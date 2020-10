BioInvent conclut sa première entente de licence en Grande Chine sur les recommandations de MSQ Ventures

NEW YORK, 29 octobre 2020 /PRNewswire/ -- MSQ Ventures (« MSQ ») a annoncé aujourd'hui que son client, BioInvent International AB (« BioInvent »), a conclu une entente de licence avec CASI Pharmaceuticals Inc. (« CASI ») pour le développement et la commercialisation du BI-1206 dans la région de la Grande Chine. Le BI-1206 est l'anticorps anti-FcγRllB de phase clinique breveté de BioInvent, conçu pour traiter divers cancers, dont le lymphome non hodgkinien et les tumeurs solides avancées.

Martin Welschof, docteur et PDG de BioInvent, a déclaré : « Cette entente vient une nouvelle fois valider la plateforme de découverte fiable et le programme clinique novateur de BioInvent, où nous accueillons de nouvelles occasions de développer des traitements pour des patients d'autres régions, comme nous l'avons fait ici pour la Grande Chine en partenariat avec CASI. L'équipe de MSQ a fait un travail remarquable alors que notre équipe externe se concentrait sur l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie pour la Chine. Grâce à ses conseils, elle nous a aidés à déterminer et à évaluer les occasions stratégiques actuelles et futures dont BioInvent pourrait tirer parti pour mieux servir les patients atteints de cancer dans la région. L'aide de MSQ est appréciée, car elle nous a permis de réaliser cette transaction rapidement et en douceur, essentiellement de façon virtuelle en cette période difficile. »

« L'objectif de CASI est de trouver des médicaments novateurs pour compléter notre pipeline principal et nos domaines thérapeuthiques, a expliqué le docteur Wei-Wu He, président et chef de la direction de CASI. Le potentiel du BI-1206 en association avec des agents immunothérapeuthiques de premier plan s'inscrit très bien dans notre réflexion stratégique, et c'est pour cela que cette occasion nous a attirés. Nous sommes impressionnés par ce que l'équipe de BioInvent a accompli à ce jour et nous nous réjouissons à l'idée de connaître un succès encore plus grand ensemble. »

« Le BI-1206, principal actif de BioInvent, vient étoffer le pipeline de CASI. Les deux équipes sont culturellement sur la même longueur d'onde, ce qui est important pour le développement clinique et la commercialisation du BI-1206 à l'échelle mondiale. Le développement clinique en Chine accélérera le calendrier de développement mondial du BI-1206, créant ainsi une valeur significative, a déclaré Echo Hindle-Yang, chef de la direction de MSQ. Nous félicitons Martin, Wei-Wu et les équipes de BioInvent et de CASI pour cet accomplissement remarquable. »

À propos de MSQ

MSQ Ventures est un cabinet-conseil transfrontalier basé à New York qui jette un pont entre les industries de la santé à l'échelle mondiale au moyen de ses connaissances approfondies, de son solide réseau et de ses connaissances du marché chinois à l'échelle locale. Qu'il s'agisse de comprendre les segments clés du marché des soins de santé en Chine, de repérer et d'évaluer des contreparties à fort potentiel ou de négocier des ententes visant à maximiser la création de valeur, notre équipe axée sur les résultats privilégie l'efficacité pour guider nos clients tout au long du processus.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1322232/MSQ_Ventures__Logo.jpg

Related Links

www.msqventures.com



SOURCE MSQ Ventures