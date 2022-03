Biocon Biologics adquirirá los activos biosimilares de Viatris por hasta USD 3.335 millones en acciones y efectivo

BANGALORE, India, 28 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Biocon Biologics Ltd., una subsidiaria de Biocon Ltd. (código BSE: 532523) (NSE: BIOCON), suscribió un acuerdo definitivo con su socio Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS). En consecuencia, Biocon Biologics Ltd. (BBL) adquirirá el negocio de biosimilares de Viatris para crear una empresa global única y totalmente integrada. Los ingresos de esta empresa adquirida se estiman en USD 1.000 millones para el próximo año. Viatris recibirá una contraprestación de hasta USD 3.335 millones en efectivo y existencias.