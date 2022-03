Biocon Biologics adquirirá ativos biossimilares da Viatris levantando até USD 3,335 bilhões em ações e dinheiro em espécie

BENGALURU, Índia, 28 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Biocon Biologics Ltd., uma subsidiária da Biocon Ltd. (código BSE: 532523) (NSE: BIOCON), firmou um acordo definitivo com sua parceira Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS). Conforme o acordo, a Biocon Biologics Ltd. (BBL) adquirirá a empresa de biossimilares da Viatris para criar uma empresa global totalmente integrada de biossimilares. Estima-se que, no próximo ano, as receitas desta empresa adquirida sejam de USD 1 bilhão. A Viatris receberá a remuneração de até USD 3,335 bilhões em dinheiro em espécie e ações.