Biocytogen заключает соглашение по антителам с компанией Merck

ПЕКИН, 30 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen) объявила о заключении с компанией Merck соглашения о предоставлении им эксклюзивной лицензии на оценку запатентованных антител Biocytogen против по меньшей мере трех конкретных мишеней с возможностью последующего приобретения некоторых активов для разработки терапевтической продукции для разнообразного применения по всему миру.

В соответствии с соглашением Biocytogen будет поставлять Merck антитела, направленные по меньшей мере на три мишени, указанные в проекте Biocytogen Integrum (также именуемом HiTS Platform), создаваемые на базе платформы RenMiceTM, разработанной Biocytogen. Merck проведет проверку реализуемости проекта и в случае положительного результата займется дальнейшей разработкой и коммерциализацией продукции. В настоящее соглашение по взаимному усмотрению могут быть включены дополнительные мишени.

Президент и генеральный директор компании Biocytogen д-р Юэли Шэнь (Yuelei Shen) заявил следующее: «Благодаря признанию компанией Merck разработанных нами платформ и возможностей по обнаружению антител мы убеждены в том, что дифференцированные кандидаты, формируемые на основе наших инновационных моделей и платформы обнаружения, будут способствовать развитию терапии на основе антител. Целью нашего проекта RenMiceTM Integrum является обнаружение антител для более чем 1000 мишеней. Мы приветствуем сотрудничество с партнерами по всему миру в целях полной реализации потенциала этой платформы».

Информация о компании Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. — транснациональная биотехнологическая компания, ведущая исследования и разработки новых лекарственных средств с использованием инновационных технологий. Компания стремится стать мировым лидером по производству новых лекарственных средств, которые принесут пользу пациентам по всему миру. Основываясь на полностью человеческих антителах мышей RenMabTM и RenLiteTM, обеспечивающих полноценное производство человеческих антител с надежным гуморальным ответом, широким разнообразием антител и превосходной аффинностью, Biocytogen использует свои технологии в моноклональных и биспецифических платформах разработки антител, в платформах скрининга эффективности лекарственных средств in vivo, а также высокий потенциал клинических разработок для оптимизации всего процесса создания лекарственных средств. Biocytogen запустила проект Integrum — первую в мире крупномасштабную программу скрининга на антитела, в рамках которой используется научно обоснованная методология скрининга эффективности in vivo для одновременного формирования и скрининга антител против более чем 1000 потенциальных мишеней, большинство из которых еще не исследовано в ходе клинических испытаний. В рамках реализации проекта Integrum компания Biocytogen в настоящее время сотрудничает с десятками партнеров по всему миру в проектах производства многих первоклассных и/или лучших в своем классе лекарств, основанных на антителах. Ассортимент Biocytogen включает в себя 12 основных продуктов, из которых 2 продукта находятся на стадии II региональных клинических испытаний (MRCTs), а 2 продукта находятся на стадии I. Компания Biocytogen, штаб-квартира которой находится в Пекине, имеет филиалы в районе Хаймень провинции Цзянсу, в Шанхае, в Бостоне (США) и Гейдельберге (Германия).

Информация о компании Merck

Компания Merck, являющаяся одним из ведущих научно-технических предприятий, осуществляет свою деятельность в сферах здравоохранения, медико-биологических наук и электроники. Около 60 000 сотрудников работают над тем, чтобы каждый день улучшать жизни миллионов людей, привнося в них радость и стабильность. Компания занимается разнообразными направлениями, от совершенствования технологий генного редактирования и поиска уникальных способов лечения наиболее сложных заболеваний до разработки интеллектуальных устройств. В 2021 году объем продаж компании Merck в 66 странах составил 19,7 млрд евро.

Научные исследования и ответственное предпринимательство являются ключом к научно-техническим успехам компании Merck. Благодаря им Merck преуспевает с момента своего основания в 1668 году. Основавшая ее семья остается мажоритарным владельцем этой акционерной компании. Компания Merck владеет глобальными правами на имя и бренд Merck. Единственным исключением являются Соединенные Штаты и Канада, где действуют дочерние компании Merck EMD Serono в сфере здравоохранения, MilliporeSigma в области медико-биологических наук и EMD Electronics в области электроники.

