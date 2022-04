Biocytogen conclut un accord sur les anticorps avec Merck

BEIJING, 30 avril 2022 /PRNewswire/ -- Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen) a annoncé avoir conclu un accord d'évaluation et d'option avec Merck afin de leur accorder une licence unique pour évaluer les anticorps exclusifs de Biocytogen contre au moins trois cibles distinctes, avec une option pour acquérir certains des actifs à une date ultérieure pour le développement de produits thérapeutiques pour toutes les utilisations dans le monde entier.

En vertu de l'accord, Biocytogen fournira à Merck des anticorps dirigés contre au moins trois cibles spécifiées par eux à partir du projet Integrum de Biocytogen (également appelé plateforme HiTS), qui sont générés en exploitant la plateforme RenMiceTM exclusive de Biocytogen. Merck effectuera des essais de faisabilité et sera responsable du développement ultérieur et de la commercialisation des produits si elle exerce une option. D'autres cibles, soumises à la discrétion des deux parties, peuvent être incluses dans cet accord.

Le Dr Yuelei Shen, président et PDG de Biocytogen, a déclaré : « Grâce à la reconnaissance par Merck de notre plateforme exclusive et de nos capacités de découverte d'anticorps, nous pensons que les candidats différenciés générés à partir de nos modèles innovants et de notre plateforme de découverte peuvent rapidement faire progresser de nouvelles thérapies fondées sur les anticorps. Notre projet Integrum, basé sur RenMiceTM, vise à découvrir des anticorps contre plus de 1 000 cibles. Nous sommes prêts à collaborer avec des partenaires du monde entier pour réaliser le plein potentiel de cette plateforme. »

À propos de Biocytogen

Biocytogen est une société mondiale de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments grâce à des technologies innovantes. La société s'est engagée à devenir un chef de file mondial en matière de nouveaux médicaments afin d'apporter des avantages aux patients du monde entier. En se basant sur les souris RenMabTM et RenLiteTM pour la production d'anticorps entièrement humains avec des réponses humorales robustes, des répertoires d'anticorps très diversifiés et une affinité supérieure, Biocytogen a intégré ses plateformes de développement d'anticorps monoclonaux et bispécifiques, ses plateformes de criblage in vivo de l'efficacité des médicaments et sa forte capacité de développement clinique pour rationaliser l'ensemble du processus de développement de médicaments. Biocytogen a lancé le projet Integrum, le premier programme de criblage de découverte d'anticorps à grande échelle au monde, qui adopte une méthodologie de criblage d'efficacité in vivo fondée sur des preuves, afin de générer et de cribler simultanément des anticorps contre plus de 1 000 cibles médicamenteuses potentielles, dont la plupart n'ont pas encore fait l'objet d'essais cliniques. Grâce à la mise en œuvre du projet Integrum, Biocytogen a entamé des collaborations permanentes avec des dizaines de partenaires dans le monde entier afin de produire de nombreux anticorps médicamenteux de premier ordre et/ou les meilleurs de leur catégorie. Le portefeuille de produits de Biocytogen comprend 12 produits principaux, dont 2 sont en phase II d'essais cliniques multi-régionaux (MRCT) et 2 en phase I. Biocytogen, dont le siège est à Pékin, possède des succursales à Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston (États-Unis) et Heidelberg (Allemagne).

À propos de Merck

Merck, une importante société scientifique et technologique, est présente dans les secteurs des soins de santé, des sciences de la vie et de l'électronique. Quelque 60 000 employés travaillent chaque jour à améliorer la vie de millions de personnes en créant des modes de vie plus agréables et plus durables. Qu'il s'agisse de faire progresser les technologies d'édition de gènes, de découvrir des moyens uniques de traiter les maladies les plus difficiles ou de permettre l'intelligence des appareils, l'entreprise est partout. En 2021, Merck a réalisé un chiffre d'affaires de 19,7 milliards d'euros dans 66 pays.

L'exploration scientifique et l'esprit d'entreprise responsable ont été la clé des avancées technologiques et scientifiques de Merck. C'est ainsi que Merck a prospéré depuis sa fondation en 1668. La famille fondatrice reste l'actionnaire majoritaire de la société cotée en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque Merck. Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où les secteurs d'activité de Merck opèrent sous le nom d'EMD Serono pour la santé, de MilliporeSigma pour les sciences de la vie et d'EMD pour l'électronique.

Contact pour les médias : Jenna Frame, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1358305/Biocytogen_Logo.jpg

SOURCE Biocytogen