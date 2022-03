Biocon Biologics erwirbt die Biosimilars-Aktiva von Viatris für bis zu 3,335 Milliarden USD in Aktien und in bar

Unmittelbar wirksamer Zusammenschluss schafft einen einzigartigen globalen, vertikal integrierten Marktführer für Biosimilars

BENGALURU, Indien, 1. März 2022 /PRNewswire/ -- Biocon Biologics Ltd., eine Tochtergesellschaft von Biocon Ltd. (BSE-Code: 532523) (NSE: BIOCON), hat eine endgültige Vereinbarung mit seinem Partner Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) getroffen. Dementsprechend wird Biocon Biologics Ltd. (BBL) das Biosimilars-Geschäft von Viatris übernehmen, um ein einzigartiges, voll integriertes globales Biosimilars-Unternehmen zu schaffen. Der Umsatz dieses übernommenen Geschäftsbereichs wird für das nächste Jahr auf 1 Mrd. USD geschätzt. Viatris wird eine Gegenleistung von bis zu 3,335 Mrd. USD in bar und in Aktien erhalten.