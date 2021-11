Bit.com, la bourse haute performance, améliore l'expérience de trading et d'utilité avec un compte de marge unifié, leader du secteur

Pour les comptes de marge unifiée, les actifs de l'utilisateur dans différentes devises sont calculés en valeur USDT, avec des ratios de décote prédéterminés pour chaque devise (BTC, ETH, USDC, etc.). Ils sont utilisés comme marge pour passer des ordres et maintenir des positions pour tous les produits de trading. Cette fonctionnalité unique offre des améliorations à l'expérience de trading des utilisateurs, ainsi qu'une utilisation optimisée du capital, par rapport au système de trading classique, notamment :

Des emprunts améliorés : les utilisateurs peuvent vendre une devise ou négocier des produits dérivés dans plusieurs devises, même lorsque le solde disponible de la devise de règlement est insuffisant. Dans ce cas, le système effectuera la transaction par le biais d'un emprunt, tant que le solde total disponible d'USDT est suffisant.

Des positions consolidées : les utilisateurs pourront consolider et compenser les pertes et les profits de plusieurs positions les unes par rapport aux autres. Avec ce modèle, les pertes sur une position particulière ne déclencheront pas nécessairement une liquidation forcée, mais seulement lorsque le risque global du compte atteindra des niveaux critiques.

John Ge, directeur général de Bit.com, a déclaré : « Compte tenu de la volatilité du marché, il est primordial de gérer les positions de profits et de pertes avec une grande efficacité. Un compte à marge unifiée couplé à notre modèle de marge de portefeuille, permet à nos utilisateurs de bénéficier d'un système de gestion des risques à la pointe du secteur avec une utilisation optimisée du capital. »

S'appuyant sur une série de mises à niveau de la gestion des risques et d'améliorations de l'expérience utilisateur, y compris la mise à niveau du système de trading au comptant en juillet et le lancement des "marges de portefeuille" l'année dernière, le lancement du compte de marge unifiée témoigne de l'engagement de Bit.com à façonner un échange de niveau institutionnel qui permet des expériences de trading sans effort et très performantes. Les utilisateurs peuvent se rendre sur la page de l'actif pour accéder à la page « One-Click Migration to migrate to a UM Account » (Migration en un clic pour migrer vers un compte de marge unifiée).

À propos de Bit.com

Bit.com est une bourse sécurisée et performante de dérivés de crypto-monnaies offrant des swaps perpétuels, des contrats à terme, des options et des transactions au comptant. Alimentée par Matrixport, la plateforme de services financiers pour actifs numériques qui connaît la croissance la plus rapide en Asie, bit.com est la deuxième place de marché d'options sur crypto-monnaies en termes de volume d'échange et d'intérêt ouvert. La bourse offre une sécurité de niveau institutionnel et des fonctions de gestion des risques qui garantissent une expérience de négociation supérieure en tirant parti de la meilleure liquidité de sa catégorie.

