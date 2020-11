BIRKENSTOCK verkürzt Time-to-Market mit Centric PLM™

BIRKENSTOCK ist eine international bekannte Lifestyle-Schuhmarke und mit rund 4.300 Mitarbeitern weltweit der größte Arbeitgeber der deutschen Schuhindustrie. Die Geschichte des Unternehmens reicht bis ins Jahr 1774 zurück. BIRKENSTOCK verkauft Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik in mehr als 100 Ländern rund um den Globus und arbeitet mit Schwerpunkt auf Qualität, Funktion und Wohlbefinden. Das traditionsreiche Familienunternehmen besteht mittlerweile in der sechsten Generation und ist in Deutschland ansässig. Darüber hinaus unterhält BIRKENSTOCK eigene Sales-Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in Brasilien, China, Hongkong, Japan, Indien, Dänemark, Polen, Spanien, der Schweiz, Großbritannien und Dubai.