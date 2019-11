Biofourmis annonce l'acquisition de Biovotion AG et complète sa plateforme Biovitals® pour fournir des interventions précises au bon moment dans la prise en charge de patients atteints de conditions chroniques complexes

L'acquisition de Biovotion fait de Biovitals® la solution thérapeutique numérique prédictive la plus complète pour les prestataires de soins de santé, les tiers payants et les sociétés pharmaceutiques en combinant des solutions de collecte de données médicales et thérapeutiques numériques de premier ordre en une seule plateforme

BOSTON et ZÜRICH, 18 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Biofourmis, un leader mondial en solutions thérapeutiques numériques à croissance rapide basé à Boston, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord portant sur l'acquisition de Biovotion AG, une société basée à Zürich, en Suisse, et un développeur de premier plan d'une plateforme de biocapteurs portables de grade clinique de pointe. L'acquisition englobe tous les actifs de Biovotion, y compris le biocapteur leader sur le marché Everion® et plus de 60 brevets mondiaux couvrant la plus grande partie de la technologie d'objets mettables et de capteurs qui existe pour le bras ou la main.

L'acquisition de Biovotion permet à Biofourmis de fournir des objets mettables exclusifs de grade clinique dans le cadre de son écosystème Biovitals®. Les objets mettables de grade clinique jouent un rôle de plus en plus important dans tous les domaines des soins de santé en fournissant des données physiologiques en temps réel continues jusqu'alors uniquement disponibles dans les cadres cliniques.

Les solutions thérapeutiques numériques logicielles approuvées par la FDA et validées sur le plan clinique de Biofourmis, qui font partie de l'écosystème en pleine croissance Biovitals®, sont déjà exploitées dans de multiples domaines des soins de santé et des sciences de la vie. La combinaison des objets mettables de premier ordre de Biovotion avec la plateforme de solutions thérapeutiques numériques de Biofourmis et son analyse prédictive activée par l'intelligence artificielle (IA) a créé la solution thérapeutique numérique la plus complète sur le marché.

Le produit principal parmi les objets mettables de Biovotion est le dispositif de grade clinique Everion®, une plateforme multicapteurs portée sur le bras et capable de mesurer 22 paramètres cliniques et non cliniques en temps réel tels que la fréquence cardiaque, l'intervalle entre les battements, la fréquence respiratoire, l'oxygénation sanguine, la température cutanée, l'actigraphie (cycles de repos/activité),l'intensité du mouvement et les pas, la dépense énergétique et la qualité du sommeil. Le dispositif Everion® de prochaine génération, bâti sur l'objet mettable leader du secteur actuel d'Everion, est déjà en cours de développement et sera capable de saisir d'autres paramètres vitaux, y compris des profils tensionnels continus.

Everion® vient compléter l'écosystème Biovitals® de Biofourmis, une plateforme d'analyse prédictive propulsée par l'intelligence artificielle, personnalisée et extrêmement sophistiquée qui prédit l'exacerbation clinique avant un évènement critique. Les données physiologiques multi-paramétriques capturées par Everion® seront un composant intégral du pipeline et des produits thérapeutiques numériques de Biovitals® dans la prise en charge de conditions telles que l'insuffisance cardiaque, la bronchopneumopathie chronique obstructive, l'oncologie et la douleur. Ces produits sont personnalisés pour aider les prestataires à identifier les meilleures thérapies pour gérer des conditions chroniques avant que la santé des patients ne s'aggrave, réduisant potentiellement les réadmissions à l'hôpital et la nécessité des consultations aux urgences dans le but de réduire les coûts.

« Biovotion est un partenaire de confiance depuis de nombreuses années et nous avons mobilisé nos technologies respectives dans de nombreuses applications cliniques, commerciales et de recherche », a déclaré Kuldeep Singh Rajput, PDG et fondateur de Biofourmis. « Nous sommes ravis d'ajouter Everion® à l'écosystème Biovitals®, ce qui continuera d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs tels que la démonstration de la valeur de la pharmacothérapie, la prise en charge des maladies chroniques, la prévision et la prévention des évènements indésirables, et l'amélioration des résultats cliniques—et, au final, la réduction des coûts de soins de santé. »

L'ensemble de l'équipe Biovotion sera incorporée à la famille Biofourmis sous le nom « Biofourmis AG » à Zürich, en Suisse. L'équipe contribue des connaissances et une vision approfondies au développement et au lancement d'objets mettables de grade clinique de pointe, ainsi qu'une liste impressionnante de plus de 80 partenaires actuels et antérieurs—y compris des sociétés pharmaceutiques mondiales et des organismes de recherche sous contrat (ORC) de premier plan, des prestataires de soins de santé tels que la Mayo Clinic et le Centre Hospitalier Universitaire de Bâle, et des partenaires de technologie tels qu'IBM Research et Microsoft.

Maintenant que les solutions Everion® et Biovitals® ne font qu'une, l'obtention d'accords cliniques, pharmaceutiques et autres sera plus efficace et plus rapide à l'avenir, offrant aux clients potentiels un partenaire de solutions thérapeutiques numériques expérimenté et éprouvé unique pour tous leurs besoins.

« Notre appartenance à la famille Biofourmis nous permettra d'accélérer le développement de notre plateforme innovante et de recueillir des données vitales continues auprès des patients », a déclaré le Dr. Markus Christen, président et PDG de Biovotion. « Les prestataires, tiers payants, organisations de soins gérés et sociétés pharmaceutiques bénéficieront énormément de nos synergies—mais, plus important encore, cet accord permettra d'améliorer les résultats thérapeutiques pour un plus grand nombre de patients dans le monde. »

Biofourmis, un leader mondial en solutions thérapeutiques numériques à croissance rapide, découvre, développe et fournit des solutions thérapeutiques logicielles validées sur le plan clinique en vue d'améliorer les résultats thérapeutiques des patients, de proposer des outils avancés permettant aux cliniciens de fournir des soins personnalisés, la technologie permettant de démontrer la valeur de la pharmacothérapie et éventuellement de la compléter, et des solutions rentables aux tiers payants. Biofourmis a conçu Biovitals®, une plateforme d'analyse de la santé propulsée par l'intelligence artificielle, personnalisée et extrêmement sophistiquée, qui prédit l'exacerbation clinique avant un évènement critique, ce qui constitue la dorsale de son pipeline de produits thérapeutiques numériques dans de nombreux domaines thérapeutiques tels que l'insuffisance cardiaque, l'oncologie, le syndrome coronaire aigu, la bronchopneumopathie chronique et la douleur chronique.

