Biópsia líquida não invasiva para ajudar o diagnóstico do câncer obtém a certificação CE

LONDRES, 11 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Datar Cancer Genetics, líder global em diagnósticos de câncer não invasivos, recebeu a Marca Conformité Européenne (CE) por sua inovadora solução TruBlood, um novo paradigma em detecção, diagnóstico e gestão do câncer.

O TruBlood é um exame de sangue não invasivo para a avaliação diagnóstica de casos suspeitos de câncer que devem ser encaminhados para biópsia. A marcação CE confirma que o TruBlood atende aos requisitos das Diretivas Europeias para Dispositivos Médicos. O Grupo Datar se propôs a comercializar a solução em todo o Reino Unido, União Europeia e outras regiões que reconhecem a Marca CE.

A solução TruBlood avalia a presença de pequenos aglomerados circulantes de células tumorais (C-ETACS) que são altamente prevalentes no sangue de pacientes com câncer e indetectáveis em indivíduos sem câncer. O exame ajudará muito indivíduos que apresentem crescimentos suspeitos no seio, pulmão, próstata, cólon, cérebro, possivelmente sugestivos de malignidades.

Uma grande proporção desses casos suspeitos muitas vezes se trata somente de tumores benignos e pode ser poupada de fazer biópsias invasivas convencionais, que são arriscadas, frequentemente dolorosas e dispendiosas. Esse exame de sangue inovador também poderá auxiliar no diagnóstico de casos em que as biópsias invasivas são inviáveis por várias razões, como proximidade do tumor a um órgão vital ou vaso sanguíneo ou em pacientes com comorbidades.

O Grupo Datar pretende oferecer o TruBlood como uma avaliação de diagnóstico de baixo risco e menos agressivo para o atendimento clínico priorizando pacientes com C-ETACs detectáveis enviados para biópsia, e pacientes negativos para C-ETACs podem ser considerados para uma avaliação posterior ou medidas alternativas de diagnóstico.

O TruBlood marca um salto quântico nos diagnósticos de câncer, e o Grupo Datar prevê que este exame não invasivo beneficie tanto os prestadores de saúde quanto os pacientes por meio da incorporação dos mais recentes avanços em biologia do câncer e tecnologia genômica, aumentando a segurança e a eficácia. As principais vantagens do TruBlood são que não é invasivo, não requer hospitalização e tem excelente especificidade e sensibilidade.

Ao comentar sobre o anúncio, o Dr. Tim Crook, médico oncologista da Mid Essex Health Trust, disse que "O TruBlood é uma pesquisa inovadora para facilitar o diagnóstico de vários tipos de câncer a partir de uma simples amostra de sangue. Utiliza análise genômica de ponta para identificar cânceres com alto grau de precisão. O TruBlood representa um avanço emocionante com inúmeras aplicações futuras no diagnóstico do câncer."

O Dr. Nick Plowman, médico oncologista do Hospital St. Bartholomew em Londres, disse: "Coletar aglomerados tumorais a partir do sangue periférico é semelhante a uma microbiópsia não invasiva do tumor. Surpreendentemente, esses aglomerados de células tumorais circulantes (CTC) ocorrem mesmo nos estágios iniciais do câncer, e a potente tecnologia desenvolvida pela Datar Cancer Genetics melhorou as taxas e rendimentos de detecção. A avaliação desses aglomerados de células cancerígenas pode facilitar o diagnóstico de citopatologia (tecidos de origem). O exame não é apenas menos agressivo para o paciente, mas também pode acompanhar a evolução genômica do câncer (bem como sua persistência) durante a terapia."

Dados iniciais publicados para o teste TruBlood no International Journal of Cancer (2019) avaliaram amostras de sangue de mais de 16.000 indivíduos, incluindo 5.000 pacientes com câncer e mais de 10.000 indivíduos sem sintomas de câncer, para demonstrar C-ETACs como uma característica funcional de cânceres de órgãos sólidos. Um estudo subsequente com dados marcantes publicado em 2020 na revista "Cancer Cytopathology" da American Cancer Society mostra como um exame de sangue não invasivo (biópsia líquida) pode diferenciar tumores não cancerosos e crescimentos cancerosos com precisão. O estudo baseou-se em um projeto colaborativo multi-institucional e internacional envolvendo mais de 30.000 participantes, incluindo cerca de 9.000 casos conhecidos de câncer. No geral, o desenvolvimento da tecnologia TruBlood baseia-se na avaliação de mais de 40.000 amostras de sangue e tumor avaliadas de cerca de 22.000 pacientes com câncer.

Sobre a Datar Cancer Genetics

A Datar Cancer Genetics é uma empresa líder em pesquisa oncológica especializada em técnicas não invasivas para melhorar o diagnóstico, as decisões de tratamento e a gestão do câncer. O centro de pesquisa oncológica de última geração da empresa tem a certificação ISO15189, CAP e CLIA.

Publicações

Título: Circulating ensembles of tumor-associated cells: A redoubtable new systemic hallmark of cancer (Aglomerados de células tumorais circulantes: a impressionante nova característica sistêmica do câncer).

Revista: International Journal of Cancer; 146(12): 3485-3494.

DOI: https://doi.org/10.1002/ijc.32815

Título: Evaluation of circulating tumor cell clusters for pan-cancer non-invasive diagnostic triaging (Avaliação dos clusters de células tumorais circulantes para a triagem diagnóstica não invasiva pan-cancer).

Revista: Cancer Cytopathol. 30 de setembro de 2020.

DOI: 10.1002/cncy.22366

Link para publicações do site: - https://datarpgx.com/publications/

