Biólogo Diego Sanchez promove live de educação ambiental durante 24h no Dia da Natureza, 04 de outubro

SÃO PAULO, 2 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Fogo no Pantanal, animais queimados, a natureza pede socorro. Se procurarmos, a culpa sempre é do ser humano. O biólogo Diego Sanchez, da SOS Ambiental, dedica sua vida à Educação Ambiental, pois acredita que é preciso educar para respeitar, um desafio constante para desenvolver atitudes e ações conservacionistas.

Inconformado com os incêndios atuais, decidiu fazer uma live de Educação Ambiental durante 24h no Dia da Natureza e Dia Mundial dos Animais, 04 de outubro, a partir das 7 da manhã, com a participação de animais silvestres licenciados pelo IBAMA e biólogos parceiros. A maratona visa chamar a atenção sobre como as consequências de nossas atitudes refletem na natureza.

Gustavo Figueirôa, biólogo da SOS Pantanal, participará contando sua batalha no resgate de animais no incêndio do Pantanal. A bióloga Maysa Santoro falará da perda da biodiversidade no mundo e o biólogo Camilo Carrasco dividirá sua experiência com tartarugas marinhas na África e Indonésia.

"Minha ideia é mostrar que se pode realizar educação ambiental em redes sociais e aumentar a rede de pessoas conscientes.", comenta Diego.

A live acontecerá simultaneamente no perfil da SOS Ambiental do Youtube e Tik Tok, rede na qual atingiu 50 mil seguidores em apenas 3 meses.

Sobre Diego Sanchez:

Proprietário da SOS Ambiental, biólogo pela PUC/SP (2002) e sócio-fundador da reptilterapia do Instituto Walking Terapia Reptilterapia. Por 8 anos foi o biólogo do programa "Tudo é Possível" na TV Record ao lado de Ana Hickmann. Participa de reportagens alertando sobre a importância ecológica dos animais e os problemas que a caça, desmatamento e poluição trazem ao planeta.

Sobre SOS Ambiental:

Empresa de educação ambiental com atividades educativas desde 2003. As aulas e atividades sobre o mundo animal, sustentabilidade e equilíbrio ecossistêmico são realizadas por biólogos com animais silvestres licenciados pelo IBAMA.

FONTE SOS Ambiental

SOURCE SOS Ambiental