BioLineRx anuncia un precio de venta de US$ 15,4 millones para la oferta pública de suscripción de sus ADS y garantías

TEL AVIV, Israel, 5 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- BioLineRx Ltd. (NASDAQ/TASE: BLRX), empresa biofarmacéutica de etapa clínica centrada en oncología e inmunología, anunció hoy que ha fijado el precio de venta de la oferta pública de suscripción de 28.000.000 de sus certificados de depósitos de acciones (American Depositary Shares, o ADS), cada una de ellas representativa de una de las acciones ordinarias de la empresa, así como de los certificados de garantía (warrants) para la compra de los 28.000.000 ADS, al precio de oferta pública de US$ 0,55 por cada ADS y su certificado de garantía acompañante. Los certificados de garantía serán ejecutables inmediatamente, vencerán a los cinco años de la fecha de emisión y tendrán un precio de ejecución de US$ 0,75 por cada ADS. Se prevé que los ingresos brutos recaudados por la empresa mediante la oferta serán de US$ 15,4 millones, antes de deducir los descuentos y las comisiones de suscripción y los gastos de oferta estimados pagaderos por BioLineRx, y excluyendo la ejecución de cualquier garantía. Todos los valores de la oferta serán vendidos por BioLineRx. El cierre de la oferta está previsto para el 7 de febrero de 2019 o alrededor de esa fecha, sujeto a las condiciones de cierre habituales. BioLineRx prevé utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir, entre otros, capital circulante y financiación de ensayos clínicos.

Oppenheimer & Co. Inc. actuó como único asegurador y administrador de la oferta. Maxim Group LLC actuó como coadministrador de la oferta.

Los valores descritos anteriormente se emitirán de conformidad con una declaración de registro anticipado (Núm. de expediente 333-222-332) que fue presentada previamente y declarada efectiva por la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission, o SEC). El 4 de febrero de 2019 se presentó un folleto de emisión preliminar relacionado con la oferta ante la SEC, el cual está disponible en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov . El folleto de emisión final correspondiente a la oferta se presentará ante la SEC y estará disponible en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov . También pueden obtenerse copias del folleto de emisión final, cuando estén disponibles, en Oppenheimer & Co. Inc., 85 Broad St., 26th Floor, New York, New York 10004, Attention: Syndicate Prospectus Department, o por teléfono llamando al (212) 667-8055 o por correo electrónico escribiendo a la dirección EquityProspectus@opco.com .

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni se venderá ninguno de estos valores en ningún estado o jurisdicción en donde tal oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o la calificación de los mismos según las leyes de valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.

Acerca de BioLineRx

BioLineRx es una empresa biofarmacéutica de etapa clínica centrada en la oncología. La empresa adquiere licencias de compuestos nuevos, los desarrolla a través de etapas preclínicas y/o clínicas, y luego se asocia con empresas farmacéuticas para el desarrollo clínico avanzado y/o la comercialización.

Los principales candidatos terapéuticos de BioLineRx son: BL-8040, una plataforma para tratamiento del cáncer que ha completado con éxito un estudio de fase 2a para la leucemia mieloide aguda (LMA) recidiva o refractaria, y se encuentra en medio de un estudio de fase 2b como tratamiento de consolidación para la LMA y ha iniciado un estudio de fase 3 de movilización de células madre para trasplante autólogo; y AGI-134, un tratamiento de inmunoterapia en desarrollo para múltiples tumores sólidos que recientemente ha iniciado un estudio de fase 1/2a. Además, BioLineRx tiene una colaboración estratégica con Novartis para el desarrollo conjunto de nuevos candidatos a fármacos selectos de origen israelí, un acuerdo de colaboración con MSD (conocida como Merck en los Estados Unidos y Canadá), sobre cuya base la empresa está realizando un estudio de fase 2a sobre cáncer pancreático utilizando una combinación de BL-8040 y KEYTRUDA® (pembrolizumab), y un acuerdo de colaboración con Genentech Inc., filial del Grupo Roche, para investigar la combinación de BL-8040 y atezolizumab de Genentech en varios estudios de fase 1b/2 para indicaciones de múltiples tumores sólidos y LMA.

Diversas afirmaciones de este comunicado de prensa relacionadas con las expectativas futuras de BioLineRx constituyen "declaraciones prospectivas" de acuerdo con la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Estas declaraciones incluyen palabras tales como "puede", "espera", "prevé", "cree" y "se propone", y describen opiniones sobre acontecimientos futuros. Estas declaraciones prospectivas involucran riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de BioLineRx resulten sustancialmente distintos de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en estas declaraciones. Algunos de estos riesgos son: cambios en las relaciones con los colaboradores; el impacto de productos competitivos y de los cambios tecnológicos; riesgos relacionados con el desarrollo de productos nuevos; y la capacidad de poner en práctica mejoras tecnológicas. Estos y otros factores son tratados con mayor detalle en la sección "Risk Factors" (Factores de riesgo) del informe anual más reciente de BioLineRx en el formulario 20-F presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 6 de marzo de 2018 y en otras presentaciones de BioLineRx ante la SEC. Además, todas las declaraciones prospectivas representan los puntos de vista de BioLineRx solo hasta la fecha de este comunicado de prensa y no se deben considerar representativas de sus puntos de vista en fechas posteriores. BioLineRx no asume obligación alguna de actualizar las declaraciones prospectivas a menos que la ley lo exija.

