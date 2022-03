Bit.com und The Open Network gründen strategische Partnerschaft, um die Expansion des TON-Ökosystems zu beschleunigen

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird TONs native Token-Verwahrung bis Ende März 2022 durch Cactus Custody™ , dem institutionellen Verwahrungsdienst von Matrixport, unterstützt werden. Im Rahmen der Partnerschaft wird auch die Einbeziehung des nativen Tokens von TON in Krypto-Finanzdienstleistungsangebote auf der Plattform von Matrixport sowie in das kommende Sparprodukt von bit.com geprüft.

„Das Erbe und der Fahrplan von TON in Verbindung mit seiner Leistung haben uns Vertrauen in sein immenses Potenzial gegeben. Wir erwarten von unseren Nutzern, dass sie ihren Wert erkennen und sich diesen zu eigen machen. Bit.com und Matrixport bieten eine breite Palette innovativer Produkte, Handels- und Asset-Management-Tools, die das Wachstum des TON-Ökosystems beschleunigen werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit TON und darauf, einen Beitrag zur Community zu leisten, indem wir TON in unsere verschiedenen Produkte integrieren", sagte Toya Zhang, Chief Marketing Officer von bit.com.

„Matrixport ist die erste weltweit führende CeFi-Plattform, die eine Vielzahl von institutionellen Diensten anbietet, die für das TON-Ökosystem unerlässlich sind. Depot- und Treuhandlösungen sowie innovative Vermögensverwaltungsprodukte bieten sowohl für Institutionen als auch für Einzelhändler einen großen Mehrwert. Wir freuen uns über die Unterstützung von Matrixport und Bit.com", fügte Steve Yun, Gründungsmitglied der TON Foundation, hinzu.

Bit.com hat TON im Januar 2022 an die Börse gebracht und unterstützt auf seiner Plattform Transaktionen mit dem nativen TON-Token. Matrixport unterstützt auch den Tausch des nativen TON-Tokens in USDT oder USDC. Als eine der führenden Kryptobörsen erwartet Bit.com, in naher Zukunft ähnliche Partnerschaften mit aufstrebenden, hochwertigen Projekten einzugehen.

Informationen zu bit.com

Bit.com ist eine umfassende Kryptowährungsbörse, die von Matrixport , einem integrierten Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Singapur, ins Leben gerufen wurde. Seit August 2020 ist bit.com online und unterstützt die Perpetual-, Futures- und Optionsprodukte von BTC, ETH und BCH, wobei ein besonderes Highlight die Pionierarbeit bei der Einführung von BCH-Optionen war. Gemessen am Handelsvolumen ist bit.com der zweitgrößte Anbieter auf dem Markt für BTC- und ETH-Optionen.

Bit.com ist Teil der Matrixport-Familie und der aufstrebenden Krypto-Finanzbranche. Bit.com ist bestrebt, Dienstleistungen zur Preisfindung, Ausführung von Handelsstrategien und Bereitstellung von Liquidität zu erbringen und gleichzeitig die Innovation von Finanzprodukten voranzutreiben, indem wir ausgewählte Token für unsere Nutzer listen.

Informationen zu TON

TON ist eine Proof-of-Stake-Blockchain der dritten Generation, die 2018 von den Brüdern Durov, den Gründern des Telegram Messenger, entwickelt wurde. Später wurde es an die offene TON-Gemeinschaft übergeben, die es seither unterstützt und weiterentwickelt. TON wurde für blitzschnelle Transaktionen entwickelt und ist extrem preiswert, benutzerfreundlich und voll funktionsfähig.

