento visando um futuro com pessoas mais conscientizadas e cientes dos riscos. Podendo ser utilizado na área da saúde, transporte público, condomínios, academias e lugares de modo geral.

Visando isso, a empresa Biocobre vem ao mercado apresentar a sua nova tecnologia de revestimento antimicrobiano capaz de destruir vírus, fungos e bactérias rapidamente!

Sua confecção é feita a partir de camadas ultrafinas especiais e esterilizadas de cobre antimicrobiano 100% puro com potencial aumentando por processo de raspagem, o mesmo possui uma camada adesiva exclusiva que possibilita a aplicação em diversos locais de maneira fácil e rápida sem necessidade de nenhum equipamento ou profissional.

O efeito do cobre sobre os vírus parece mágica, mas, nesse ponto, o fenômeno em jogo é uma ciência bem compreendida. Quando um vírus ou bactéria atinge a película Biocobre, os íons do cobre explodem o patógeno como um ataque de mísseis, impedindo a respiração celular, perfurando a membrana celular ou o revestimento viral e criando radicais livres que aceleram a matança dos vírus e bactérias. Mais importante ainda, os íons buscam e destroem o DNA e o RNA dentro de uma bactéria ou vírus, impedindo as mutações que criam superbactérias resistentes a medicamentos.



Não há chance de mutação ou evolução porque todos os genes estão sendo destruídos. Esse é um dos reais benefícios da película Biocobre.



Em 2015, os pesquisadores que trabalham em uma concessão do Departamento de Defesa (EUA) compararam as taxas de infecção em três hospitais e descobriram que, quando as ligas de cobre eram usadas em hospitais, reduzia as taxas de infecção em 58%. Um estudo semelhante foi realizado em 2016 em uma unidade de terapia intensiva pediátrica, que registrou uma redução igualmente impressionante na taxa de infecção.



Atualmente a utilização do aço inoxidável é mais presente porque é um material mais barato e aparenta ser mais limpo... Porém a pergunta certa é, com que frequência o item é higienizado? Não limpamos o suficiente.

A película Biocobre, por outro lado, desinfeta-se por si só e possui um custo mais acessível no mercado comparado com outros itens de cobre.

Para maiores informações, acesse:

www.biocobre.com.br

Fontes:

https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-mandatory-face-masks-on-public-transport/

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/copper-virus-kill-180974655/

https://www.fastcompany.com/90476550/copper-kills-coronavirus-why-arent-our-surfaces-covered-in-it

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1178489/Biocobretopp.jpg

FONTE Biocobre

Related Links

http://www.biocobre.com.br



SOURCE Biocobre