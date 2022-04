Biocytogen uzavírá dohodu o protilátkách se společností Merck

PEKING, 30. dubna 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. („Biocytogen") oznámila, že uzavřela se společností Merck dohodu o hodnocení a opci, na jejímž základě jí udělila výhradní licenci na hodnocení patentovaných protilátek společnosti Biocytogen proti nejméně třem různým cílům s opcí na pozdější získání některých aktiv pro vývoj terapeutických produktů bez omezení účelu po celém světě.

V rámci dohody poskytne společnost Biocytogen společnosti Merck protilátky namířené proti nejméně třem jimi specifikovaným cílům z jejího projektu Integrum (nazývaného také HiTS Platform), které jsou generovány s využitím patentované platformy RenMiceTM společnosti Biocytogen. Společnost Merck uskuteční studie proveditelnosti a v případě uplatnění opce převezme zodpovědnost za další vývoj a komercializaci produktů. Do této dohody mohou být po oboustranném zvážení zahrnuty další cíle.

Dr. Yuelei Shen, prezident a generální ředitel společnosti Biocytogen, uvedl: „Nyní, kdy společnost Merck ocenila naši platformu a kapacitu pro výzkum protilátek, věříme, že diferencované kandidátní látky, které z našich inovativních modelů a výzkumné platformy vycházejí, mohou urychlit vývoj nových léčivých přípravků na bázi protilátek. Náš projekt Integrum založený na platformě RenMiceTM má za cíl objevit protilátky proti více než 1 000 cílů. Pro plné využití jejího potenciálu vítáme spolupráci s partnery po celém světě."

O společnosti Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Peking) Co., Ltd. je globální biotechnologická společnost, která se zabývá výzkumem a vývojem nových léčiv pomocí inovativních technologií. Jejím cílem je stát se globálním zdrojem nových léků, které přinesou prospěch pacientům po celém světě. Své platformy, vytvořené na základě plně lidských protilátek RenMabTM a myší RenLiteTM pro produkci plně lidských protilátek s robustní humorální odpovědí, vysoce rozmanitým repertoárem protilátek a vynikající afinitou integrovala společnost Biocytogen do programů vývoje monoklonálních a bispecifických protilátek, screeningu účinnosti léčiv in vivo a kvalitních kapacit klinického vývoje pro zefektivnění celého procesu vývoje léčiv. Společnost dále zahájila svůj projekt Integrum, první rozsáhlý program průzkumu protilátek na světě, který využívá fakticky podloženou metodiku screeningu účinnosti in vivo a který současně vytváří a prověřuje protilátky proti více než 1 000 potenciálních terapeuticky ovlivnitelných cílů, z nichž většina dosud nebyla v klinických studiích zkoumána. Díky projektu Integrum navázala společnost Biocytogen přetrvávající spolupráci s desítkami partnerů z celého světa s cílem vytvořit řadu převratných a/nebo špičkových protilátkových léčiv. Výzkumný program společnosti Biocytogen tvoří 12 hlavních produktů, z nichž 2 se nacházejí ve 2. fázi multiregionálních klinických studií (MRCT) a další 2 produkty v 1. fázi. Společnost Biocytogen sídlí v Pekingu a má pobočky v Chaj-men Ťiang-su a Šanghaji, v americkém Bostonu v USA a německém Heidelbergu.

O společnosti Merck

Přední vědecká a technologická společnost Merck působí v oblastech zdravotnictví, přírodních věd a elektroniky. Přibližně 60 000 jejích zaměstnanců neustále pracuje na pozitivní změně pro miliony lidí vytvářením radostnějších a udržitelnějších životních možností. Její záběr je mimořádný – od vývoje technologií pro úpravu genů a zkoumání jedinečných způsobů léčby těch nejnáročnějších onemocnění až po podporu inteligentních zařízení. V roce 2021 dosáhla společnost Merck v 66 zemích obratu 19,7 miliardy eur.

Klíčem k technologickému a odbornému úspěchu společnosti Merck je vědecký výzkum a odpovědnost v podnikání. Díky nim se společnost Merck úspěšně rozvíjí již od svého založení v roce 1668. Většinovým vlastníkem této veřejně obchodované společnosti přitom dodnes zůstává rodina zakladatelů. Společnost Merck vlastní celosvětová práva na jméno a značku Merck. Jedinou výjimkou jsou Spojené státy a Kanada, kde obchodní odvětví společnosti Merck působí jako EMD Serono (v oblasti zdravotní péče), MilliporeSigma (v oblasti přírodních věd) a EMD Electronics.

