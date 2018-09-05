BIOSPAIN 2018 собирает своих участников в стране, являющейся европейским центром биотехнологий

МАДРИД, September 5, 2018 /PRNewswire/ --

Испанская ассоциация предприятий биоиндустрии и Региональное правительство Андалусии объявили о заключении соглашения о сотрудничестве, назвав город Севилью местом проведения девятой отраслевой ярмарки BIOSPAIN, проводимой каждые два года. Таким образом, в период с 25 по 27 сентября 2018 года выставочный и конгресс-центр FIBES будет являться площадкой для проведения форума BIOSPAIN, используемого для обмена знаниями, идеями и опытом между всеми действующими лицами биотехнологического сектора и ставшего ведущей платформой для повышения международного статуса испанской отрасли биотехнологий.

Аналогичное мероприятие, состоявшееся в 2016 году, привлекло к себе внимание 1750 делегатов, представлявших 800 компаний из 29 стран (причем 28% присутствующих съехались на него из-за рубежа), 233 участников выставки и 50 международных инвесторов. Тогда в рамках BIOSPAIN было проведено 49 секционных заседаний, а также около 3000 встреч "один на один".

Благодаря этим показателям ярмарка BIOSPAIN стала пятым по масштабу мероприятием в биотехнологической сфере среди деловых встреч и важнейшим мероприятием в Европе, привязанным к конкретной стране. По своей структуре данное мероприятие представляет собой торгово-промышленную ярмарку, формирующую площадку для установления партнерских отношений, которая стимулирует проведение личных встреч, предоставляет условия для организации конференции с насыщенной программой и инвестиционного форума, на который стекаются ключевые инвесторы в сфере биотехнологий и биоиндустрии со всего земного шара. На сегодняшний день свое участие в форуме BIOSPAIN уже подтвердили 25 инвесторов из семи стран, включая Ysios Capital Partners, Andera Capital (бывш. Edmond de Rothschild), Biogeneration Ventures и Johnson & Johnson Innovation.

В программе форума BIOSPAIN, который состоится в этом году, особый упор делается на биомедицину, и в то же время значительная часть конференции будет посвящена агропищевым и промышленным биотехнологиям с преимущественным акцентом на биоэкономику. Кроме того, видное место займут совещания по вопросам финансирования различных проектов. В качестве пленарного докладчика на мероприятии выступит один из партнеров венчурной компании Fund+ Филипп Монтейн (Philippe Monteyne). В число основных тем, подлежащих обсуждению на этом девятом мероприятии такого рода, входят: болезнь Альцгеймера, прогрессивные методы лечения заболеваний, агропищевая сфера, биобанки, программы финансирования, экономика с многооборотным использованием продукции, искусственный интеллект, редактирование генома, иммунотерапия, устойчивость к антибиотикам, прецизионная медицина и пр.

Новым аспектом мероприятия, запланированного на текущий год, является стремление организаторов BIOSPAIN стимулировать участие в нем исследователей, ученых и представителей средств массовой информации за счет особого порядка их регистрации.

По результатам опроса, проведенного среди участников данного мероприятия после его завершения в 2016 году, 84,81% опрошенных заявили о том, что открыли для себя реальные деловые возможности. 76,92% участников опроса оценили мероприятие как хорошее или очень хорошее.

На сегодняшний день пользователи могут скачать приложение BIOSPAIN 2018 для устройств под управлением iOS и Android. Это простое в использовании приложение обеспечит участникам мероприятия всестороннюю поддержку на всем его протяжении. Данное приложение предоставит участникам бóльшую степень свободы, улучшенные возможности для общения и взаимодействия, а также всю актуальную информацию буквально на ладони.

За более подробной информацией обращайтесь к:



Lucía Cecilia (Лусия Сесилия)



руководитель отдела общественных связей ASEBIO и BIOSPAIN 2018



Телефон: +34-912109374/10



Моб.: +-34-663-117-293



Эл. почта: lcecilia@asebio.com



http://www.asebio.com