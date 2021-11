Bit.com, une bourse sécurisée de crypto-monnaies à haute performance, inscrit Tranchess (CHESS) à sa cote

La cotation s'inscrit dans l'objectif de bit.com de fournir une expérience de négociation à guichet unique à ses utilisateurs internationaux. En tant que protocole de gestion d'actifs et de négociation de produits dérivés par tokens, Tranchess fournit une offre financière décentralisée intégrée à travers l'agriculture de rendement à actif unique, l'emprunt, le prêt et la négociation. Avec cette cotation, bit.com vise à fournir une expérience de négociation supérieure et une meilleure liquidité de sa catégorie, adaptée à tous les types de preneurs de risque, avec une technologie, une sécurité et une gestion des risques de pointe.

« Les détenteurs de crypto-actifs à long terme recherchent de nouvelles voies pour miser et générer du rendement, tandis que ceux qui cherchent à entrer sur le marché recherchent une liquidité et une flexibilité accrues. La cotation de Tranchess nous permet d'offrir une solution innovante et tout-en-un à un large éventail d'utilisateurs. Nous sommes ravis de proposer les paires de négociation au comptant CHESS/USDT à nos utilisateurs, et nous continuerons à prendre en charge d'autres paires de négociation dans un avenir proche », a déclaré John Ge, PDG de bit.com.

En substance, Tranchess cherche à fournir une matrice risque/rendement à partir d'un seul fonds principal ou d'une tranche qui suit un crypto-actif sous-jacent spécifique. QUEEN, le token de la tranche principale, représente une part du fonds qui est un fonds indiciel de suivi du BTCB. QUEEN suit le prix du BTC sur une base corrélée. Le fonds principal de la tranche offre une flexibilité accrue, sans période de blocage et avec moins de 24 heures pour traiter les demandes.

Plutôt que de détenir passivement des BTC, les investisseurs peuvent échanger leurs BTC contre des QUEEN, s'exposant ainsi aux BTC tout en faisant travailler les tokens CHESS de Tranchess pour un rendement supplémentaire. CHESS est la clé pour recevoir un rabais supplémentaire sur les frais perçus dans Tranchess.

La tranche principale peut être divisée en deux sous-tranches avec leur propre profil risque-rendement. La première étant, BISHOP, une tranche à rendement USDC tandis que la seconde est ROOK, une tranche à effet de levier qui a deux fois l'exposition aux mouvements de prix dans la crypto sous-jacente.

Les utilisateurs de Bit.com peuvent dès à présent commencer à effectuer des dépôts pour se préparer à négocier des CHESS/USDT, et tenter de gagner jusqu'à 10 000 $ de CHESS dans le cadre de sa campagne de promotion, qui se tiendra du 29 octobre au 12 novembre 2021.

