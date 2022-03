Bit.com et The Open Network forment un partenariat stratégique pour favoriser le développement de l'écosystème TON

« Le patrimoine et la stratégie de TON, ainsi que ses performances, nous ont convaincus de son énorme potentiel. Nous espérons que nos utilisateurs reconnaîtront sa valeur et l'adopteront. bit.com et Matrixport proposent une large gamme de produits innovants, d'outils de trading et de gestion d'actifs qui favoriseront la croissance de l'écosystème TON. Nous sommes ravis de travailler avec TON et nous avons hâte de contribuer à sa communauté à mesure que nous l'intégrons dans nos différents produits », a déclaré Toya Zhang, directrice du marketing chez bit.com.

« Matrixport est la première plateforme de finance centralisée (CeFi) au monde à proposer une variété de services de niveau institutionnel qui sont essentiels à l'écosystème TON. Les solutions de conservation et de séquestre ainsi que les produits de gestion d'actifs innovants apportent une réelle valeur ajoutée aux institutions et aux détaillants. Nous sommes ravis du soutien de Matrixport et de bit.com », a ajouté Steve Yun, membre fondateur de la fondation TON.

bit.com a introduit TON en janvier 2022 et prend en charge les transactions utilisant le jeton natif TON sur sa plateforme. Matrixport permet également d'échanger les jetons natifs TON sur USDT ou USDC. En tant que réseau d'échange de cryptomonnaies ultra performant, bit.com prévoit d'établir prochainement des partenariats similaires avec des projets émergents de haute qualité.

À propos de bit.com

bit.com est un réseau complet d'échange de cryptomonnaies lancé par Matrixport , une société de services financiers intégrés ayant son siège à Singapour. Depuis août 2020, bit.com prend en charge les produits perpétuels, à terme et d'options BTC, ETH et BCH, et est notamment pionnier dans le lancement des options BCH. En termes de volume de trading, bit.com est le deuxième plus grand acteur sur le marché des options BTC et ETH.

bit.com fait partie de la famille Matrixport et du marché florissant de la cryptofinance. bit.com s'engage à fournir des services de découverte des prix, d'exécution des stratégies de trading et de distribution de liquidités tout en favorisant sans cesse l'innovation en matière de produits financiers et en mettant en vente des jetons choisis pour ses utilisateurs.

À propos de TON

TON est une blockchain de preuve d'enjeu de troisième génération conçue à l'origine en 2018 par les frères Durov, les fondateurs de Telegram Messenger. Plus tard, elle a été confiée à la communauté ouverte TON, qui la soutient et la développe depuis lors. TON a été conçue pour permettre des transactions ultras rapides. Elle est très bon marché, facile à utiliser et totalement opérationnelle.

