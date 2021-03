Biopsia líquida no invasiva para ayudar a que el diagnóstico de cáncer obtenga la certificación del marcado CE

LONDRES, 11 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Datar Cancer Genetics, líder global en diagnósticos de cáncer no invasivos, ha recibido el marcado de Conformidad Europea (CE) por su innovadora solución TruBlood, un nuevo paradigma en la detección, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.

TruBlood es un análisis de sangre no invasivo para la evaluación diagnóstica de casos sospechosos de cáncer a los que se ha recomendado una biopsia. El marcado CE confirma que TruBlood cumple con los requisitos de la Directiva europea de dispositivos médicos. El Grupo Datar propone comercializar la solución en todo el Reino Unido, la Unión Europea y otras regiones geográficas que reconocen el marcado CE.

La solución TruBlood evalúa la presencia de pequeños grupos de células tumorales circulantes (abreviado como C-ETAC) que se muestran altamente prevalentes en la sangre de pacientes con cáncer e indetectables en personas sin cáncer. La prueba será de gran ayuda para las personas que visiten a sus médicos y presenten crecimientos sospechosos en las mamas, los pulmones, la próstata, el colon, el cerebro, posiblemente sugestivos de neoplasias malignas.

Una gran proporción de estos casos sospechosos suelen tener únicamente tumores benignos, por lo que se pueden evitar las biopsias convencionales riesgosas, invasivas, a menudo dolorosas y que requieren muchos recursos. El análisis de sangre innovador también puede ser útil en el diagnóstico de casos en los que las biopsias invasivas no son viables por diversas razones, como la proximidad del tumor a un órgano vital o a un vaso sanguíneo, o en pacientes con comorbilidades.

El Grupo Datar tiene la intención de ofrecer TruBlood como una evaluación diagnóstica de bajo riesgo y amigable con el paciente para las vías de atención clínica a fin de priorizar a los pacientes con C-ETAC detectables para biopsias, y aquellos negativos para C-ETAC pueden ser considerados para una evaluación posterior o medidas de diagnóstico alternativas.

TruBlood marca un gran avance en el diagnóstico de cáncer, y el Grupo Datar prevé que esta prueba no invasiva beneficiará tanto a los proveedores de atención médica como a los pacientes al incorporar los últimos avances en biología del cáncer y tecnología genómica para lograr una mayor seguridad y eficacia. Las principales ventajas de TruBlood son que no es invasiva, no requiere hospitalización y tiene una excelente especificidad y sensibilidad.

Al comentar sobre el anuncio, el Dr. Tim Crook, médico oncólogo de Mid Essex Health Trust, dijo: "TruBlood es una investigación innovadora, que facilita el diagnóstico de múltiples tipos de cáncer a partir de una simple muestra de sangre. Utiliza un análisis genómico de vanguardia para identificar diferentes tipos de cáncer con un alto grado de precisión. TruBlood representa un avance interesante con numerosas aplicaciones futuras para el diagnóstico del cáncer".

El doctor Nick Plowman, médico oncólogo del St. Bartholomew's Hospital en Londres, mencionó que "la extracción de las células tumorales de la sangre periférica es similar a una microbiopsia no invasiva del tumor. Sorprendentemente, estos grupos de células tumorales circulantes (CTC) se producen incluso en las primeras etapas del cáncer, y la tecnología de enriquecimiento desarrollada por Datar Cancer Genetics ha mejorado las tasas de detección y los rendimientos. La evaluación de estos grupos de células cancerosas puede facilitar el diagnóstico citopatológico (a partir del tejido). La prueba no solo es fácil para el paciente, sino que también puede seguir la evolución genómica del cáncer (así como su persistencia) durante la terapia".

Los datos iniciales publicados para la prueba TruBlood en el International Journal of Cancer (2019), evaluaron muestras de sangre de más de 16.000 personas, incluyendo 5.000 pacientes con cáncer y más de 10.000 personas sin síntomas de cáncer, para demostrar que los C-ETAC son una característica funcional de los cánceres de órganos sólidos. Un estudio posterior con datos históricos publicados en 2020 en la revista "Cancer Cytopathology" (Citopatología del cáncer) de la Sociedad Americana Contra el Cáncer, muestra cómo un análisis de sangre no invasivo (biopsia líquida) puede diferenciar con precisión entre los tumores no cancerosos y los crecimientos cancerosos. El estudio se basó en un proyecto de colaboración internacional multiinstitucional, en el que participaron más de 30.000 personas, incluyendo aproximadamente 9.000 casos conocidos de cáncer. En general, el desarrollo de la tecnología TruBlood se basa en la evaluación de más de 40.000 muestras de sangre y de tumores evaluadas de aproximadamente 22.000 pacientes con cáncer.

Acerca de Datar Cancer Genetics

Datar Cancer Genetics es una empresa líder en la investigación de cáncer que se especializa en técnicas no invasivas destinadas a lograr mejores diagnósticos, decisiones de tratamiento y control del cáncer. El centro de investigación de cáncer de última generación de la empresa está acreditado por la norma ISO15189, el Colegio Americano de Patólogos (CAP) y las Enmiendas de mejora de laboratorio clínico (CLIA, por sus siglas en inglés).

