Biocon Biologics poursuit sa mission de débloquer l'accès universel aux insulines à l'échelle mondiale

BUSAN, Corée du Sud, 5 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Biocon Biologics, une entreprise mondiale exclusivement consacrée aux médicaments biosimilaires et entièrement intégrée, poursuit sa mission qui consiste à permettre aux diabétiques du monde entier d'accéder à des insulines de qualité abordables. Étant un acteur mondial fiable dans le domaine des insulines, l'entreprise s'est engagée à relever les défis toujours plus grands en matière de soins de santé liés au diabète dans le monde entier et elle est portée par sa mission qui consiste à faciliter un accès abordable.

Alors même que nous approchons du 100e anniversaire de la découverte de l'insuline, le manque d'accès équitable à une insuline abordable demeure un obstacle majeur au succès du traitement du diabète et entraîne des complications de comorbidité et des décès prématurés. Le diabète touche actuellement plus de 463 millions de personnes à l'échelle mondiale et ce chiffre devrait atteindre 578 millions à l'horizon 20301.

Biocon Biologics a pris l'initiative de faciliter aux patients du monde entier un accès abordable aux insulines, afin de veiller à ce que les personnes diabétiques qui ont besoin d'insuline puissent s'en procurer. Poursuivant une stratégie d'innovation enracinée dans l'accessibilité, Biocon a fourni cumulativement plus de 2 milliards de doses d'insulines biosimilaires à des patients dans le monde au cours des 15 dernières années.

En septembre 2019, l'entreprise a annoncé qu'elle allait permettre l'accès universel à l'insuline humaine recombinante (rh-insuline), en l'offrant à moins de 10 cents de dollars américains par jour aux gouvernements des pays à revenus faibles et moyens.

Kiran Mazumdar Shaw, présidente et directrice générale de Biocon, a déclaré : « Chez Biocon, nous sommes portés par la conviction qu'un produit qui sauve des vies comme l'insuline ne peut être vendu à des prix inabordables pour ceux qui en ont besoin au quotidien. Nous nous engageons à réduire encore davantage le prix de notre insuline grâce à des partenariats avec des agences comme l'OMS, l'ONUSIDA et d'autres, afin de briser les obstacles qui empêchent l'accès dans certaines régions trop pauvres pour faire face seules au défi du diabète. »

Fidèle à son engagement à fournir un accès universel à des insulines de grande qualité, Biocon Biologics a fait ses débuts sur le Congrès de la Fédération internationale du diabète (IDF) qui se déroule à Busan, en Corée du Sud, du 2 au 6 décembre 2019.

Christiane Hamacher, PDG de Biocon Biologics, a déclaré : « À l'approche du 100e anniversaire de l'insuline, Biocon Biologics s'est donné pour mission de débloquer l'accès universel à l'insuline de grande qualité, car l'entreprise est portée par la conviction qu'un produit qui sauve des vies comme celui-ci doit être accessible aux patients dans le monde entier, tant dans les pays émergents que dans les pays développés. Notre participation au Congrès 2019 de l'IDF est vouée à aborder les questions d'actualité sur l'accès à l'insuline, en particulier les opportunités et la valeur qu'offrent les biosimilaires, la manière d'obtenir des soins équitables et le maintien du rôle de l'Inde comme pharmacie du monde. Fidèles à notre aspiration à atteindre 'une personne diabétique insulinodépendante sur cinq' à l'échelle du globe, nous voulons travailler en étroite collaboration avec les principaux acteurs concernés dans le monde entier pour trouver les moyens de faire parvenir l'insuline à toutes celles et tous ceux qui en ont le plus besoin ».

