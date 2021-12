Biovaxys kündigt bedeutende Forschungskooperation mit der Ohio State University zur Entwicklung eines breit reaktiven Pan-Sarbecovirus-Impfstoffs an

VANCOUVER, British Columbia, 9. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) („ BioVaxys " oder das „Unternehmen"), ein Immuntherapie-Unternehmen für klinische Phasen, das neuartige Ansätze zur Nutzung von T-Zellen zur Behandlung von Krebs und zur Erkennung und Vorbeugung neu auftretender Infektionskrankheiten entwickelt, gab heute bekannt, dass es eine bedeutende gesponserte Forschungskooperation mit der Ohio State University („Ohio State") eingegangen ist, um die haptenisierte virale Antigen-Plattform von BioVaxys weiterzuentwickeln und einen breit reaktiven Pan-Sarbecovirus-Impfstoff zu schaffen. Dies ist die zweite Forschungskooperation auf dem Gebiet von SARS-CoV-2 zwischen BioVaxys und Ohio State, einem weltweit führenden akademischen Forschungsinstitut im Kampf gegen SARS-CoV-2. Das Ohio Stateʼs Wexner Medical Center dient als Standort für multizentrische klinische Studien zu SARS-CoV-2.

Zu den Sarbecoviren, einer Untergruppe der Coronaviridae-Familie, gehören die neuen SARS2-Varianten Delta und Omicron. Sarbecoviren sind für zwei Pandemien in weniger als 20 Jahren verantwortlich, darunter SARS-CoV-1 (SARS1) im Jahr 2003 und die aktuelle Covid-19-Pandemie. Weitere SARS-ähnliche Viren werden ständig in natürlichen Reservoiren gefunden.

Kenneth Kovan, Präsident und Chief Operating Officer von BioVaxys, sagte: „Das wiederholte Auftreten von SARS-CoV-2-Varianten und das Potenzial für neue Coronaviren erhöht die Dringlichkeit eines universellen Impfstoffs. Die Forschung deutet darauf hin, dass ein Pan-Sarbecovirus-Impfstoff möglicherweise weitere aufkommende Varianten verhindern und zur Beendigung der Covid-19-Pandemie beitragen könnte."

Die Zusammenarbeit wird die firmeneigene haptenisierte virale Antigen-Plattform von BioVaxys nutzen, um einen breit reaktiven Pan-Sarbecovirus-Impfstoff zu entwickeln, der aus einem haptenmodifizierten S-Spike-Protein von SARS-CoV-2 und einem haptenmodifizierten S-Protein von SARS-CoV-1 besteht. Ohio State wird Tierstudien mit BVX-0320, dem haptenisierten SARS-CoV-2 S1-Protein-Impfstoff von BioVaxys, und einem neuen haptenisierten SARS-CoV-1 S1-Protein-Impfstoff von BioVaxys durchführen. Im Rahmen der Studie wird die Kombination auf virusneutralisierende Antikörper gegen SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 und andere Sarbecoviren untersucht, darunter das mit SARS verwandte Fledermaus-CoV und das Schuppentier-CoV. Die ersten Daten werden für das Frühjahr 2022 erwartet.

Das klinische Ziel des Programms besteht darin, die Kreuzreaktivität der Viren zu stimulieren und eine Immunität gegen alle oder die meisten Sarbecoviren zu induzieren, indem Personen immunisiert werden, die von einer dokumentierten Covid-19-Infektion rekonvaleszent sind oder eine vollständige Impfung mit einem Covid-19-Impfstoff erhalten haben, was zu einem Pan-Sarbecovirus-Impfstoff führt, der die aktuellen und neu auftretenden SARS-CoV-2-Varianten umfasst.

Die Studie wird von der Virologin Qiuhong Wang, PhD, Associate Professor, Center for Food Animal Health, Department of Animal Sciences, College of Food, Agricultural, and Environmental Sciences und Department of Veterinary Preventative Medicine an der Ohio State geleitet. Das Forschungsprogramm von Dr. Wang konzentriert sich auf die Untersuchung von enterischen Caliciviren und Coronaviren. Sie erhielt ihren Bachelor of Medicine von der Medizinischen Universität Peking, ihren Master of Science von der Universität Tokio, ihren Doktortitel von der Ohio State University und absolvierte eine Postdoktorandenausbildung am Medical College of Wisconsin.

BioVaxys hat kürzlich einen Patentantrag für seine haptenisierte virale Antigen-Impfstoffplattform eingereicht, die eine breite kreuzreaktive Immunantwort gegen die meisten oder alle Sarbecoviren auslöst.

BioVaxys behauptet weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass das Unternehmen derzeit Covid-19 behandeln kann.

Informationen zu BioVaxys Technology Corp.

BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) („BioVaxys") ist ein Immuntherapie-Unternehmen für klinische Studien, das neuartige Ansätze zur Nutzung von T-Zellen zur Behandlung von Krebs und zur Erkennung und Vorbeugung neu auftretender Infektionskrankheiten entwickelt. Auf einer bewährten Technologie basierend, markiert die haptenisierte Proteinplattform des Unternehmens Tumorzellen oder virale Proteine zur Zerstörung durch das Immunsystem. Dies bietet breite Anwendungsmöglichkeiten für die Entwicklung von Präzisionsimmuntherapien in der Onkologie für eine Reihe von Tumorarten sowie für neuartige Impfstoffe und Diagnostika für neu auftretende Viruserkrankungen wie Coronaviren. Führende Programme sind ein haptenisierter immuntherapeutischer Impfstoff gegen Eierstockkrebs, der in der EU in die Phase I eintritt, ein vielversprechender Impfstoff gegen SARS-CoV-2 und ein bahnbrechendes, schnelles, kostengünstiges und genaues Covid-19-Diagnoseverfahren zur Messung der T-Zell-Immunität unter Verwendung der verzögerten Hypersensitivität (DTH). Weitere Informationen finden Sie unter https://biovaxys.com .

