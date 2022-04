Biocytogen formaliza un acuerdo en anticuerpos con Merck

PEKÍN, 29 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen) anunció que ha firmado un acuerdo de evaluación y opción con Merck para otorgarles una licencia única para evaluar los anticuerpos patentados de Biocytogen contra al menos tres objetivos distintos con una opción para adquirir algunos de los activos en una fecha posterior para el desarrollo de productos terapéuticos para todos los usos en todo el mundo.

Según el acuerdo, Biocytogen proporcionará anticuerpos de Merck dirigidos contra al menos tres objetivos especificados por ellos del Proyecto Integrum de Biocytogen (también llamado plataforma HiTS), que se generan aprovechando la plataforma RenMiceTM patentada de Biocytogen. Merck llevará a cabo pruebas de viabilidad y será responsable del desarrollo y la comercialización de los productos si ejerce una opción. Bajo este acuerdo se pueden incluir objetivos adicionales sujetos a discreción mutua.

El doctor Yuelei Shen, director general y consejero delegado de Biocytogen, explicó: "Gracias al reconocimiento de Merck de nuestra plataforma patentada y capacidades de descubrimiento de anticuerpos, creemos que los candidatos diferenciados generados a partir de nuestros modelos innovadores y nuestra plataforma de descubrimiento pueden avanzar rápidamente en nuevas terapias basadas en anticuerpos. Project Integrum, basado en RenMiceTM, tiene como objetivo descubrir anticuerpos contra más de 1.000 objetivos. Damos la bienvenida a la colaboración con socios de todo el mundo para aprovechar todo el potencial de esta plataforma".

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. es una empresa global de biotecnología que impulsa la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos con tecnologías innovadoras. La compañía está comprometida a convertirse en líder mundial de nuevos medicamentos para brindar beneficios a los pacientes en todo el mundo. Basado en los ratones RenMabTM y RenLiteTM de anticuerpos completamente humanos para la producción de anticuerpos completamente humanos con respuestas humorales sólidas, repertorios de anticuerpos muy diversos y afinidad superior, Biocytogen ha integrado sus plataformas en plataformas de desarrollo de anticuerpos monoclonales y biespecíficos, plataformas de detección de eficacia de fármacos in vivo y sólidas capacidades clínicas de desarrollo para agilizar todo el proceso de desarrollo de fármacos. Biocytogen ha lanzado Project Integrum, el primer programa de detección de descubrimiento de anticuerpos a gran escala del mundo que adopta una metodología de detección de eficacia in vivo basada en evidencia para generar y detectar anticuerpos contra más de 1.000 posibles objetivos farmacológicos, la mayoría de los cuales aún no se han explorado en ensayos clínicos. Con la implementación del Proyecto Integrum, Biocytogen ha iniciado colaboraciones en curso con docenas de socios en todo el mundo para producir muchos medicamentos de anticuerpos de primera clase y/o los mejores de su clase. La cartera de productos de Biocytogen incluye 12 productos principales, entre los cuales 2 productos se encuentran en ensayos clínicos multirregionales (MRCT) de fase II y 2 productos en fase I. Con sede en Pekín, Biocytogen tiene sucursales en Haimen Jiangsu, Shanghái, Boston, Estados Unidos y Heidelberg, Alemania.

Merck, una empresa líder en ciencia y tecnología, opera en los sectores de la salud, las ciencias de la vida y la electrónica. Alrededor de 60.000 empleados trabajan para marcar una diferencia positiva en la vida de millones de personas todos los días mediante la creación de formas de vida más alegres y sostenibles. Desde el avance de las tecnologías de edición de genes y el descubrimiento de formas únicas de tratar las enfermedades más desafiantes hasta la habilitación de la inteligencia de los dispositivos, la empresa está en todas partes. En 2021, Merck generó ventas por valor de 19.700 millones de euros en 66 países

La exploración científica y el espíritu empresarial responsable han sido clave para los avances tecnológicos y científicos de Merck. Así es como Merck ha prosperado desde su fundación en 1668. La familia fundadora sigue siendo la propietaria mayoritaria de la empresa que cotiza en bolsa. Merck posee los derechos globales del nombre y la marca Merck. Las únicas excepciones son Estados Unidos y Canadá, donde los sectores comerciales de Merck operan como EMD Serono en atención médica, MilliporeSigma en ciencias de la vida y EMD Electronics.

