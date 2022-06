BioLineRx firma acordo de desenvolvimento conjunto com GenFleet para intensificar o desenvolvimento do Motixafortide em adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC), assessorada pela MSQ Ventures

NOVA YORK, 29 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A M.S.Q. Ventures ("MSQ") tem o prazer de anunciar que sua cliente BioLineRx Ltd. ("BioLineRx") (NASDAQ/TASE: BLRX) firmou um acordo de desenvolvimento conjunto com a GenFleet Therapeutics, Inc., uma empresa biofarmacêutica com foco em imuno-oncologia sediada em Xangai, na China, para o desenvolvimento do Motixafortide em adenocarcinoma ductal pancreático ("PDAC").

Nos termos do acordo, a GenFleet projetará e executará um estudo clínico de Fase 2b randomizado que inscreverá aproximadamente 200 participantes com PDAC metastático de primeira linha na China. Esse estudo randomizado controlado terá como objetivo avaliar a superioridade do Motixafortide em combinação com um anti-PD-1 e quimioterapia em comparação com apenas quimioterapia, o padrão de tratamento atual.

"Essa colaboração se baseia nos resultados altamente encorajadores de nosso estudo COMBAT/KEYNOTE-202 de Fase 2a do Motixafortide em combinação com um anti-PD-1 e quimioterapia, o que oferece forte respaldo para o desenvolvimento contínuo nessa doença tão desafiadora. Com seu amplo pipeline de oncologia de tumores sólidos e equipe de desenvolvimento altamente experiente, acreditamos que encontramos uma parceira excepcional na GenFleet para realizar um estudo randomizado de Fase 2b rigorosamente projetado", disse Philip Serlin, CEO da BioLineRx. "A equipe da MSQ ajudou a resolver as complexidades das transações internacionais e viabilizou essa transação implementando seus profundos conhecimentos sobre o mercado global. Estamos muito impressionados com a abordagem de "pensar fora da caixa" da MSQ e com sua experiência em estruturação de acordos e negociação."

"Os resultados do estudo COMBAT/KEYNOTE-202 de Fase 2a demonstram o benefício da combinação do inibidor da CXCR4 Motixafortide com um anti-PD-1 e quimioterapia em um ambiente de segunda linha", disse Qiang Lu, presidente da GenFleet. "Acreditamos que essa combinação possa trazer benefícios para os pacientes em um ambiente de primeira linha também e esperamos confirmar isso em um estudo randomizado. Estamos muito satisfeitos em ser parceiros da BioLineRx no desenvolvimento desse ativo clínico de estágio avançado e esperamos iniciar esse importante estudo o mais rápido possível. Ao longo dessa jornada, a equipe da MSQ demonstrou profissionalismo e dedicação em ajudar nossas duas equipes a alcançar a linha de chegada de forma oportuna."

Echo Hindle-Yang, CEO da MSQ, refletiu sobre a transação: "Essa colaboração representa outro exemplo excelente de desenvolvimento conjunto global, que aproveita a experiência regional de cada empresa para acelerar o desenvolvimento de novos tratamentos. Estamos entusiasmados em ver a parceria entre a BioLineRx e a GenFleet na busca pelo tratamento do PDAC, que provou ser incrivelmente desafiador. Estou impressionado com o compromisso de Phil com o desenvolvimento do Motixafortide em PDAC, que também é compartilhado pelo Dr. Lu. Com um forte compromisso de cada equipe, acreditamos que os pacientes se beneficiarão dessa colaboração. Temos a honra de avançar com essa parceria internacional e ajudar a conquistar o sucesso futuro.

Sobre a MSQ

A MSQ Ventures é uma empresa de consultoria internacional sediada em Nova York, que une os setores de saúde do mundo todo oferecendo nossos profundos conhecimentos, nossa sólida rede e dados locais sobre o mercado chinês.

