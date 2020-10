BioInvent conclui o primeiro acordo de licenciamento na China Continental, assessorado pela MSQ Ventures

NOVA YORK, 29 de outubro de 2020 /PRNewswire/ - M.S.Q. Ventures ("MSQ") anunciou hoje que seu cliente, BioInvent International, AB ("BioInvent"), celebrou com sucesso um acordo de licenciamento com a CASI Pharmaceuticals, Inc. ("CASI") para o desenvolvimento e comercialização de BI-1206 na região da China Continental. BI-1206 é o anticorpo anti-FcγRllB de estágio clínico patenteado da BioInvent desenvolvido para tratar uma variedade de cânceres, incluindo o linfoma não-Hodgkin e tumores sólidos avançados.

Martin Welschof, Ph.D., CEO da BioInvent, declarou: "O acordo é uma validação adicional da robusta plataforma de descoberta e do programa clínico inovador da BioInvent, onde damos as boas-vindas a novas oportunidades para desenvolver terapias para pacientes em regiões adicionais, como fizemos aqui para a China Continental em parceria com a CASI." O Dr. Welschof disse: "A equipe de MSQ tem trabalhado de forma integrada enquanto nossa equipe externa se concentra no desenvolvimento e execução da estratégia da China e nos ajudou diligentemente a identificar, avaliar e assessorar sobre as oportunidades estratégicas atuais e futuras para continuar expandindo a capacidade da BioInvent para oferecê-la a pacientes com câncer na região. Agradecemos a ajuda da MSQ para que possamos concluir esta transação sem problemas e de maneira oportuna em sua maioria de forma virtual durante este período desafiador."

Wei-Wu He, Ph.D., presidente e CEO da CASI, afirmou: "Nosso objetivo na CASI é buscar medicamentos inovadores para complementar nosso pipeline central e áreas terapêuticas. O potencial do BI-1206 para ser usado em combinação com os principais agentes de imunoterapia encaixa muito bem com nosso pensamento estratégico e foi o que nos atraiu para esta oportunidade. Estamos impressionados com as conquistas da equipe BioInvent até o momento e esperamos um maior sucesso juntos."

"O ativo principal BI-1206 da BioInvent é complementar à carteira da CASI. As duas equipes têm um bom ajuste cultural que é importante para o desenvolvimento clínico global e a comercialização de BI-1206. O desenvolvimento clínico na China acelerará o cronograma geral de desenvolvimento global de BI-1206, criando um valor significativo", afirmou Echo Hindle-Yang, CEO da MSQ. "Parabenizamos Martin, Wei-Wu e a equipe da BioInvent e CASI por essa conquista notável."

Sobre a MSQ

A MSQ Ventures é uma empresa de consultoria internacional com sede em Nova York que une os setores de saúde a nível mundial, oferecendo nosso profundo conhecimento, nossa sólida rede e conhecimentos locais sobre o mercado chinês. Desde a compreensão dos principais segmentos do mercado de saúde na China até a identificação e investigação das contrapartes de alto potencial, até a negociação de acordos destinados a maximizar a criação de valor, nossa equipe se concentra nos resultados e prioriza a eficiência para orientar nossos clientes em todo o processo.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1322232/MSQ_Ventures__Logo.jpg

FONTE MSQ Ventures

Related Links

www.msqventures.com



SOURCE MSQ Ventures