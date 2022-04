Biocytogen signe un accord de licence pour RenMab™/RenLite™ avec BeiGene

PÉKIN, 27 avril 2022 /PRNewswire/ -- Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (« Biocytogen ») a conclu un accord avec BeiGene (Beijing) Co., Ltd. (« BeiGene ») (NASDAQ : BGNE ; HKEX : 06160 ; SSE : 688235) pour l'octroi d'une licence pour des plateformes de souris RenMab™/RenLite™ à anticorps entièrement humains de Biocytogen afin de développer des anticorps monoclonaux entièrement humains, des anticorps bispécifiques et d'autres types de médicaments à base d'anticorps.

Les souris RenMab™ et RenLite™, dont les droits de propriété intellectuelle sont exclusifs, ont été développées par Biocytogen au cours de 5 années en utilisant une technologie d'ingénierie chromosomique précise et sans limite de taille. Dans les souris RenMab™, les régions variables murines complètes des chaînes lourdes et légères kappa ont été remplacées par des locus V(D)J complets de chaînes lourdes et légères humaines in situ. Chez les souris RenLite™, les régions variables de la chaîne lourde murine ont été complètement remplacées comme chez les souris RenMab™, et les régions variables murines complètes de la chaîne légère κ ont été remplacées par un seul locus VJ de chaîne légère κ humaine in situ. Les souris RenMab™/RenLite™ peuvent générer des candidats anticorps entièrement humains avec une affinité, une spécificité et une diversité élevées pour le criblage de médicaments anticorps en aval. De plus, les anticorps à chaîne légère commune générés par les souris RenLite™ peuvent améliorer considérablement l'efficacité de l'assemblage en aval de molécules médicamenteuses complexes telles que les anticorps bispécifiques et les conjugués anticorps-médicament bispécifiques (bsADC).

BeiGene est une entreprise internationale de biotechnologie axée sur la science, dont l'objectif est de développer des médicaments innovants et abordables afin d'améliorer les résultats des traitements et l'accès des patients du monde entier. BeiGene possède actuellement trois médicaments approuvés, découverts et développés en interne : L'inhibiteur de BTK BRUKINSA aux États-Unis, en Chine, dans l'UE et en Grande-Bretagne, au Canada, en Australie et sur d'autres marchés internationaux ; et l'anticorps anti-PD-1 tislelizumab, qui ne se lie pas aux récepteurs gamma, ainsi que l'inhibiteur de PARP pamiparib en Chine. BeiGene a mis en place un certain nombre de plateformes technologiques internes, notamment une plateforme de développement de médicaments à petites molécules, une plateforme technologique de chimère de ciblage de la protéolyse (CDAC) et une plateforme de découverte d'anticorps bispécifiques (multispécifiques), une plateforme de criblage d'anticorps unicellulaires B et une plateforme de développement de conjugués anticorps-drogues (ADC).

Le Dr Yuelei Shen, fondateur et PDG de Biocytogen, a déclaré : « En tant qu'une des principales plateformes de découverte d'anticorps entièrement humains, les souris RenMab™/RenLite™ de Biocytogen apporteront un soutien solide au développement de médicaments pour des cibles difficiles. Parallèlement, les souris RenLite™ peuvent générer des anticorps bispécifiques avec des structures d'anticorps monoclonaux simples, ce qui réduit la difficulté de la conjugaison ultérieure des médicaments et ouvre davantage de possibilités pour le développement de médicaments innovants. »

Le Dr Lai Wang, vice-président principal et responsable mondial de la R&D de BeiGene, a déclaré : « BeiGene s'est toujours concentré sur le développement de médicaments innovants différenciés et sur l'application de technologies innovantes. Nous espérons que l'octroi d'une licence pour la plateforme de souris RenMab™/RenLite™ nous aidera à enrichir la voie du développement de médicaments innovants en explorant des cibles novatrices et contribuera à notre vision : transformer l'industrie de la biotechnologie, créer des médicaments d'impact qui seront abordables et accessibles à beaucoup plus de patients atteints de cancer dans le monde. »

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. est une entreprise mondiale de biotechnologie qui mène la recherche et le développement de nouveaux médicaments à base d'anticorps grâce à des technologies innovantes. En utilisant ses plateformes exclusives de souris RenMabTM /RenLiteTM pour le développement d'anticorps monoclonaux et bispécifiques entièrement humains, Biocytogen a intégré ses plateformes de dépistage in vivo de l'efficacité des médicaments et sa solide expertise en matière de développement clinique afin de rationaliser l'ensemble du processus de développement des médicaments. Biocytogen entreprend un projet à grande échelle visant à développer des anticorps pour plus de 1 000 cibles, connu sous le nom de Projet Integrum, et a entamé des collaborations en cours avec des dizaines de partenaires dans le monde entier pour produire une variété d'anticorps de première classe et/ou meilleurs de leur catégorie. Le portefeuille de produits de la société comprend 12 produits principaux, dont deux sont en phase II d'essais cliniques multirégionaux et deux en phase I. Biocytogen, dont le siège est à Pékin, possède des succursales à Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston (États-Unis) et Heidelberg (Allemagne).

BeiGene est une entreprise mondiale de biotechnologie axée sur la science, dont l'objectif est de développer des médicaments innovants et abordables afin d'améliorer les résultats des traitements et l'accès des patients du monde entier. Avec un large portefeuille de plus de 40 candidats cliniques, nous accélérons le développement de notre pipeline diversifié de nouvelles thérapies grâce à nos propres capacités et à des collaborations. Nous nous sommes engagés à améliorer radicalement l'accès aux médicaments pour deux milliards de personnes supplémentaires d'ici 2030. BeiGene dispose d'une équipe mondiale en pleine croissance de plus de 8 000 collègues répartis sur cinq continents. Pour en savoir plus sur BeiGene, rendez-vous sur notre site www.beigene.com et suivez-nous sur Twitter : @BeiGeneGlobal.

