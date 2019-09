Bioness annonce les premiers résultats après l'autorisation en Europe de son système de neuromodulation StimRouter® pour le traitement de l'hyperactivité vésicale à la 49e réunion annuelle de l'International Continence Society

StimRouter aide à améliorer la vie des patients en Europe et en Australie au-delà du traitement de la douleur chronique

VALENCIA, Californie, 3 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Bioness, Inc., le grand fabricant de dispositifs médicaux évolués et pris en charge cliniquement pour le traitement de la douleur chronique d'origine nerveuse périphérique, participera à la 49e réunion annuelle de l'International Continence Society (ICS) à Göteborg (Suède), du 3 au 6 septembre 2019. Bioness exposera au stand no 5A afin de discuter du succès du système de neuromodulation StimRouter® pour l'hyperactivité vésicale et l'efficacité de ce dispositif dans le traitement de l'algie pelvienne chronique en Europe, en Australie et aux États-Unis.

L'hyperactivité vésicale touche environ 546 millions de personnes dans le monde et peut donner lieu à des pertes d'urine involontaires (incontinence). Contrairement aux traitements traditionnels comme les systèmes invasifs de stimulation du nerf sacral et les procédures de stimulation externalisées faisant appel à une aiguille percutanée et nécessitant des visites fréquentes à la clinique, StimRouter offre aux patients un traitement permanent minimalement invasif qui leur donne le contrôle de leur traitement. L'hôpital universitaire d'Aix-la-Chapelle est le premier hôpital en Europe à implanter le StimRouter pour le traitement de l'hyperactivité vésicale.

« À l'heure où nous cherchons à mieux servir nos patients, nous évaluons constamment de nouvelles procédures et innovations. Nous sommes très heureux d'utiliser le StimRouter et très encouragés par les premiers résultats. Avec d'autres essais cliniques et évaluations menés en Europe et en Amérique, cette procédure a le potentiel d'avoir un effet considérable sur la vie de nos patients », explique le Dr Sajjad Rahnama'i, de l'hôpital universitaire d'Aix-la-Chapelle.

Le StimRouter est le premier dispositif médical de neuromodulation minimalement invasif et à long terme agréé par la FDA indiqué dans le traitement de la douleur chronique d'origine nerveuse périphérique. Après que StimRouter a reçu le marquage CE en février 2014 pour le traitement de la douleur chronique d'origine nerveuse périphérique et comme traitement adjoint à d'autres options thérapeutiques non médicamenteuses, StimRouter a reçu en février 2019 le marquage CE pour le traitement de l'hyperactivité vésicale dans toute l'Europe.

Faisant appel à de petites impulsions de stimulation qui perturbent les signaux nerveux avant qu'ils n'atteignent le cerveau, ce système est une option viable pour les médecins hospitaliers qui souhaitent aider leurs patients atteints d'hyperactivité vésicale. Bioness participe actuellement à une étude multicentrique en vue d'une dérogation de la FDA pour dispositif expérimental (IDE) aux États-Unis et au Canada dans le but d'obtenir l'autorisation de la FDA pour une application de StimRouter à l'hyperactivité vésicale.

« Avec l'obtention du marquage CE pour le traitement de l'hyperactivité vésicale plus tôt cette année, le StimRouter a pu améliorer la qualité de vie de patients en Europe qui étaient atteints d'hyperactivité vésicale », explique Todd Cushman, PDG de Bioness. « Dans la mesure où l'hyperactivité vésicale peut avoir de lourdes conséquences dans la vie de tous les jours, nous sommes heureux de constater les succès que rencontrent les médecins hospitaliers dans le traitement non seulement de l'hyperactivité vésicale de leurs patients, mais également de leur algie pelvienne chronique. Nous espérons recevoir l'autorisation aux États-Unis pour cette application afin d'aider un plus grand nombre de patients qui souffrent de cette maladie qui contraint à l'isolement. »

À propos du système de neuromodulation StimRouter®

StimRouter est approuvé par la FDA pour le traitement de la douleur chronique provenant des nerfs périphériques, exclusion faite de la douleur dans la région crânio-faciale. StimRouter est un dispositif médical de neuromodulation mini-invasif, composé d'une fine sonde implantée avec une électrode conductrice, d'un générateur externe d'impulsions (EPT) et d'un programmeur sans fil portatif pour le patient. Les signaux électriques sont transmis par voie transdermique depuis l'EPT à travers l'électrode, et tout au long de la sonde jusqu'au nerf ciblé. StimRouter est programmé selon les instructions du médecin pour répondre aux besoins du patient, mais il est contrôlé par le patient pour répondre aux besoins spécifiques et changeants de celui-ci en termes de prise en charge de la douleur.

À propos de Bioness, Inc.

Bioness est le principal fournisseur de technologies novatrices qui aident les gens à retrouver mobilité et autonomie. Les solutions de Bioness englobent des systèmes de neuromodulation implantables et externes, des systèmes robotiques et des programmes de traitement s'appuyant sur des logiciels qui procurent des bienfaits fonctionnels et thérapeutiques aux personnes touchées par la douleur, par des troubles du système nerveux central et des blessures orthopédiques. Actuellement, Bioness offre six dispositifs médicaux dans son portefeuille commercial, qui sont distribués et vendus sur les cinq continents et dans plus de 25 pays à l'échelle planétaire. Nos technologies ont été mises en œuvre dans les établissements les plus prestigieux et les plus respectés du monde et près de 90 % des meilleurs hôpitaux de rééducation des États-Unis utilisent actuellement une ou plusieurs solutions de Bioness. Bioness s'attèle particulièrement à aider de grands groupes de clients aux besoins non satisfaits en leur offrant des solutions innovatrices et fondées sur des données probantes. Nous allons continuer à développer et à mettre sur le marché de nouveaux produits qui répondent aux besoins croissants et changeants de nos clients. Les résultats varient d'une personne à une autre. Veuillez consulter un médecin qualifié pour déterminer si ce produit vous convient. Vous pouvez découvrir les contre-indications, les effets indésirables et les précautions à prendre en cliquant sur www.bioness.com.

