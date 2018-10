Bird levanta voo na América Latina

VENICE, Califórnia, 5 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A Bird, líder em Rideshare 2.0, anunciou hoje sua expansão para a América Latina. A empresa lançou um programa na Cidade do México que permitirá que milhões de moradores optem pelas e-scooters (patinetes elétricos) limpas e compartilhadas da Bird em vez de viagens curtas que criam congestionamentos e emissões nocivas. A Bird também anunciou que vai expandir suas operações para o Brasil.

Com mais de vinte milhões de pessoas vivendo na região metropolitana, os moradores da Cidade do México sofrem com alguns dos piores congestionamentos e um dos ares mais poluídos do mundo. As velocidades de deslocamento diárias são em média de 5 a 7 milhas por hora, devido ao tráfego de veículos, e os tempos de deslocamento diário podem chegar a 2,5 horas. Com as e-scooters da Bird, de energia limpa, os residentes podem viajar de maneira fácil e eficiente para o trabalho, para a universidade e pela cidade sem enfrentar o trânsito ou aumentar as emissões.

"Queremos apresentar a Bird como uma alternativa de transporte para as pessoas da Cidade do México que querem uma maneira limpa e justa de viajar por sua incrível cidade", disse o CEO e fundador da Bird, Travis VanderZanden. "Após nosso lançamento na Cidade do México, forneceremos a outras cidades da América Latina acesso à Bird para que possam se juntar aos milhões de pessoas que já trocaram as viagens curtas de carro por um transporte compartilhado e limpo."

Desde a introdução das e-scooters compartilhadas como uma alternativa de transporte limpo em setembro de 2017, a Bird expandiu para mais de 100 comunidades no mundo todo, evitando que mais de 12 milhões de libras de emissão de carbono fossem lançadas ao ar, diminuiu o congestionamento nos centros das cidades e fez com que estacionar fosse mais acessível. A partir de hoje, a Bird estará disponível para indivíduos maiores de 18 anos nos bairros de La Condesa, Nápoles, Polanco e Reforma na Cidade do México. As Birds serão recolhidas todas as noites para carga e manutenção, para ajudar a manter as calçadas da cidade limpas e seguras, e para gerar recursos financeiros para os moradores.

Os usuários interessados em encontrar uma Bird perto deles podem baixar o aplicativo e se inscrever em www.bird.co

Sobre a Bird

A Bird é uma empresa de compartilhamento de veículos elétricos "last-mile" dedicada a criar soluções de transporte acessíveis e ecologicamente corretas para comunidades no mundo todo. Fornece uma frota de scooters elétricas compartilhadas que podem ser acessadas via smartphone. As Birds dão às pessoas que querem fazer uma curta viagem pela cidade ou completar aquele "last-mile" (último trecho) do metrô ou ônibus até seu destino final uma maneira que não polua o ar nem aumente o tráfego. A Bird trabalha de perto com as cidades em que opera, para ser uma opção de transporte confiável e acessível para as pessoas que moram e trabalham lá. Fundada em 2017 pelo pioneiro em transporte Travis VanderZanden, a Bird está sediada em Venice, Califórnia, tendo se expandido rapidamente pelo país. Siga a Bird no Instagram ( www.instagram.com/bird ), no Twitter em @BirdRide e encontre mais informações em www.bird.co .

