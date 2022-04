- Biocytogen entra en acuerdo de colaboración con CtM Bio para el desarrollo conjunto de captadores de células T multiespecíficos basados en anticuerpos TCR-Mimic

BEIJING y SHANGHAI, 18 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (en lo sucesivo "Biocytogen") ha anunciado un acuerdo de colaboración con CtM Biotech (Shanghai) Co., Ltd (en lo sucesivo "CtM Bio") para desarrollar conjuntamente fármacos de anticuerpos innovadores contra antígenos intracelulares asociados a tumores. En virtud de este acuerdo, Biocytogen se encargará del cribado de anticuerpos totalmente humanos contra objetivos específicos, aprovechando la plataforma de desarrollo de anticuerpos TCR-mimic, propiedad de la empresa. CtM Bio utilizará su plataforma patentada de captadores de células T para codesarrollar captadores de células T dirigidos a antígenos intracelulares asociados a tumores.

La plataforma de desarrollo de anticuerpos TCR-mimic de Biocytogen, que utiliza una cepa de ratones RenMabTM totalmente humanos que expresan un gen de antígeno leucocitario humano (HLA), está diseñada para facilitar el descubrimiento de anticuerpos contra antígenos intracelulares asociados a tumores. CtM Bio tiene una amplia experiencia en el descubrimiento de candidatos a fármacos innovadores para el tratamiento de enfermedades potencialmente mortales. La empresa ha desarrollado una plataforma propia de captación de células T con propiedades diferenciadas que se espera que convierta los "tumores fríos" en "tumores calientes", superando posiblemente la actual limitación de la inmunoterapia.

En el marco de esta colaboración, Biocytogen y CtM Bio promoverán conjuntamente el desarrollo de nuevos fármacos de anticuerpos que podrían ampliar significativamente el potencial de la inmunoterapia, ayudando en última instancia a mejorar la vida de los pacientes que padecen cáncer y otras enfermedades debilitantes.

Acerca de la Plataforma TCR-Mimic

La plataforma de Biocytogen que imita el Receptor de Células T (TCR)-Mimic utiliza ratones que expresan el HLA y que son totalmente humanos (ratones HLA/RenMabTM) para generar anticuerpos contra los antígenos intracelulares asociados a los tumores cuando se les inmuniza con complejos de MHC-antígeno-péptido. Posteriormente, la plataforma de cribado de anticuerpos de alto rendimiento de Biocytogen tiene como objetivo identificar rápidamente anticuerpos TCR-mimic con mayor especificidad y afinidad que los TCR endógenos derivados de los pacientes. En la actualidad, se están caracterizando in vitro e in vivo los anticuerpos para múltiples dianas intracelulares. Las secuencias de anticuerpos totalmente humanos obtenidas de la plataforma TCR-mimic pueden potenciar el desarrollo de captadores de células T, anticuerpos biespecíficos/multiespecíficos y terapias CAR-T.

Acerca de Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. es una empresa mundial de biotecnología que impulsa la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos basados en anticuerpos con tecnologías innovadoras. Utilizando sus plataformas patentadas de ratones RenMabTM y RenLiteTM para el desarrollo de anticuerpos monoclonales y biespecíficos totalmente humanos, Biocytogen ha integrado sus plataformas de cribado de eficacia de fármacos in vivo y su gran capacidad de desarrollo clínico para agilizar todo el proceso de desarrollo de fármacos. Biocytogen está llevando a cabo un proyecto a gran escala para desarrollar fármacos de anticuerpos para más de 1.000 objetivos potenciales susceptibles de ser tratados, conocido como Proyecto Integrum, y ha iniciado colaboraciones con docenas de socios en todo el mundo para producir una variedad de fármacos de anticuerpos de primera clase y/o los mejores de su clase. Con sede en Pekín, Biocytogen tiene sucursales en Haimen, Jiangsu, Shanghai, Boston (EE.UU.) y Heidelberg (Alemania).

Acerca de CtM Bio

CtM Bio, una filial de Lepu Biopharma, es una empresa de biotecnología con vocación científica comprometida con el desarrollo de terapias innovadoras basadas en anticuerpos que podrían, en última instancia, dar respuesta a necesidades médicas no cubiertas. El objetivo de la empresa es integrar sus conocimientos en inmunología y biología de las enfermedades con la tecnología y las plataformas más avanzadas, con el fin de diseñar nuevos anticuerpos que puedan liberar plenamente el potencial de la inmunoterapia.

Lepu Biopharma es una empresa biofarmacéutica orientada a la innovación con sede en China. La empresa está comprometida con la innovación, centrándose en el descubrimiento, el desarrollo y la comercialización de candidatos a fármacos con el primer y óptimo potencial del mismo tipo en terapia dirigida antitumoral y fármacos de inmunoterapia. La misión de la empresa es desarrollar fármacos seguros, eficaces y accesibles para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y para cubrir enormes lagunas en las necesidades médicas. La empresa concede gran importancia a la construcción continua de la capacidad de comercialización y se esfuerza por hacer realidad la fuerte capacidad de transformación e industrialización de la tecnología básica a los medicamentos acabados.

