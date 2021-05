Biospectal annonce deux études indépendantes de recherche et de validation en santé mondiale à l'aide de l'application de mesure de la pression artérielle Biospectal OptiBP™

Financée par la Fondation Bill & Melinda Gates et l'initiative mondiale "Sauver des vies à la naissance" de Grands Défis Canada, les deux études de recherche et de validation comprennent l'intégration de Biospectal OptiBP afin de mettre l'accent sur la mesure de routine de la pression artérielle ainsi que l'évaluation de l'hypertension pendant la grossesse

SAN FRANCISCO et LAUSANNE, Suisse, 20 mai 2021 /PRNewswire/ -- Biospectal SA ("Biospectal"), la société de logiciels de santé et de biocapteurs, a annoncé aujourd'hui la prochaine étape de son engagement en faveur de la santé mondiale en lançant deux études indépendantes de recherche et de validation utilisant Biospectal OptiBP™. Actuellement en cours dans quatre pays à faibles ressources, les études se concentrent sur la mesure de routine et de surveillance de la pression artérielle, ainsi que l'évaluation de l'hypertension pendant la grossesse. Elles permettent des tests sur le terrain de l'application pour smartphone et la validation de l'intégration de la plateforme de données OptiBP de Biospectal avec le module de soins prénatals numériques de l'OMS , suivant les directives SMART de l'OMS et basé sur plateforme open-source Smart Register (OpenSRP) . Ces deux nouvelles études indépendantes de recherche et de validation en santé mondiale font suite à la publication récente d'une étude de recherche tierce à grande échelle dans Scientific Reports in Nature , qui a démontré la capacité de Biospectal à mesurer la pression artérielle aussi précisément qu'un sphygmomanomètre, communément appelé un brassard de tensiomètre standard. Les deux nouvelles études renforcent la capacité de Biospectal à transformer le réseau mondial de smartphones en une plateforme connectée de mesure et de monitoring de la pression artérielle de niveau clinique, démocratisant ainsi l'accès de la mesure de la pression artérielle et apportant la puissance du contrôle à distance des patients aux personnes et aux communautés du monde entier.

Financée par la Fondation Bill & Melinda Gates , la première étude indépendante est en cours dans trois pays - Afrique du Sud, Tanzanie et Bangladesh - et se concentre sur le processus routine de mesure et de monitoring de la tension artérielle ainsi que sur les troubles de l'hypertension pendant la grossesse. La deuxième étude indépendante en Indonésie est menée avec le Summit Institute for Development (SID) en collaboration avec Ona Kenya Limited et est financée dans le cadre de l'initiative "Sauver des vies à la naissance" de Grands Défis Canada , avec le soutien supplémentaire de l'USAID, de la Fondation Bill & Melinda Gates, de l'Agence norvégienne de coopération au développement (NORAD) , de l' Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) et du programme spécial de recherche HRP, Formation au développement et à la recherche en reproduction humaine . L'étude se concentre sur les troubles de l'hypertension pendant la grossesse, y compris l'hypertension chronique, la prééclampsie-éclampsie, la prééclampsie superposée à l'hypertension chronique et à l'hypertension gestationnelle. Les résultats des deux études seront disponibles au cours du premier semestre 2022.

Biospectal OptiBP permet à toute personne dans le monde possédant un smartphone de transformer son appareil en un tensiomètre connecté de qualité clinique en quelques secondes ou le temps de télécharger et d'installer l'application. OptiBP fonctionne sur un smartphone classique et utilise la caméra intégrée pour enregistrer et mesurer rapidement et facilement le flux sanguin du bout du doigt de son utilisateur. L'exclusivité des algorithmes de Biospectal et les méthodes de capture optique du signal transforment ensuite les données récoltées en valeurs de pression artérielle et ceci en environ 20 secondes, soit la moitié du temps d'un brassard de tensiomètre classique. Les données de pression artérielle capturées sont partagées de manière transparente avec l'équipe médicale pour améliorer la prise en charge et les schémas de traitement qui contribuent à améliorer la santé, la longévité et la qualité de vie de l'utilisateur. Visionnez une courte vidéo du fonctionnement de Biospectal OptiBP ici .

