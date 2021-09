Biogen homenageia o Dia Mundial da doença de Alzheimer com o Lançamento da Campanha de Conscientização 'Está na Hora'

SÃO PAULO, 22 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Biogen (Nasdaq: BIIB) tem o prazer de marcar o Dia Mundial da doença de Alzheimer com o lançamento de uma nova campanha de conscientização: Está na Hora. A doença de Alzheimer é prevalente em todo o mundo, e está na hora de falar sobre o assunto, de acabar com o estigma, de entender a doença, de melhorar e avançar o diagnóstico, e de reforçar a abordagem de que antes da doença em si, estão as pessoas.

"Pioneira na pesquisa e no tratamento da doença de Alzheimer, a Biogen tem o prazer de compartilhar histórias de pessoas reais que vivem com a doença de Alzheimer no mundo inteiro, para oferecer suas mensagens de esperança. Dando cada vez mais voz a essas pessoas, por meio de suas próprias palavras, será possível alcançar um entendimento social que aumente a conscientização sobre a doença de Alzheimer e descontrua práticas de discriminação como vergonha, estigma e abandono, que minam os cuidados apropriados", coloca Fraser Hall, presidente da Região Intercontinental da Biogen. "A campanha Está na Hora é positiva, esperançosa A campanha tem uma abordagem positiva, esperançosa e o mais importante, feita a partir de depoimentos de pessoas e de suas experiências reais. É muito impactante e realmente importante."

A Biogen está lançando a campanha com uma poderosa mensagem, [Está na Hora de nos juntarmos para escutar as pessoas que vivem com doença de Alzheimer - YouTube] juntamente com vídeos que contam histórias comoventes de pessoas reais com doença de Alzheimer, de todo o mundo. A primeira história vem do Brasil [Está na Hora de escutar a história da Maria Cecilia - YouTube], e em breve, será seguida de histórias adicionais do México, da China e do Oriente Médio.

Maria Cecília, de São Paulo, foi diagnosticada com doença de Alzheimer há três anos. Embora tenha sentido medo no início, ela é pragmática e pensa no futuro. "Tenho Alzheimer, então preciso saber como lidar com isso", diz ela. Maria Cecília e a filha enfrentaram preconceito e ignorância em torno da doença de Alzheimer para manter esse diagnóstico em segredo, mas elas rejeitam essa noção. Sua abordagem para lidar com a doença de Alzheimer é honesta e esperançosa: "Sinto que sou parte dessa bênção, que é a vida".

As palavras de Maria Cecília, compartilhadas em seu depoimento por vídeo, fazem parte das campanha Está na Hora, pensada para que pessoas em todo o mundo realmente enxerguem umas às outras, e não apenas a doença. Está na Hora de nos unirmos e ouvirmos pessoas como Maria Cecilia, para aumentarmos a conscientização sobre a doença de Alzheimer, acabar com o estigma, avançar no diagnóstico no momento certo, e melhorar a vida de muitas pessoas que, ao redor do mundo, estão lidando com essa doença. No Dia Mundial da doença de Alzheimer, a Biogen te convida a ouvir em primeira mão, o relato dessas pessoas. Está na Hora de todos nós ouvirmos.

Na Biogen, nossa missão é clara: somos pioneiros em neurociência. A Biogen descobre, desenvolve e oferece terapias inovadoras em todo mundo para pessoas que vivem com doenças neurológicas e neurodegenerativas graves, assim como terapias sintomáticas relacionadas a essas doenças. Uma das primeiras empresas globais de biotecnologia do mundo, a Biogen foi fundada em 1978 por Charles Weissmann, Heinz Schaller, Kenneth Murray e pelos ganhadores do Prêmio Nobel Walter Gilbert e Phillip Sharp. Hoje a Biogen possui o principal portfólio de medicamentos para tratar a esclerose múltipla, introduziu o primeiro tratamento aprovado para atrofia muscular espinhal, e está focada no desenvolvimento de programas de pesquisa em neurociência para esclerose múltipla e

neuroimunologia, distúrbios neuromusculares, distúrbios do movimento, doença de Alzheimer e demência, oftalmologia, imunologia, distúrbios neurocognitivos, neurologia aguda e dor.

