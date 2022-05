Biocytogen/Eucure Biopharma presentará datos clínicos de los ensayos YH003 y YH001

- Biocytogen/Eucure Biopharma presentará datos clínicos de los ensayos YH003 (anti-CD40 mAb) y YH001 (anti-CTLA-4 mAb) en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO) de 2022

PEKÍN, 25 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Eucure Biopharma, una filial de propiedad completa de Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen"), anunció hoy que presentará dos carteles en la Reunión Anual de ASCO 2022, que tendrá lugar en Chicago, IL y virtualmente del 3 al 7 de junio de 2022. Los carteles describen actualizaciones de dos estudios clínicos de fase I en Australia para anticuerpos monoclonales (mAb) desarrollados internamente YH003 (anti-CD40, resumen 2603) y YH001 (anti-CTLA-4, resumen 2602). YH003 y YH001 demuestran perfiles favorables de seguridad y tolerabilidad y eficacia preliminar cuando se administran en combinación con mAbs anti-PD-1 a pacientes con tumores sólidos avanzados.

Los detalles de las presentaciones son los siguientes:

Ambos pósteres se van a presentar en persona el domingo 5 de junio, de 8:00 AM a 11:00 AM CT.

Acerca de YH003

YH003 es un anticuerpo CD40 agonista IgG2 humanizado. Ya sea que se use como agente único o en combinación con fármacos mAb anti-PD-1, YH003 demostró fuertes efectos antitumorales contra múltiples modelos de tumores en ratones CD40 humanizados de Biocytogen, sin exhibir hepatotoxicidad u otras toxicidades. Los estudios farmacodinámicos en ratones indican que YH003 aumentó significativamente la infiltración de células T antitumorales en los tumores. Actualmente, YH003 se encuentra en fase de ensayos clínicos multirregionales (MRCT) de fase II para el tratamiento de pacientes con melanoma irresectable/metastásico y adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC).

Acerca de YH001

YH001 es un anticuerpo monoclonal anti-CTLA-4. CTLA-4 es un objetivo clave para las inmunoterapias tumorales, debido al potencial para mejorar la respuesta inmunitaria a las células tumorales y promover la eliminación de las células T reguladoras del microambiente tumoral. El bloqueo de las señales inhibidoras de CTLA-4 y PD-1 para mejorar las respuestas antitumorales se considera una inmunoterapia tumoral prometedora, ya que controlan diferentes tipos de células T. Actualmente, YH001 se está sometiendo a MRCT de fase II para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) avanzado y carcinoma hepatocelular (CHC). Además, Biocytogen/Eucure Biopharma ha firmado un acuerdo de asociación de colaboración con TRACON Pharmaceuticals (NASDAQ: TCON) para el desarrollo de YH001 para múltiples indicaciones oncológicas, incluyendo el sarcoma de tejidos blandos, en Norteamérica.

Acerca de Eucure Biopharma

Como filial de propiedad total de Biocytogen, Eucure Biopharma lleva a cabo la misión de desarrollo clínico para las líneas de investigación y desarrollo de Biocytogen. Basándose en un sólido equipo de desarrollo clínico y una amplia experiencia en desarrollo clínico, Eucure Biopharma se centra en la terapia con fármacos de anticuerpos para oncología y otras indicaciones. La empresa ha establecido una cartera de productos para más de 10 objetivos, con dos productos en fase II MRCT y dos en fase I. Para obtener más información, visite www.eucure.com .

Acerca de Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. es una empresa global de biotecnología que impulsa la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos basados en anticuerpos con tecnologías innovadoras. A través del uso de sus plataformas de ratón patentadas RenMabTM /RenLite® para el desarrollo de anticuerpos monoclonales y biespecíficos totalmente humanos, Biocytogen ha integrado sus plataformas de detección de eficacia de fármacos in vivo y su sólida experiencia en desarrollo clínico para agilizar todo el proceso de desarrollo de fármacos. Biocytogen está emprendiendo un proyecto a gran escala para desarrollar fármacos de anticuerpos para más de 1.000 objetivos, conocido como Project Integrum, y ha iniciado colaboraciones en curso con docenas de socios en todo el mundo para producir una variedad de medicamentos primeros en su clase y/o mejores en medicamentos de clase de anticuerpos. La cartera de productos de la compañía incluye 12 productos principales, entre los cuales dos productos están en MRCT de fase II y dos productos están en fase I. Con sede central en Pekín, Biocytogen tiene sucursales en Haimen Jiangsu, Shanghái, Boston, Estados Unidos y Heidelberg, Alemania. Para obtener más información, visite www.biocytogen.com .