«La possibilité pour quiconque de prendre des valeurs de tension artérielle précises avec un appareil facilement disponible tel qu'un smartphone ouvre la porte à un monitoring personnel de nombreuses conditions médicales aiguës et chroniques. C'est un bond technologique en avant massif vers la promotion et responsabilisation du bien-être pour tous, et crucial dans le monde post Covid-19 », a déclaré le Dr Anuraj Shankar de l'Université d'Oxford, au Royaume-Uni, et chercheur principal pour la santé communautaire à l'unité de recherche clinique Eijkman-Oxford, et le Summit Institute for Development en Indonésie. «La synergie avec d'autres tests au point de suivi clinique et la transition vers la santé numérique signifie des soins optimaux à l'échelle mondiale pour les femmes enceintes souffrant d'hypertension, et conduira à des mères et des bébés en meilleure santé.»

L'hypertension est une menace mondiale et est la principale cause de décès dans le monde, selon l'OMS . Selon leurs estimations, moins d'une personne sur cinq sur les 1,13 milliard de personnes souffrant d'hypertension, contrôlent la maladie, et les deux tiers vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Le taux de prévalence de l'hypertension est en hausse dans les pays en développement sans amélioration des taux de sensibilisation ou de contrôle. En tant que solution logicielle pure sous la forme d' une application pour smartphone facile à utiliser, Biospectal est la réponse au problème majeur du monitoring et de la mesure de la pression artérielle dans les pays en développement. «Pour les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier, ce type de technologie change la donne dans la lutte contre les maladies non transmissibles, dominées par l' hypertension et les maladies cardiovasculaires», déclare le Prof. Alain Labrique, directeur du Johns Hopkins Global mHealth Initiative et Chaire associée de recherche en santé internationale. «Pour les milliards de personnes vivant dans des communautés rurales éloignées, avoir accès à des lectures précises de la tension artérielle permettra un diagnostic précoce et, espérons-le, un traitement - prévenant la maladie et la perte de vies.»

«Les smartphones sont les appareils les plus répandus au monde et une personne en Tanzanie ou en Indonésie est plus susceptible d'avoir un smartphone que tout autre appareil grand public. L'approche logicielle et applicative pure de Biospectal démocratise simultanément l'accès à la mesure et à la surveillance de la pression artérielle en raison de la disponibilité mondiale généralisée des smartphones », a déclaré Eliott Jones, PDG et cofondateur de Biospectal. «Nous pouvons déployer notre technologie médicale moderne de suivi de la pression artérielle à l'échelle mondiale avec une efficacité extrême dans n'importe quel pays, à tout moment.»

Biospectal OptiBP pour Android a été lancé en version bêta publique en janvier 2021. Biospectal OptiBP pour iOS devrait être lancé en version bêta publique au second semestre 2021. En savoir plus sur https://www.biospectal.com .

Biospectal est une société de logiciels de télésurveillance et de biocapteurs axée sur la démocratisation mondiale de la surveillance clinique. Nous permettons aux patients souffrant d'hypertension et aux consommateurs soucieux de leur santé de s'attaquer à l'hypertension - alias le «tueur silencieux» et le problème de santé chronique n° 1 dans le monde. L'application pour smartphone et la plateforme de données OptiBP ™ de Biospectal suppriment la barrière obsolète du brassard de tensiomètre et permettent un suivi fréquent et intelligent de la pression artérielle via un doigt appliqué sur l'objectif de la caméra d'un smartphone. En mesurant optiquement le flux sanguin à travers la peau, notre algorithme exclusif transforme les informations lumineuses en valeurs de tension artérielle. Désormais, toute personne possédant un smartphone peut bénéficier de la commodité d'un tensiomètre connecté à tout moment et en tout lieu.

Fondé en juillet 2017, Biospectal a son siège à Lausanne, en Suisse, avec un bureau supplémentaire dans la Silicon Valley, USA. La technologie brevetée de Biospectal a été co-développée et validée cliniquement par le Centre suisse d'électronique et de microtechnique CSEM et représente plus de 10 ans de R&D en biodétection optique non invasive.

