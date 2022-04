Biocytogen firma un acuerdo de licencia de RenMab™/RenLite™ con BeiGene

PEKÍN, 26 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen") llegó a un acuerdo con BeiGene (Beijing) Co., Ltd. ("BeiGene") (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235) para obtener la licencia de Biocytogen Plataformas de ratones RenMab™/RenLite™ de anticuerpos humanos para desarrollar anticuerpos monoclonales completamente humanos, anticuerpos biespecíficos y otros tipos de medicamentos de anticuerpos.

Los ratones RenMab™ y RenLite™, que tienen derechos de propiedad intelectual patentados, fueron desarrollados por Biocytogen en el transcurso de 5 años utilizando tecnología de ingeniería cromosómica precisa y de tamaño ilimitado. En ratones RenMab™, las regiones variables murinas completas de las cadenas ligeras kappa y pesada se reemplazaron por loci V(D)J de cadena ligera kappa y pesada humana completa in situ; En los ratones RenLite™, las regiones variables de la cadena pesada murina se reemplazaron por completo como en los ratones RenMab™, y todas las regiones variables murinas de la cadena ligera κ se reemplazaron con un solo locus VJ de cadena ligera κ humana in situ. Los ratones RenMab™/RenLite™ pueden generar candidatos de anticuerpos completamente humanos con alta afinidad, especificidad y diversidad para la detección de fármacos de anticuerpos aguas abajo. Además, los anticuerpos de cadena ligera comunes generados por ratones RenLite™ pueden mejorar en gran medida la eficiencia del ensamblaje posterior de moléculas de fármacos complejos, como anticuerpos biespecíficos y conjugados de anticuerpo-fármaco biespecíficos (bsADC).

BeiGene es una empresa global de biotecnología impulsada por la ciencia centrada en el desarrollo de medicamentos innovadores y asequibles para mejorar los resultados del tratamiento y el acceso para los pacientes en todo el mundo. BeiGene actualmente tiene tres medicamentos aprobados descubiertos y desarrollados internamente: el inhibidor de BTK BRUKINSA en los Estados Unidos, China, la UE y Gran Bretaña, Canadá, Australia y otros mercados internacionales; y el anticuerpo anti-PD-1 que no se une al receptor FC-gamma tislelizumab, así como el inhibidor de PARP pamiparib en China. BeiGene ha establecido una serie de plataformas tecnológicas internas, incluida la plataforma de desarrollo de fármacos de molécula pequeña, la plataforma de tecnología de quimera dirigida a proteólisis (CDAC) y la plataforma de descubrimiento de anticuerpos biespecíficos (multiespecíficos), la plataforma de detección de anticuerpos de células B individuales y la plataforma de desarrollo de conjugados de anticuerpos y fármacos (ADC).

El doctor Yuelei Shen, fundador y consejero delegado de Biocytogen, explicó: "Como una de las principales plataformas de descubrimiento de anticuerpos completamente humanos, los ratones RenMab™/RenLite™ de Biocytogen proporcionarán un sólido apoyo en el desarrollo de fármacos para objetivos desafiantes. Mientras tanto, los ratones RenLite™ pueden generar anticuerpos biespecíficos con estructuras de anticuerpos monoclonales simples, lo que reduce la dificultad de la conjugación posterior de fármacos y abre más posibilidades para el desarrollo de fármacos innovadores".

El doctor Lai Wang, vicepresidente sénior y director global de I+D de BeiGene, indicó: "BeiGene siempre se ha centrado en desarrollar fármacos innovadores diferenciados y en la aplicación de tecnologías innovadoras. Se espera que la licencia de la plataforma de ratones RenMab™/RenLite™ ayúdenos a enriquecer el camino del desarrollo de medicamentos innovadores explorando objetivos innovadores y contribuya a nuestra visión de 'Transformar la industria biotecnológica, creando medicamentos impactantes que serán asequibles y accesibles para muchos más pacientes con cáncer en todo el mundo'".

Acerca de Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. es una empresa global de biotecnología que impulsa la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos basados en anticuerpos con tecnologías innovadoras. Utilizando sus plataformas patentadas de ratones RenMabTM /RenLiteTM para el desarrollo de anticuerpos monoclonales y biespecíficos totalmente humanos, Biocytogen ha integrado sus plataformas de detección de eficacia de fármacos in vivo y su sólida experiencia en desarrollo clínico para agilizar todo el proceso de desarrollo de fármacos. Biocytogen está emprendiendo un proyecto a gran escala para desarrollar fármacos de anticuerpos para más de 1.000 objetivos, conocido como Project Integrum, y ha iniciado colaboraciones en curso con docenas de socios en todo el mundo para producir una variedad de medicamentos primeros en su clase y/o mejores en medicamentos de clase de anticuerpos. La cartera de productos de la compañía incluye 12 productos principales, entre los cuales dos se encuentran en ensayos clínicos multirregionales de fase II y dos productos en fase I. Con sede en Pekín, Biocytogen tiene sucursales en Haimen Jiangsu, Shanghái, Boston, Estados Unidos y Heidelberg, Alemania.

Acerca de BeiGene

BeiGene es una empresa global de biotecnología impulsada por la ciencia centrada en el desarrollo de medicamentos innovadores y asequibles para mejorar los resultados del tratamiento y el acceso para los pacientes en todo el mundo. Con una amplia cartera de más de 40 candidatos clínicos, estamos acelerando el desarrollo de nuestra diversa línea de productos terapéuticos novedosos a través de nuestras propias capacidades y colaboraciones. Estamos comprometidos a mejorar radicalmente el acceso a los medicamentos para dos mil millones de personas más para el año 2030. BeiGene cuenta con un equipo global en crecimiento de más de 8.000 colegas en los cinco continentes. Para obtener más información sobre BeiGene, visite www.beigene.com y síganos en Twitter en @BeiGeneGlobal.

Contacto de medios:

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1358305/Biocytogen_Logo.jpg

SOURCE Biocytogen