Biquíni ou maiô? Conheça as preferências para o verão

SÃO PAULO, 26 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Está aberta a temporada da estação mais aguardada do ano. Época de férias, atividades ao ar livre e tempo de iniciar novos projetos. Pensando nisso, a Shopee, plataforma de comércio eletrônico que conecta vendedores, marcas e consumidores, divulga o Data Shopee de verão. O levantamento mapeou que entre os produtos que mais tiveram crescimento nas buscas em dezembro estão sandálias, ventiladores, biquíni, copo térmico, umidificador de ar e protetor solar. Já a roupa indispensável para as mulheres no verão que teve mais vendas no período foi o maiô.

Biquíni ou maiô?

Neste fim de ano, o comportamento de consumo mostrou uma preferência por maiôs versus biquínis, que representou 20% a mais nas vendas no mês de dezembro em comparação a novembro. Dentre os mais vendidos está o modelo mais tradicional com corte regata e decote U, porém os modelos mais ousados também fizeram sucesso como os com decotes fundos, detalhes vazados e transparentes e os famosos "engana mamãe". Já os biquínis favoritos são os de tiras finas, os de tiras grossas com bojo e o tradicional, cortininha. A cor foi unanimidade entre as consumidoras, o preto foi o campeão de vendas em ambos os produtos.

Os mais buscados

De forma mais geral, outros itens de interesse dos usuários para a estação que tiveram crescimento nas buscas nas primeiras duas semanas de dezembro são sandálias (88%), ventilador (75%), copo térmico (20%), protetor solar (15%), boia infantil (11%), cadeira de praia (10%) e rede descanso (10%).

Ainda segundo o Data Shopee, o projeto verão também está na mira dos consumidores brasileiros, já que itens como calça legging, roupas esportivas e barrinhas de cereal também tiveram um aumento de busca considerável.

