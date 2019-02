BioLineRx annonce le tarif de son émission publique par prise ferme de ses American Depositary Shares et bons de souscription pour 15,4 millions de dollars

TEL AVIV, Israël, 6 février 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, BioLineRx Ltd. (NASDAQ/TASE : BLRX), une société biopharmaceutique au stade clinique axée sur l'oncologie et l'immunologie, a annoncé qu'elle avait tarifé une émission publique par prise ferme de 28 000 000 American Depositary Shares (« ADS »), chacune représentant une de ses actions ordinaires, et des bons de souscription pour acheter 28 000 000 ADS, au prix d'offre de 0,55 dollar par ADS et bon de souscription qui l'accompagne. Ces bons de souscription seront susceptibles d'exercice immédiatement, expireront au bout de cinq ans à compter de la date d'émission et auront un prix d'exercice de 0,75 dollar par ADS. Le produit brut tiré de l'offre pour la société devrait être de 15,4 millions de dollars, avant déduction des escomptes et commissions de souscription et des frais d'offre estimés par BioLineRx, et à l'exclusion de l'exercice de tout bon de souscription. Tous les titres visés par l'offre seront vendus par BioLineRx. La clôture de l'offre est prévue le 7 février 2019 ou autour de cette date, sous réserve des conditions habituelles de clôture. BioLineRx envisage d'utiliser le produit net de cette offre aux fins générales de l'entreprise, qui peuvent inclure, sans s'y limiter, le fonds de roulement et le financement d'essais cliniques.

Oppenheimer & Co. Inc. a agi à titre de chef de file exclusif pour l'offre. Maxim Group LLC a agi à titre de co-chef de file pour l'offre.

Les titres décrits ci-dessus seront émis conformément à une déclaration d'enregistrement en attente (fichier no 333-222332) qui a été déposée précédemment auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et déclarée exécutoire par cette dernière. Un supplément de prospectus préliminaire et le prospectus l'accompagnant liés à l'offre seront déposés auprès de la SEC et disponibles sur le site Internet de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Le supplément de prospectus définitif en rapport avec l'offre sera déposé auprès de la SEC et sera disponible sur le site Internet de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des copies du supplément de prospectus définitif peuvent également être obtenues, le cas échéant, auprès d'Oppenheimer & Co. Inc., 85 Broad St., 26th Floor, New York, New York 10004, Attention : Syndicate Prospectus Department, ou par téléphone au (212) 667-8055 ou par courriel : EquityProspectus@opco.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et ces titres ne seront pas vendus dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.

À propos de BioLineRx

BioLineRx est une société biopharmaceutique au stade clinique axée sur l'oncologie et l'immunologie. La société obtient de nouveaux composés sous licence, les développe à travers les stades précliniques et/ou cliniques, puis s'associe à des sociétés pharmaceutiques pour leur développement clinique avancé et/ou leur commercialisation.

Les principaux candidats thérapeutiques de BioLineRx sont les suivants : BL-8040, une plateforme de traitement du cancer qui a fait l'objet avec succès d'une étude de phase 2a pour la leucémie myéloïde aiguë (« LMA ») récidivante/réfractaire et est en cours d'étude de phase 2b en tant que traitement de consolidation LMA et a initié une étude de phase 3 sur la mobilisation de cellules souches pour la greffe autologue ; et AGI-134, un traitement d'immunothérapie en cours de développement pour des tumeurs solides multiples, qui a récemment entamé une étude de phase 1/2a. Par ailleurs, BioLineRx entretient une collaboration stratégique avec Novartis pour le co-développement de nouveaux médicaments candidats sélectionnés provenant d'Israël ; un accord de collaboration avec la société MSD (appelée Merck aux États-Unis et au Canada), en vertu duquel la société mène une étude de phase 2a sur le cancer pancréatique en utilisant la combinaison de BL-8040 et de KEYTRUDA® (pembrolizumab), et un accord de collaboration avec Genentech Inc., un membre du Roche Group, pour étudier la combinaison de BL-8040 et de l'atézolizumab de Genentech dans plusieurs études de phase 1b/2 pour les indications de tumeurs solides multiples et de LMA.

Divers énoncés formulés dans ce communiqué concernant les attentes futures de BioLineRx constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 aux États-Unis. Ces énoncés incluent des termes comme « pourra », « s'attend à » « anticipe », « croit », et « envisage de », et décrivent des opinions concernant des évènements futurs. Ces énoncés prospectifs sont sujets à des risques et incertitudes connus et inconnus qui pourraient entraîner des écarts importants entre la performance, les réalisations ou les résultats futurs formulés expressément ou sous-entendus dans lesdits énoncés prospectifs. Parmi ces risques figurent notamment : les changements des relations avec les collaborateurs ; l'impact de produits concurrentiels et des évolutions technologiques ; les risques liés à la mise au point de nouveaux produits ; et la capacité à mettre en œuvre des améliorations technologiques. Ces facteurs ainsi que d'autres sont examinés plus en détail dans la section « Risk Factors » (facteurs de risque) du rapport annuel le plus récent de BioLineRx sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 6 mars 2018 et dans les autres documents déposés par BioLineRx auprès de la Securities and Exchange Commission. Par ailleurs, ces énoncés prospectifs représentent les points de vue de BioLineRx uniquement à la date du présent communiqué, et le lecteur ne doit pas s'y fier comme représentant les points de vue de la société à une date ultérieure. BioLineRx décline toute obligation d'actualiser tout énoncé prospectifs, sauf prescription légale contraire.

